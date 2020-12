Maailmantalous

Koronaviruspandemia hidastaa Yhdysvaltojen talouden elpymistä selvästi enemmän kuin Kiinan taloutta.

Kiina kiilaa Yhdysvaltojen ohitse maailman suurimmaksi kansantaloudeksi vuonna 2028 eli viisi vuotta aikaisemmin ennustettua nopeammin, arvioi brittiläinen tutkimusyhtiö The Centre for Economics and Business Research.

Syynä on koronaviruspandemia, joka hidastaa Yhdysvaltojen talouden elpymistä selvästi enemmän kuin maailman Kiinan taloutta. Kiina on nykyisin maailman toiseksi suurin kansantalous.

Tutkimusyhtiö arvioi, että Kiinan keskimääräinen talouskasvu on 5,7 prosenttia vuosina 2021–2025 ja 4,5 prosenttia vuosina 2026–2030.

Yhdysvaltojen talouden se arvioi elpyvän voimakkaasti ensi vuonna, mutta arvioi talouskasvun olevan vuosittain 1,9 prosenttia vuosina 2022–2024 ja sen jälkeen 1,6 prosenttia.

Maailman kolmanneksi suurimpana kansantaloutena pysyy 2030-luvun alkuun saakka Japani. Sen jälkeen Intia ohittaa Japanin, minkä seurauksena Saksa olisi maailman viidenneksi suurin kansantalous.

Tutkimusyhtiö arvioi myös, että koronaviruspandemia pikemmin kiihdyttää inflaatiota eli hintojen kallistumista eikä hidasta talouskasvua merkittävästi pitkän ajan kuluessa.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi lokakuussa, että Yhdysvaltojen talous supistuu tänä vuonna 4,3 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 3,1 prosenttia.

Kiinan talouden IMF arvioi kasvavan tänä vuonna 1,9 prosenttia ja ensi vuonna 8,2 prosenttia. IMF arvioi myös, että koronaviruspandemia aiheuttaa pysyviä vahinkoja maailmantalouteen. Sen mukaan pandemia esimerkiksi pysäyttää jo 1990-luvulla alkaneen äärimmäisen köyhyyden vähenemisen ja kasvattaa tuloeroja.

Erityisen voimakkaasti pandemia vahingoittaa euroalueen taloutta, jonka IMF arvioi supistuvan tänä vuonna 8,3 prosenttia, mutta kasvavan ensi vuonna 5,2 prosenttia. Yksi syy siihen on, että Etelä-Euroopan suurissa kansantalouksissa turismin suhteellinen painoarvo on suuri ja pandemian takia turismi on vähentynyt erittäin voimakkaasti.

Euroopan keskuspankki arvioi runsaat kaksi viikkoa sitten julkaistussa suhdanne-ennusteessaan, että euroalueen talous supistuu tänä vuonna 7,3 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 3,9 prosenttia, 4,2 prosenttia vuonna 2022 ja 2,1 prosenttia vuonna 2023.