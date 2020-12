Koronakriisin jälkeen talouspolitiikassa siirrytään elvytysvaiheesta sopeutukseen. ”Hallitus ajoittanee sopeutukset edessä olevaan noususuhdanteeseen.”

Vuosi 2021 merkitsee koronakriisin loppua, ja Suomen talous herää kesään mennessä, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Koronarokote on ratkaisevin tekijä talouden laskun pysäyttämisessä.

Etla odottaa, että koronakriisin jälkeen talouspolitiikassa siirrytään elvytysvaiheesta sopeutukseen. Siirtymästä tuskin tulee poliittisesti helppo. Tutkimislaitos ennustaa, että hallitus ajoittanee sopeutukset edessä olevaan noususuhdanteeseen.

”Elpymisessä on luonteenomaista, että baarit täyttyvät ja Gran Canaria kutsuu, joten rautakaupat ja gigantit hiljenevät. Kasvun tekijöiden näkökulmasta iloinen vaihe ei kuitenkaan kestä kauaa”, muistuttaa Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju tiedotteessa.

Hänen mukaansa pitkän aikavälin kasvupotentiaali on Suomessa vain puolentoista prosentin luokkaa. Ellei sitä saada nopeammaksi, edessä on tuskallinen julkisen sektorin sopeutusohjelma.

Etla on koonnut vuoden päätteeksi tutkijoidensa arvioita ensi vuonna esiin nousevista kehityskuluista ja ilmiöistä, joita päättyvä koronavuosi on kiihdyttänyt tai jarruttanut.

Tutkijat pitävät perusteltuna, että koronarokote on ratkaisevin tekijä talouden laskun pysäyttämiseksi. Ilman luotettavaksi koettua rokotetta ihmisten käyttäytymiseen jää liikaa epävarmuuden sumua, jonka sisään ei näe.

”On äärimmäisen hieno asia, että rokotekielteisyys oli Suomessa alkanut tasaantua jo ennen koronan puhkeamista. Kärsivällinen työ, jossa viranomaiset ovat säilyttäneet hämmästyttävän tyyneyden, on tuottanut hedelmää”, arvioi Etlan tutkimuspäällikkö, lääketieteen tohtori Martti Kulvik.

Hänen mukaansa työn yhteiskunnallinen merkitys paljastuu vasta nyt, jälkikäteen ja yllätyksenä kaikille.

Suomen talous selvisi kaikkiaan koronavuodesta pelkoja vähemmällä. Etlan ennusteryhmän mukaan Suomen talouspudotus oli kuluvana vuonna Euroopan pienimpien joukossa.

Teollisuus on menestynyt odotuksia paremmin. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto on pysynyt kasvussa, ja koneiden sekä laitteiden valmistus on pärjännyt eurooppalaisia verrokkeja paremmin.

”Metsäteollisuus uusiutuu, kun paperin tuotanto vähenee, mutta vastaavasti pahvin ja kartongin tuotannon kapasiteetti kasvaa. Myös telakkateollisuus pelastuu tehokkaan rokotteen ansiosta”, listaa Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

Maailmantaloudessa Yhdysvaltain vallanvaihdos tuo Etlan tutkijoiden mukaan yrityksille nykyistä vakaamman toimintaympäristön. Yhdysvaltojen uusi hallinto Joe Bidenin johdolla luo uudelleen suhteita vanhoihin liittolaisiinsa, ja odotettavissa on myös välien lämpenemistä EU:n kanssa.

Eräänlaisena vuoden 2020 positiivisena uutisena voidaankin nähdä presidentti Donald Trumpin lähtö.

Etla odottaa tulevana vuonna myös selkeää tuottavuuden kasvua digiloikasta, joka nähtiin talouden eri osa-alueilla. Digitaalitalous Suomessa kasvoi, kun etätyö ja verkkokauppa kiihdyttivät kehitystä.

”Lisäksi eurooppalaisille yrityksille on luvassa paremmat mahdollisuudet kilpailla markkinoilla, kun sekä EU että Yhdysvallat ovat ryhtyneet voimakkaisiin toimiin teknologiajättien määräävän markkina-aseman väärinkäytön suitsemiseksi”, sanoo Etlan tutkimusjohtaja Heli Koski.