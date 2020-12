Uutistoimisto Bloombergin mukaan maailmassa on viisi ihmistä, joiden omaisuuden arvo on yli 100 miljardia dollaria. Tänä vuonna selvästi eniten on kasvanut sähköautoja valmistavan Teslan perustajan Elon Muskin omaisuuden arvo.

Maailman kymmenen varakkaimman omaisuuden laskennallinen arvo on kasvanut tänä vuonna 321 miljardia dollaria eli 263 miljardia euroa, ilmenee uutistoimisto Bloombergin miljardööri-indeksistä. Sen mukaan maailmassa on viisi ihmistä, joiden omaisuuden arvo on yli 100 miljardia dollaria.

1. Jeff Bezos

Maailman varakkain on edelleen verkkokauppayhtiö Amazonin perustaja Jeff Bezos, jonka omaisuuden arvo on kasvanut tänä vuonna 70,9 miljardia dollaria 186 miljardiin dollariin.

Jeff Bezos­

2. Elon Musk

Toisena on sähköautoja valmistavan Teslan perustaja Elon Musk. Hänen omaisuutensa arvo on kasvanut kuluvana vuonna enemmän kuin yhdenkään miljardöörin: 132 miljardia dollaria 160 miljardiin dollariin.

Elon Musk­

3. Bill Gates

Kolmantena on ohjelmistoyhtiö Microsoftin perustaja Bill Gates, jonka omaisuuden arvo on kasvanut tänä vuonna 17,9 miljardia dollaria 131 miljardiin dollariin.

Bill Gates­

Keskeinen syy varakkaimpien vaurastumiseen on se, että he omistavat suuria määriä perustamiensa tai johtamiensa yhtiöiden osakkeita.

4. Bernard Arnault

Euroopan varakkain on ranskalainen Bernard Arnault, joka on ylellisyystuotteita valmistavan LVMH Moët Hennessy Louis Vuittonin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Hänen omaisuutensa arvo on kasvanut tänä vuonna 4,5 miljardia dollaria 110 miljardiin dollariin. Arnault on Bloombergin mukaan maailman neljänneksi varakkain.

Bernard Arnault­

5. Mark Zuckerberg

Yli 100 miljardin dollarin omaisuus on myös ohjelmistoyhtiö Facebookin perustajalla Mark Zuckerbergillä, joka on maailman viidenneksi rikkain. Bloombergin mukaan Zuckerbergin varallisuus on kasvanut tänä vuonna 23 miljardia dollaria 101 miljardiin dollariin.

Mark Zuckerberg­

Varakkaimpien vaurastuminen johtuu siitä, että osakkeiden hinnat ovat kallistuneet voimakkaasti tänä vuonna. Koronaviruspandemian kärjistyminen maaliskuussa aiheutti pörssiromahduksen. Sijoittajien arviot pandemian vaikutuksista yritysten liiketoimintaan olivat aluksi ylimitoitettuja, minkä takia osakkeet alkoivat kevään mittaan kallistua.

Yksi syy osakkeiden kallistumiseen on myös useiden keskuspankkien aloittamat poikkeustoimet pandemian taloudellisten vahinkojen estämiseksi. Monet keskuspankit ostavat markkinoilta suuria määriä arvopapereita ja ne ovat painaneet myös ohjauskorkonsa nollaan.

Saavuttaakseen tuottotavoitteensa sijoittajat joutuvat siirtämään pääomiaan korkosijoituksista osakkeisiin, jolloin niiden hinnat kallistuvat kasvaneen kysynnän takia.

Monet keskuspankit ostavat markkinoilta pääasiassa valtioiden joukkolainoja, jolloin sijoittajat pääsevät niistä helposti eroon. Ostamalla arvopapereita markkinoilta keskuspankit lisäävät rahan tarjontaa.

Arvopapereiden myyjiä ovat pankit ja sijoittajat, jotka saavat vastikkeeksi keskuspankkirahaa. Sen turvin ne voivat lisätä muita sijoituksiaan ja kasvattaa lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille.

6. Warren Buffett

Kymmenestä maailman varakkaimmasta yhden omaisuuden arvo on tänä vuona supistunut. Maailman kuudenneksi rikkain on suursijoittaja Warren Buffett, jonka omaisuuden arvo on kuluvan vuoden aikana supistunut 3,5 miljardia euroa 85,8 miljardiin dollariin.

Warren Buffett­

7. Larry Page

Seitsemänneksi varakkain on ohjelmistoyhtiö Googlen perustaja Larry Page. Hänen omaisuutensa arvo on kasvanut tänä vuonna 17,2 miljardia dollaria 81,8 miljardiin dollariin.

Larry Page­

8. Steve Ballmer

9. Sergey Brin

10. Larry Ellison

Kahdeksantena on ohjelmistoyhtiö Microsoftin pitkäaikainen toimitusjohtaja Steve Ballmer, yhdeksäntenä Googlen toinen perustaja Sergey Brin ja kymmenentenä ohjelmistoyhtiö Oraclen perustaja Larry Ellison.

Steve Ballmer, Sergey Brin ja Larry Ellison­

Ballmerin omaisuuden arvo on kasvanut tänä vuonna 22,4 miljardia dollaria 80,5 miljardiin dollariin, Brinin omaisuus 16,5 miljardia dollaria 79,2 miljardiin dollariin ja Ellisonin omaisuus 20,4 miljardia dollaria 79,2 miljardiin dollariin.

Maailman varakkain nainen on Françoise Bettencourt Meyers, jonka äiti Liliane Bettencourt oli kosmetiikkaa valmistavan L'Oréalin suurin osakkeenomistaja. Bettencourt Meyersin omaisuuden arvo on kasvanut tänä vuonna 14,6 miljardia dollaria 73,6 miljardiin dollariin. Hän on maailman 12:nneksi varakkain.

Françoise Bettencourt Meyers­

Pohjoismaiden varakkain on tekstiiliyhtiö Hennes & Mauritzin perustajan Erling Perssonin poika Stefan Persson, joka oli pitkään yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Perssonin omaisuuden arvo on kasvanut tänä vuonna 802 miljoonaa dollaria 21,1 miljardiin dollariin. Bloombergin mukaan hän on maailman 79:nneksi varakkain.

Stefan Persson (vas.) avasi H&M:n myymälän New Yorkissa yhdessä Daniel Kullen ja Lady Gagan kanssa marraskuussa 2013.­

Varakkain suomalainen on Gennadi Timtšenko, jolla on yhdysvaltalaisten viranomaisten mukaan Suomen, Venäjän ja Armenian kansalaisuus. Timtšenkon omaisuuden arvo on supistunut tänä vuonna 1,97 miljardia dollaria 16,2 miljardiin dollariin. Timtšenkon varallisuus on pääasiassa peräisin sijoitusyhtiö Volga Groupista, joka on investoinut laaja-alaisesti energiateollisuuteen, liikenteeseen ja rakennusteollisuuteen.

Gennadi Timtšenko­

Hissejä ja liukuportaita valmistavan Koneen suurimman osakkeenomistajan ja hallituksen puheenjohtajan Antti Herlinin omaisuuden arvo on kasvanut tänä vuonna 1,27 miljardia dollaria 6,74 miljardiin dollariin.

Maailman 500 varakkaimman luettelossa Timtšenko on sijalla 120 ja Herlin sijalla 373.