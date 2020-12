Googlen hakukone on hallinnut lehden mukaan markkinoita jo kaksi vuosikymmentä.

Joukko uusia yrityksiä yrittää haastaa ohjelmistoyhtiö Googlen aseman maailman suosituimpana hakukoneena, kertoo sanomalehti Financial Times.

Lehti nostaa esiin etenkin kolme yhtiötä: kahden Googlen entisen johtajan perustaman Neevan, ohjelmistoyhtiö Salesforcen entisen tieteellisen johtajan Richard Socherin perustaman You.comin ja brittiläisen alkuvaiheen yrityksen Mojeekin.

Financial Timesin mukaan Socher ihmetteli heinäkuussa, miksi hakukoneiden markkinoita ei ole uudelleenarvioitu, kun otetaan huomioon, kuinka suurista markkinoista on kysymys.

Google on hallinnut hakukoneiden markkinoita lehden mukaan jo kaksi vuosikymmentä, eikä sille ole ollut varteenotettavaa kilpailijaa. Uudet haastajat pyrkivät hyötymään siitä, että kilpailuviranomaiset etenkin Yhdysvalloissa suhtautuvat epäillen Googlen hallitsevaan markkina-asemaan.

Financial Timesin mukaan Googlen markkinaosuus hakukoneiden markkinoilla on ollut yli 90 prosenttia viime vuosikymmenen ajan. Lehden mukaan tutkimusyhtiö Statcounter on arvioinut, että ohjelmistoyhtiö Microsoftin hakukoneen Bingin markkinaosuus on 2,9 prosenttia ja Yahoon osuus 1,5 prosenttia.

Joulukuussa puhelimia ja tietokoneita valmistava Apple lisäsi saksalaisen Ecosian uudeksi hakukonevaihtoehdoista, joka ovat käytettävissä Safari-selaimella.

Ecosia on ensimmäinen uusi Applen suosittelema hakukone sitten DuckDuckGo:n, jonka yhtiö lisäsi uudeksi vaihtoehdoksi Googlelle vuonna 2014. Ecosia hyödyntää hakukommennoissaan Bingin ja Yahoon palvelimia.

Suuri osa Googlen tuloista perustuu sen hakukoneeseen liitetyistä mainostenvälityspalveluista, joita voidaan kohdistaa käyttäjille sen perusteella, mistä he ovat tekemiensä hakukomentojen perusteella kiinnostuneita.

Financial Timesin mukaan Googlen valta-aseman mahdollinen horjuttaminen kestäisi pitkään ja voi olla joka tapauksessa vaikeaa. Googlen hakukoneen kanssa kilpailevan DuckDuckGo:n markkinaosuus Pohjois-Amerikassa on kasvanut viidessä vuodessa 0,3 prosentista 1,9 prosenttiin.

Uusista hakukoneyhtiöistä Neeva on hankkinut Financial Timesin mukaan rahoitusta 37,5 miljoonaa dollaria ja Mojeek 2,3 miljoonaa puntaa.

You.comia rahoittaa Salesforcen perustaja ja toimitusjohtaja Marc Benioff sekä sijoittaja Jim Breyer, joka oli varhaisessa vaiheessa järjestämässä rahoitusta ohjelmistoyhtiö Facebookille.

”Olemme ainoa todellinen hakukone, joka ei seuraa sinua”, sanoi Mojeekin toimitusjohtaja Colin Hayhurst Financial Timesille.