Monialayhtiö Alibaban perustaja Jack Ma on entinen opettaja.­

Kiina on aloittanut kilpailuoikeudellisen selvityksen monialayhtiö Alibabasta, minkä seurauksena yhtiö osake vajosi torstaina liki kahdeksan prosenttia Hongkongin pörssissä

Markkinoita valvova viranomainen selvittää, onko Alibaba toiminut monopolimaisesti vaatiessaan asiakkaitaan kieltäytymään yhteistyöstä sen kilpailijoiden kanssa. Alibaba ilmoitti tekevänsä aktiivisesti yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Torstaina aloitettu selvitys on kova isku Alibaballe. Marraskuussa Kiinan viranomaiset estivät sen tytäryhtiön Antin listautumisen pörssiin. Rahoituspalveluja ja -tekniikkaa myyvän Antin listautumisen arvo olisi ollut 37 miljardia dollaria eli 32 miljardia euroa. Toteutuessaan se olisi ollut maailman suurin osakeanti.

Kiinan keskuspankki selvittää myös Antin toimia reilun kilpailun turvaamisessa ja kuluttajansuojassa.

Alibaban perustaja Jack Ma on joutunut liki törmäyskurssille viranomaisten kanssa, koska hän on kyseenalaistanut kommunistisen keskushallinnon pyrkimykset säännellä markkinoita yhä enemmän. Lisäksi hän on arvostellut Kiinan valtion omistamia pankkeja, jotka ovat Antin kilpailijoita.

Alibaban pääliiketoimintaa oli aluksi verkkokauppa. Yhtiö on kuitenkin laajentanut liiketoimintaansa verraten nopeasti esimerkiksi rahoituspalveluihin, maksujärjestelmiin. pilvipalveluihin, viihteeseen ja viestintäpalveluihin.

Antiin sijoittaneen pääomasijoitusyhtiö Primavera Capitalin hallituksen puheenjohtaja Fred Hu arvioi, että kansainvälisillä markkinoilla seurataan tarkasti selvitysten etenemistä.

Keskeistä on hänen mukaansa se, ovatko selvitykset poliittisia, toimivatko viranomaiset riippumattomasti ja aloitetaanko selvityksiä ainoastaan yksityisistä eikä valtion ”monopoliyhtiöistä”.

”Olisi tragedia, jos kilpailuoikeuden katsotaan kohdistuvan vain menestyville yksityisille teknologiayrityksille”, puheenjohtaja Hu sanoi.