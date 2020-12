Metsäteollisuuden osuus Suomen Britannian-viennistä on yli kolmannes – Näin metsäyhtiöt kommentoivat saavutettua kauppasopua

Britannian lähtö EU:n sisämarkkinoilta lisää paperityötä.

Euroopan unioni ja Britannia saivat jouluaattona solmittua kauppasopimuksen, jonka vaikutukset suomalaisyritysten liiketoimintaan selviävät myöhemmin.

Sopimuksessa tärkeä saavutus sekä EU:lle että unionista eronneelle Britannialle oli se, ettei tavarakauppaa rajoittavia kiintiöitä tai uusia tulleja oteta käyttöön.

Suomen tavaravienti Britanniaan oli tammi–syyskuussa arvoltaan lähes 1,6 miljardia euroa, ilmenee Tullin ulkomaankauppatilastoista. Vienti väheni 21,3 prosenttia edellisvuoden samasta ajanjaksosta.

Koko viime vuonna Suomi vei tavaraa Britanniaan kaikkiaan liki 2,7 miljardin euron arvosta.

Tästä metsäteollisuuden osuus oli noin 34 prosenttia eli 914 miljoonaa euroa. Britannia oli metsäteollisuudelle kolmanneksi suurin vientimaa. Koko Suomen viennissä Britannia oli seitsemäs.

Kysyimme metsäteollisuuden yrityksiltä, miten Britannian ja EU:n suhteen muuttuminen vaikuttaa niiden toimintaan.

Metsä Groupin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala pitää kauppasopimuksen syntymistä hyvänä asiana. Tulleihin liittyvä epävarmuus esimerkiksi viilupuun kohdalla poistui, eikä tulleja ole nyt tulossa. Takala ei usko, että brexitillä olisi merkittävää vaikutusta Metsä Groupin Britannian toimintaan tai vientiin.

”Mahdollista alkuvaiheen ongelmista johtuvaa pientä notkahdusta huomioimatta muutoksia ei ole nähtävissä”, Takala sanoo.

Vaikka kauppasopimus syntyikin, sisämarkkinan jättäminen lisää byrokratiaa viennissä ja kaupassa Britannian kanssa. Lisääntyvä paperityö tarkoittaa kasvavia kuluja.

”Tarkkaa arviota [byrokratian lisääntymisen aiheuttamista kuluista] on vaikea antaa, mutta joka tapauksessa kustannukset tulevat hieman lisääntymään.”

Brexitiin liittyen Metsä Group on tehnyt jo toimenpiteitä, koska Britannian irtautuminen EU:n sisämarkkinoista on ollut tiedossa. Brexitin siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa. Sopimukseton tilanne olisi tarkoittanut käytännössä kaupalle tulleja ja kiintiöitä.

”Toimet, kuten toiminnanohjausjärjestelmien muutokset, ovat olleet jo pitkään käynnissä, koska Britanniasta oli joka tapauksessa tulossa siirtymäajan jälkeen EU:n ulkopuolinen vientimaa. Kauppasopimuksen syntyminen sinänsä ei laukaise mitään välittömiä toimia.”

Takalan mukaan brexit on jo aiheuttanut joitakin lisäkuluja yhtiölle, mutta ne ovat liiketoiminnan kokoon nähden pieniä. Viime vuonna Metsä Groupin liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa.

Metsä Groupin Britannian-viennin arvo on ollut viime vuosina noin 350–400 miljoonaa euroa vuodessa, mikä vastaa myös reilua viittä prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Britannia on yhtiön neljänneksi suurin toimintamaa Suomen, Kiinan ja Saksan jälkeen. Metsä Groupilla on Britanniassa kolme tehdasta ja yli 400 työntekijää, joita on kaikissa sen toimintamaissa yhteensä yli 9 200.

Liikevaihdoltaan Suomen suurin metsäyhtiö UPM toimii Britanniassa kolmella tuotantolaitoksellaan. Britannian toiminta muodostaa noin kuusi prosenttia yhtiön reilun kymmenen miljardin euron liikevaihdosta.

UPM:n yhteiskuntasuhteiden johtaja Marko Janhunen kommentoi, että yhtiö on tyytyväinen sellaisen sovun syntymiseen, ettei kiintiöitä ja tulleja ole tulossa Suomen ja Britannian väliseen vientiin.

”Vapaakauppa ja selkeät, yksinkertaiset kauppamuodollisuudet ovat tärkeä asia”, Janhunen sanoo.

Stora Ensosta kerrotaan, että Britannian osuus yhtiön viennistä on noin viisi prosenttia. Yhtiön mukaan sopimuksella tai brexitillä ei ole välittömästi merkittävää vaikutusta sen toimintaan.

Suomen ja Britannian kauppa oli Tullin mukaan ylijäämäistä tammi–syyskuussa, kun kauppataseen ylijäämää syntyi 352 miljoonaa euroa. Ylijäämä supistui rajusti viime vuodesta, jolloin se oli tammi–syyskuussa 734 miljoonaa euroa.

Eniten ylijäämää synnyttävät metsäteollisuuden tuotteiden, öljyjalosteiden ja metallien kaupan viennin ylijäämä. Näissä ryhmissä viennin arvo heikkeni tänä vuonna, joten ylijäämä myös pieneni.

Vuonna 2019 kaikkien alojen viennin kokonaisarvo oli 65,1 miljardia euroa koko maailmaan. Metsäteollisuuden vienti lohkaisi tästä summasta 12,5 miljardia euroa.