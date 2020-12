Teslan osake on noussut tänä vuonna noin 600 prosenttia.

Sähköautoyhtiö Teslan perustaja ja toimitusjohtaja Elon Musk kertoi tiistai-iltana Twitterissä, että hän oli Teslan vaikeina hetkinä hakenut apua Applen toimitusjohtajalta Tim Cookilta.

Musk oli ollut Cookiin yhteydessä keskustellakseen mahdollisuudesta, että Apple ostaisi Teslan. Yhtiön arvo olisi tuolloin ollut kymmenesosa nykyisestä. Cook oli kieltäytynyt kokouksesta, Musk kertoi.

Musk kertoi asiasta Twitterin viestiketjussa, joka käsitteli Applen suunnitelmia sähköautojen valmistamiseksi.

Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan Apple on asettanut tavoitteeksi julkistaa auto vuoteen 2024 mennessä. Reutersin lähteiden mukaan auto hyödyntäisi Applen kehittämää uutta akkuteknologiaa.

Apple-auto tarkoittaisi sitä, että Tesla saisi kilpailijan maailman arvokkaimmasta yhtiöstä, vaikka auton valmistus saatettaisiinkin ulkoistaa jollekin toiselle autovalmistajalle.

Tesla on viime aikoina julkistanut useita voitollisia vuosineljänneksiä ja yhtiön pörssiarvo on noussut räjähdysmäisesti tämän vuoden aikana. Osakkeen hinta on noussut vuodenvaihteesta noin 600 prosenttia, mikä on tehnyt Teslasta yhden maailman arvokkaimmista yhtiöistä.

Yhtiö oli kuitenkin syvissä vaikeuksissa vain muutamia vuosia sitten.

Tesla kärsi tappioista ja rahoitusongelmista ennen kuin se sai Model 3 -mallinsa valmistusprosessit toimimaan. Musk itse on kutsunut tuotannon käynnistysvaihetta vuosina 2017–2018 ”tuotantohelvetiksi”. Nykyään Model 3 on yhtiön myydyin malli.

Vuonna 2015 julkaistussa Muskin elämäkerrassa paljastettiin, että Musk oli lähellä myydä yhtiön Googlelle vuonna 2013. Silloin Tesla sai myytyä Model S -malliaan riittävästi pystyäkseen jatkamaan itsenäisenä yhtiönä.