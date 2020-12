Ensi kesän ja talvikauden ulkomaanmatkat käyvät nyt vilkkaasti kaupaksi, kertovat suomalaiset matkajärjestäjät.

Suomalaiset ovat jälleen innostuneet varaamaan ulkomaanmatkoja suosittuihin kohteisiin, kuten Kreikkaan, Kanarian saarille ja Thaimaahan.

Tieto koronarokotusten alkamisesta on kiihdyttänyt lomamatkojen myyntiä etenkin kolmen viime viikon aikana, kertoo Tui Finland -matkatoimisto. Tuista kerrotaan, että ensi kesälle myydään erityisesti Rodoksen ja Kreetan matkoja.

Myös Aurinkomatkat kertoo Rodoksen ja Kreetan matkojen käyvän nyt hyvin kaupaksi ensi kesälle. Lisäksi matkoja on varattu Italian Calabriaan ja Kreikan Thassokselle.

Tiistaina myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi, että vuosi 2021 merkitsee koronakriisin loppua.

”Elpymisessä on luonteenomaista, että baarit täyttyvät ja Gran Canaria kutsuu”, arvioi Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Lue lisää täältä.

Suurten matkatoimistojen ulkomaanmatkat ovat tällä hetkellä käytännössä täysin pysähdyksissä, ja hallitus on suositellut välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille.

Tui on perunut kaikki ulkomaanmatkansa helmikuun alkuun asti, Tjäreborg puolestaan helmikuun loppuun asti. Aurinkomatkat myy alkutalvelle ainoastaan kotimaanmatkoja, ja ulkomaanmatkat on peruttu helmikuun loppuun asti.

Kuluttajien luottamus tilanteen helpottumiseen ensi kesään mennessä näyttää kuitenkin kasvavan, vaikka rokotukset ovat vasta alussa. Ensimmäisenä rokotuksen saavat terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät koronaviruksen aiheuttaman taudin torjunnan etulinjassa.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek totesi sunnuntaina HS:lle, että muiden suomalaisten rokotusaikataulu riippuu siitä, miten nopeasti rokotetta saadaan Suomeen. Varovaisen arvion mukaan terveiden työikäisten rokotukset voisivat alkaa maalis-huhtikuussa.

Moni työikäinen suomalainen voisi siis saada koronarokotteen jo hyvissä ajoin ennen kesälomakautta. Myönteiset odotukset näkyvät matkanvälittäjien mukaan osittain jo kevään matkojen myynnissä.

Esimerkiksi Tuin asiakkaat ovat varanneet matkoja jo maalis-huhtikuulle ja etenkin toukokuulle. Suosituin kohde on ollut Rodos. Aurinkomatkat ja Tjäreborg puolestaan myyvät keväälle esimerkiksi Turkin matkoja.

”Yleisesti voi kuitenkin sanoa, että kevät on epävarmaa aikaa, ja ihmiset ovat odottavalla kannalla. Kesän osalta myynti on sen sijaan sujunut vilkkaasti. Rodos on ollut suosituin, mutta myös Turkki on käynyt kaupaksi jopa yllättävän hyvin”, sanoo tuotepäällikkö Jessica Virtanen Tjäreborgilta.

Suomalaisten kasautuneella matkustuspaineella näyttää olevan suurin vaikutus talvikauteen 2021–2022. Matkoja myydään nyt kiihtyvällä tahdilla ensi vuoden syyslomakaudelle, jouluun ja sitä seuraavalle talvelle.

Tänä talvena Aurinkomatkat ei järjestä Thaimaan-matkoja ollenkaan. Sen sijaan ensi talvikaudesta näyttää tulevan ennätyksellisen vilkas. Aurinkomatkoilta kerrotaan, että matkoja Thaimaahan on myyty kuusinkertaisesti viime vuoteen verrattuna.

Myös Tui kertoo Kaakkois-Aasian käyneen hyvin kaupaksi vuoden päähän. Lisäksi perinteisesti suosittu Kanarian saaret näyttää kiinnostavan suomalaisia edelleen.

Tjäreborgin kohteista etenkin Kap Verde on noussut Kanarian ja Thaimaan Phuketin ohella esiin ensi vuoden syksyn ja seuraavan talven myyntitilastoissa.

Aurinkomatkoilla uskotaan, että matkamyynti tulee lähiviikkoina piristymään edelleen.