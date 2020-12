Kymmenet suomalaiset somevaikuttajat ja julkisuuden henkilöt mainostavat sosiaalisessa mediassa ulkomaisia nettikasinoita, vaikka se on laitonta.

”40 euron talletuksella saa nyt 200 ilmaiskierrosta mun lempparipeliin!” suomalainen sosiaalisen median vaikuttaja kertoo videolla kymmenilletuhansille seuraajilleen.

”1 000 ilmaiskierrosta, swaippaa tarjoukseen”, kehottaa toinen.

Kymmenet suomalaiset vaikuttajat ja julkisuuden henkilöt mainostavat sosiaalisessa mediassa seuraajilleen ulkomaisia nettikasinoita. He jakavat etenkin Instagram-kuvapalvelussa videoita, joissa hedelmäpelit pyörivät ja voitot ruudulla kasvavat.

Julkaisuissa jätetään toistuvasti kertomatta, että kyseessä on kaupallinen yhteistyö eli mainos. Siihen on syynsä: ulkomaisten rahapelisivujen mainostaminen on Suomessa laitonta.

Suomessa rahapelien markkinointia säätelee arpajaislaki. Sen mukaan rahapelejä saa markkinoida vain valtion omistama Veikkaus. Arpajaislain toteutumista valvoo Poliisihallituksen alainen arpajaishallinto.

Arpajaishallinto on pelkästään vuonna 2020 selvittänyt 42:n suomalaisen julkisuuden henkilön toimia sosiaalisessa mediassa ulkomaisiin nettikasinoihin liittyen, kertoo ylitarkastaja Juhani Ala-Kurikka.

”Se on tehtäväkenttä, joka työllistää meitä tällä hetkellä aika paljon ja toki myös näkyvä tehtäväkenttä. Kansalaispalautetta julkisuuden henkilöiden toiminnasta tulee paljon”, Ala-Kurikka kertoo.

Koronavuosi näyttää myös houkutelleen jonkin verran lisää ihmisiä mukaan kasinomainostukseen.

”Totta kai kun tulolähteet voivat olla heikommat kun ennen, niin tämä on helppo ja houkutteleva tapa tehdä rahaa, mutta myös yksiselitteisesti lainsäädännössä kielletty tapa”, Ala-Kurikka sanoo.

Podcast-juontaja ja mediapersoona Rosanna Kulju tietää, että nettikasinoiden mainostamisesta saa hyvin rahaa.

Lähes 75 000 Instagram-seuraajallaan Kulju on monelle yritykselle houkutteleva yhteistyökumppani, ja useat rahapeliyritykset ovatkin lähestyneet häntä ehdotuksilla. Yksi rahapeliyritys olisi tarjonnut hänelle sopimusta, jonka mukaan hän olisi saanut 3 000 euroa kuukaudessa muutamasta Instagram-tarinasta.

Kulju ei kuitenkaan ole halunnut mainostaa rahapelejä somessa.

”Se on mielestäni moraalitonta, mutta ymmärrän myös, miksi ihmiset tekevät sitä. Siellä pyörii isot rahat”, Kulju sanoo.

Rosanna Kulju kuvattuna kesäkuussa.­

Kulju korostaa, ettei halua osoitella sormella ketään. Hän sanoo ymmärtävänsä, että normaaleihin kaupallisiin yhteistöihin verrattuna jopa nelin–viisinkertaiset palkkiot houkuttelevat.

Itse hän on mainostanut somessa esimerkiksi viinejä ja tehnyt yhteistyötä Veikkauksen kanssa naisten pokerikoulu -tapahtumassa.

”Mutta näitä kasinoita ei ole edes laillista mainostaa. Jo siitä pitäisi hälytyskellojen soida.”

Kulju avasi tuntemuksiaan nettikasinoyhteistöistä Instagramissa lokakuussa. Hän sai seuraajiltaan valtavasti viestejä, joissa he kertoivat olevansa Kuljun kanssa yhtä mieltä siitä, etteivät pidä kasinomainoksia vastuullisena vaikuttamisena.

Kuvakaappaus Rosanna Kuljun tarinasta kuvapalvelu Instagramista.­

Somevaikuttajien mainosyhteistyöt rahapeliyritysten kanssa toimivat esimerkiksi näin: vaikuttaja saa pelitililleen tietyn summan rahaa viikossa, jonka hän voi pelata ja nostaa. Vastineeksi pelaamisesta hän jakaa kuvia ja videoita sosiaalisen median kanaviin. Suosittuja kanavia ovat Instagram ja pelistriimauspalvelu Twitch.

Esimerkiksi yksi parin eri nettikasinon kanssa yhteistöitä noin puolentoista vuoden ajan tehnyt somevaikuttaja kertoo saaneensa pelitililleen pelirahaa 450 euroa viikossa. Peliraha piti kierrättää eli pelata kuusi kertaa ennen nostamista. Palkkiosta ei jäänyt välillä käteen mitään, välillä käteen jäi jopa parituhatta euroa.

Maltalta käsin toimiva rahapelifirma, jonka kanssa yhteistyösopimus oli tehty, ohjeisti, ettei julkaisussa saa kertoa, että kyseessä on mainos. Julkaisut tehtiin Instagramin tarinoihin, jotka katoavat vuorokauden kuluessa.

Vaikuttaja sai arpajaishallinnolta monen muun tapaan tämän vuoden aikana selvityspyynnön kasinomainoksista.

Selvityspyynnöissä käydään läpi, mitä arpajaishallinto on havainnut ja miltä toiminta näyttää lainsäädännön valossa, kertoo Ala-Kurikka. Selvityspyynnön yhteydessä asiasta pyydetään vastinetta.

”Mikäli toiminta edelleen jatkuu, harkitaan, tehdäänkö asiasta kieltopäätös tai rikosilmoitus paikallispoliisille”, Ala-Kurikka sanoo.

Kieltopäätöstä tehostaa uhkasakko.

Usein selvityspyyntökin tehoaa halutulla tavalla ja mainostus loppuu. Niistä 42:sta henkilöstä, joille tämän vuoden aikana selvityspyyntöjä on lähtenyt, 12 on jatkanut toimintaansa. Loput ovat lopettaneet mainostuksen tai ”muuttaneet pelaamisesta kertomista niin, ettei siinä ole enää markkinoinnillisia elementtejä”, Ala-Kurikka kertoo.

HS:n haastattelema somevaikuttaja sai yhteistyötä koordinoivalta rahapeliyhtiön edustajalta ohjeet siihen, mitä selvityspyyntöön kannattaa vastata. Hän kertoi pelaavansa ”omaksi ilokseen”.

Arpajaishallitus totesi, ettei vaikuttaja saisi enää tuoda kasinon nimeä ilmi julkaisuissaan. Hän ei totellut ohjetta.

Ala-Kurikka sanoo, että he käyvät tasaisin väliajoin katsomassa, onko selvityspyynnön saanut henkilö jatkanut kasinomainosten tekemistä. Oman haasteensa valvontaan tuo se, että julkaisut ovat yleensä näkyvissä vain 24 tunnin ajan.

Tällä hetkellä arpajaishallinnossa on vireillä joitakin tapauksia, joissa harkitaan kieltopäätöksen tai rikosilmoituksen tekemistä. Tämän vuoden aikana yksityishenkilöiden kohdalla näihin ei olla toistaiseksi päädytty. Aiempina vuosina uhkapelien mainostamisesta verkkosivuilla on tehty rikosilmoituksiakin.

”Ei siis olisi kyse täysin uniikista toimenpiteestä, jos näin lähdettäisiin tekemään”, Ala-Kurikka sanoo.

Ulkomaisten uhkapelisivustojen mainostaminen on johtanut toistaiseksi ainakin yhteen tuomioon. Se liittyi MV-julkaisun ja sen perustajien ympärille kietoutuneeseen rikoskokonaisuuteen.

Rahapelirikoksesta voi saada sakkoja tai enintään kaksi vuotta vankeutta.

HS:n haastatteleman vaikuttajan kohdalla asia jäi arpajaishallinnon puolelta yhteen selvityspyyntöön. Hän päätti pian lopettaa mainosten tekemisen.

Päätökseen vaikutti arpajaishallinnon puuttumisen lisäksi huono omatunto. Vaikuttaja oli saanut seuraajiltaan viestejä siitä, miten peliongelma on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreimman väestökyselyn mukaan Suomessa on 112 000 ihmistä, joilla on ongelmia pelaamisen kanssa.

Rahapeliongelmissa auttavan Peluurin päällikkö Inka Silvennoinen kertoo, että nettipelaajilla – on kyse sitten Veikkauksen tai muiden tahojen nettipeleistä – pelaamiseen liittyvät velkamäärät ovat huomattavasti suurempia kuin muita pelejä pelaavilla. Peluurin mukaan 75 prosenttia heistä, joilla rahapeleihin liittyvää velkaa on yli 10 000 euroa, pelaavat rahapelejä nimenomaan netissä.

Siksi Silvennoinen on huolissaan nettikasinomainostuksen lisääntymisestä sosiaalisessa mediassa.

”Näen keskeisimpänä riskinä sen, että hyvin usein tämän tyyppisessä somemainonnassa rahapelaaminen esitetään hyvin positiivisessa valossa. Se usein vahvistaa ongelmallisesti pelaaville tyypillisiä ajatusharhoja voittamisesta ja sen yleisyydestä. Siinä hämärretään rahapelien ansaintalogiikkaa ja sitä, että rahapeliyhtiöiden voitot tulevat tosiasiassa siitä, että ihmiset häviävät riittävästi rahaa”, Silvennoinen sanoo.

Somessa harvemmin kerrotaan häviöistä. Tyypillisesti videoissa näkyy kasvavia voittosummia peleistä, joita ei ole pelattu omalla riskillä.

”Siinä annetaan väärää kuvaa helposta rahasta”, Silvennoinen toteaa.

Toinen huoli liittyy somevaikuttajien tavoittamaan kohderyhmään.

Julkisuuden henkilöillä on usein myös alaikäisiä seuraajia, mikä tarkoittaa sitä, että rahapelimainoksille altistuvat yhä enemmän myös alaikäiset. Monet rahapelimainoksia tekevät somevaikuttajat tavoittavat myös erityisesti nuoria naisia, jotka pelaavat rahapelejä huomattavasti miehiä vähemmän.

Silvennoinen epäilee, että tämä on tietoinen markkinointitaktiikka.

”Ongelmallisesti pelaavissa miehet ovat selkeästi yliedustettuina. Voi olla, että on katsottu, että miesten osalta tietty saturaatiopiste on saavutettu ja siksi haetaan uusia kohderyhmiä uudenlaisella markkinoinnilla”, Silvennoinen pohtii.

Julkisuuden henkilöiden mainostamat nettikasinot toimivat usein Maltalta käsin. Maa houkuttelee pelialan toimijoita, koska se on vapauttanut rahapelialan jo vuonna 2004. Rahapelit ovatkin luoneet Maltalle kokonaisen suomalaisyhdyskunnan, kuvailtiin HS:n laajassa artikkelissa vuonna 2015.

Muista EU-maista poiketen Malta katsoo, että sen myöntämillä lisensseillä voi tarjota nettipelejä myös muihin maihin. Lisäksi EU-maassa ansaitut rahapelivoitot ovat Suomessa verottomia.

Arpajaishallinto tekee kansainvälistä yhteistyötä, mutta mahdollisuudet puuttua Maltalla lailliseen toimintaan ”ovat heikohkoja”, Ala-Kurikka sanoo. Arpajaishallinto voi kuitenkin tehdä yhtiöitä Suomessa koskevia kieltopäätöksiä ja asettaa niihin liittyviä uhkasakkoja.

”Se, miten käytännön tasolla uhkasakon periminen ulkomaiselta yhtiöltä onnistuu, on tässä vaiheessa vielä spekulatiivista, koska prosesseista yksikään ei ole vielä johtanut kieltopäätökseen asti. Useampi yhtiö on kyllä tarkastelun alla.”

Arpajaishallinnolla on tiedossa myös ainakin kaksi suomalaista markkinointitoimistoa, jotka toimivat välikätenä rahapeliyhtiöiden ja somevaikuttajien välillä.

”Heilläkin on oikeudellinen vastuu toiminnasta”, Ala-Kurikka sanoo.

Toinen markkinointitoimistoista keskittyy vaikuttajamarkkinointiin kun taas toinen välittää mainostekstejä erilaisille sivustoille, jotka julkaisevat rahaa vastaan tekstejä linkityksineen.

Rosanna Kulju kertoo usein googlatessaan päätyvänsä erilaisille uutissivuille, joissa artikkeleihin on upotettu paljon linkkejä rahapelisivustoille.

”Ne tekevät minusta jutun, jossa on joku ihan älytön klikkiotsikko, joka ei välttämättä pidä edes paikkaansa, ja ensimmäisenä ruutuun pamahtaa joku pelifirman mainos.”

Kuljun arvion mukaan tällaiset artikkelit ovat yleistyneet valtavasti. Hän on ollut tämän vuoden aikana itse yhteydessä sivustoihin useita kertoja ja pyytänyt poistamaan artikkeleita.

”Se tuntuu hullulta, että niissä käytetään mun kasvoja. He ovat ottaneet kuvan, johon heillä ei ole mitään oikeuksia ja liimanneet siihen päälle jonkun pelimainoksen. En halua, että kasvojani yhdistetään mihinkään tuollaiseen”, Kulju sanoo.

”Tuossa mennään mielestäni selvästi moraalisen kynnyksen yli.”

Ala-Kurikka sanoo, että ilmiö on tuttu arpajaishallinnollekin. Esimerkiksi Metropoli.net-nimisellä sivustolla julkaistaan pelimainoksia sisältäviä artikkeleita.

Arpajaishallinto on kiinnittänyt huomiota myös toiseen ilmiöön, jossa rahapeliyritykset hankkivat vanhentuneita nettidomaineja itselleen ja lisäävät sivuille rahapelimainoksia.

Monet somevaikuttajat selittävät kasinomainosten olevan vain tavallisia yksityishenkilöiden somepäivityksiä. Ne eivät ole laittomia, koska ne eivät ole mainoksia – vaikuttajat pelaavat omaksi ilokseen ja sattuvat kuvaamaan kaiken someen linkkien ja hashtagien eli aihetunnisteiden kanssa.

Selitys ei ole aivan uskottava.

Arpajaislaissa on hyvin laaja käsitys markkinoinnista. Se käsittää sekä suoran mainonnan että epäsuoran mainonnan ja muut myynninedistämiskeinot, Poliisihallitus linjaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) erityisasiantuntija Kristiina Vainio muistuttaa, että arpajaislain lisäksi rahapelimainoksiin, kuten kaikkeen muuhunkin mainontaan, liittyy kuluttajansuojalaki.

”Laki edellyttää, että mainos pitää pystyä tunnistamaan mainokseksi, oli tilanne mikä hyvänsä. Se ei muutu miksikään, vaikka ollaan somessa tai vaikka kyseessä on erityissäännelty ala.”

Vainio kertoo, että KKV:lla on nettikasinoiden mainostukseen liittyen vireillä yksi asia, josta virasto tiedottaa lisää, kun kaikkien kannat on saatu valmiiksi.

HS on tavoitellut rahapeliyritys Pikakasinoa kommentoimaan vaikuttajayhteistöitä. Yritys ei kuitenkaan palannut asiaan.