Arvostetut taloustutkijat selvittivät, mitä tutkimuksissa on opittu koronaviruksesta. Sen perusteella he näkevät tarpeen nopeille lisätoimille Suomessa.

Taloustieteilijät Martti Hetemäki ja Bengt Holmström sekä Suomen Pankin neuvonantaja Juhana Hukkinen esittävät ”ennakollista lisäjarrutusta”, jotta Suomi voisi vielä välttää muiden EU-maiden kehityksen koronaviruksen leviämisessä.

Tutkijat julkaisivat maanantaina selvityksensä koronakriisin linjan valinnasta, ja sen viesti on selvä. Suomen tautitilanne on nyt tasolla, jolta se on EU-maissa yleisesti lähtenyt kovaan kasvuun. Helpoimmalla Suomi pääsisi, jos selkeillä lisätoimilla viruksen leviämistä ehkäistäisiin ennen kuin se käy vaikeammaksi tai mahdottomaksi.

Hetken päästä vain kovat toimet taittaisivat kehityksen, mutta nekään tuskin palauttaisivat taudin leviämistä ja sen aiheuttamia kuolemia matalalle tasolle. Pahinta tutkijoiden mukaan olisi kuitenkin se, että tällöin otettaisiin ilmeinen riski terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyden suhteen.

Ennakollinen linja voisi tutkijoiden mukaan vaatia valmiuslain käyttöä.

Tutkijoista Hetemäki toimi valtiovarainministeriön johdossa vuosina 2013–2020. Häntä pidettiin yleisesti Suomen vaikutusvaltaisimpana virkamiehenä ennen siirtymistään tutkijaksi tänä syksynä. Hetemäki puhui tiukempien toimien puolesta jo syksyllä pääministeri Sanna Marinin kanssa käymässään kirjeenvaihdossa.

Holmström on taloustieteen Nobel-voittaja, joka on myös osallistunut aktiivisesti koronaepidemian tutkimiseen.

Tutkijoiden mukaan rokotteen tulo tukee ennakollisten toimien linjaa, koska tartuntojen estämisen hyöty on tällöin pysyvää.

Linjaa tukee myös se, että taudin pahin vaihe voi olla vasta edessä infektiovirusten huippukautena tammi–maaliskuussa.

Jos tauti pääsee nyt leviämään, on riski, että tauti ehtii aiheuttaa suurimmat vahinkonsa ennen kuin se on saatu rokotteella hallintaan. Taudin leviäminen myös lisäisi riskiä uudesta taantumasta ja kasvavasta työttömyydestä.

”Nykylinjalla jatkettaessa ja ottaen huomioon, että kausitekijät eivät ole jarruttamassa tartuntojen kasvua, on ilmeinen riski, että tartunnat nousevat muiden EU-maiden tasolle”, tutkijat kirjoittavat.

Tutkijat nostavat esiin Australian, Uuden-Seelannin ja monet Aasian maat, jotka ovat tiukalla rajoittamislinjalla pystyneet pitämään tiukat rajoitustoimet lyhytaikaisina.

Vaikka tutkijat ovat meritoituneet taloustutkijoina, he nostavat selvityksessään esiin myös sitä, mitä itse viruksen etenemisestä on opittu tähän mennessä. Viitteet UV-säteilyn, lämpötilavaihtelujen ja D-vitamiinin merkityksestä tukevat oletusta siitä, että kausivaihtelu voi pahentaa tilannetta lähiaikoina.

Tutkijat näkevät riskejä myös rokotteen jakelun jälkeisessä ajassa. Ne liittyvät siihen, suojaako rokote vain sairauden oireilta mutta ei infektiolta ja siihen, onko rokotteen saanut infektoitunut yhtä tartuttava kuin infektoituneet yleensä.

”Jos vastaus tähän kysymykseen on myönteinen, ei rokote olisi antamassa laumasuojaa”, tutkijat toteavat.

Tutkijat esittelivät selvityksensä tuloksia Princetonin yliopistossa jo lokakuun lopulla. Nyt julkaistussa versiossa on tietoja joulukuulta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi tiistaina näkemyksensä siitä, missä järjestyksessä uusi koronavirusrokote suomalaisille annetaan.

THL suosittelee, että rokotetta tarjotaan ensimmäiseksi korona­potilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle ja ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle ja asukkaille, toiseksi ikääntyneille ja ihmisille, joilla on vakavalle koronavirus­taudille altistavia sairauksia sekä kolmanneksi muulle väestölle.

Listausta tarkennetaan muun muassa perussairauksia sairastavien osalta sitä mukaa, kun uusista koronarokotteita on saatavilla lisää tietoa. Suunnitteilla on, että perussairauksia sairastavat jaetaan useampaan ryhmään riskin suuruuden perusteella.

Esitys pohjautuu THL:n asettaman Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän kannanottoihin.