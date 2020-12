Asiantuntijoiden mukaan kyselytutkimuksen tulokset vahvistavat käsitystä siitä, ettei koronakriisi ole kohdellut kaikkia samanarvoisesti.

Historiallinen pandemiavuosi 2020 on pian ohitse. Mitä siitä jäi käteen ja miltä ensi vuosi näyttää?

Tätä selvitettiin HS:n teettämässä kyselytutkimuksessa. Sen tulokset vahvistavat asiantuntijoiden mukaan käsitystä siitä, ettei koronavirusepidemia ole kohdellut kaikkia suomalaisia samanarvoisesti.

Kyselyyn vastanneista liki joka viides arvioi, että heidän taloudellinen tilanteensa on heikentynyt kuluneen vuoden aikana. Vastauksissa erottuvat tietyt ikä- ja ammattiryhmät, joissa keskimääräistä useampi kertoi taloustilanteensa heikentyneen.

Esimerkiksi alle 31-vuotiaista vastaajista 25 prosenttia ja opiskelijoista 26 prosenttia kertoi taloudellisen tilanteensa heikentyneen kuluneen vuoden aikana. Yrittäjistä 27 prosenttia ja työntekijöistä 28 prosenttia vastasi näin.

Myös pienituloisten keskuudessa taloudellisen tilanteen kerrottiin heikentyneen huomattavasti keskimääräistä useammin. Alle 20 000 euroa vuosituloa ansaitsevista 28 prosenttia ja 20 000–35 000 euron vuosituloilla elävistä 31 prosenttia kertoi taloustilanteensa heikentymisestä.

Samaan aikaan runsas kolmannes vastaajista, 35 prosenttia, arvioi, että kuluneena vuonna rahaa on jäänyt tavanomaista enemmän säästöön. Tässä vastauksessa taas korostuvat hyvätuloiset, ylemmät toimihenkilöt ja akateemisesti koulutetut. Heistä keskimääräistä useampi arvioi rahaa säästyneen tavallista enemmän. Esimerkiksi ylemmistä toimihenkilöistä näin vastasi 48 prosenttia ja yli 85 000 euroa vuodessa ansaitsevista 49 prosenttia.

”Nämä ovat linjassa ennakkokäsitysten kanssa”, arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan ennustepäällikkö Markku Lehmus.

”Koronakriisille on etenkin globaalisti ja jossain määrin myös Suomessa leimallista se, että kriisi osuu enemmän pienituloisiin ja nuorempiin.”

Kulutustutkija, Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Wilska tekee kyselyn tuloksista saman havainnon.

”Mitä huono-osaisempi ja nuorempi on ollut, sitä enemmän on kärsinyt.”

HS:n teettämä kysely tehtiin 11.–16. joulukuuta, jolloin rokotusaikatauluista ei ollut vielä selvyyttä. Haastatteluja tehtiin 1 031. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,1 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Nuorten tilanteen heikkenemisestä kertoo myös se, että keskimääräistä useampi alle 31-vuotias kertoi koronaepidemian ja sen aiheuttaman tilanteen tuoneen enemmän huonoja kuin hyviä asioita.

Kaikista vastaajista 36 prosenttia arvioi, että epidemia ja sen aiheuttama tilanne ovat tuoneet heille enemmän huonoja kuin hyviä asioita. Enintään 30-vuotiaista vastaajista näin arvioi 44 prosenttia. Niin ikään opiskelijoista 44 prosenttia prosenttia katsoi epidemian ja poikkeustilanteen tuoneen enemmän huonoa kuin hyvää.

”Tästä heijastuu se, että tilanne on ollut erityisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti haastava nuoremmille, vaikka he eivät ikänsä puolesta ole kokeneet samanlaista terveysuhkaa kuin ikäihmiset”, ennustepäällikkö Lehmus arvioi.

Markku Lehmus­

Toisaalta samaan aikaan nuoremmat näkevät tulevaisuuden valoisampana kuin vanhemmat ikäpolvet. HS:n teettämään kyselyyn vastanneista kaikkiaan 49 prosenttia uskoi ensi vuoden olevan kulunutta vuotta valoisampi.

Vastaajista 31 prosenttia arvioi ensi vuoden muistuttavan kulunutta vuotta ja 11 prosenttia arvioi näkymän kulunutta vuotta synkemmäksi. Yhdeksän prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, mitä ajatella asiasta.

Ikäryhmistä kaikkein optimistisimpia olivat enintään 30-vuotiaat, joista 56 prosenttia uskoi vuoden 2021 olevan kulunutta vuotta valoisampi.

Nuoret ylipäänsä ovat vanhempia optimistisempia tulevaisuuden suhteen, Wilska sanoo. Tämä näkyy kautta linjan vastaavanlaisissa kyselytutkimuksissa.

”Ja mitä huono-osaisempi on, sitä enemmän on toivottomuutta. Mutta on myös havaittu, ettei pelkästään sosioekonomisilla tekijöillä, kuten koulutus- ja tulotasolla, ole merkitystä. Myös ihmisten luonteenpiirteillä on väliä.”

Terhi-Anna Wilska­

Kyselyyn vastanneista yksikään ihmisjoukko ei ollut selvästi pessimistinen, mutta keskimääräistä useampi johtaja, ylempi toimihenkilö sekä hyvätuloinen näki ensi vuoden kulunutta valoisampana.

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, kuinka huolissaan suomalaiset ovat koronaviruksesta. Selvä enemmistö kertoi olevansa huolissaan viruksesta. Paljon huolta se aiheutti 18 prosentille vastaajista ja jonkin verran 52 prosentille.

Huoli koronaviruksesta on pysynyt suunnilleen tällä tasolla jo pitkään. Maaliskuussa 74 prosenttia oli siitä vähintään jonkin verran huolissaan. Joulukuussa vastaava luku oli 70 prosenttia.

Koronavirus huolestuttaa kyselyn mukaan selvästi enemmän naisia kuin miehiä. Naisista 76 prosenttia ja miehistä 52 prosenttia oli viruksesta huolissaan. Wilskan mukaan naiset ovat tyypillisesti miehiä huolestuneempia tulevaisuudesta, mikä näkyy tämäntyyppisissä kyselyissä.

Ennustepäällikkö Lehmuksen mukaan ihmisten tulevaisuuden näkemykset ja huolestuneisuus ovat talouskehityksen kannalta erittäin tärkeitä muuttujia. Jos tunnelma on pessimistinen eikä luottamusta ole, heijastuu se väistämättä myös taloudelliseen toimintaan: investointipäätöksiä ei uskalleta tehdä, ja hankintoja jää ostamatta.

”Kyse on itseään ruokkivasta kierteestä”, Lehmus sanoo.

HS:n kyselyn tulokset eivät nyt kieli voimakkaasta pessimismistä. Lehmuksen mukaan talousennuste on ylipäänsä ensi vuodelle melko toiveikas, mikä heijastuu todennäköisesti myös kyselyn vastauksista.

”Tämä on linjassa sen kanssa, että näemme taloudellisen elpymisen alkaneen. Ensi vuodelle luvataan talouskasvua ja rokotetta, eli ei ole ihme, että ihmiset odottavat tulevasta vuodesta parempaa.”

Huoli koronaviruksesta heijastuu erityisesti palvelualan ja esimerkiksi tapahtumateollisuuden näkymiin. Jos kuluttajat ovat huolissaan koronaviruksesta vielä pitkään, liiketoiminta käy yhä haastavammaksi.

Wilskan mukaan kulutuskysyntä kuitenkin patoutuu sitä enemmän, mitä kauemmin poikkeukselliset olosuhteet kestävät. Hän uskoo, että niihin kulutuskohteisiin, joihin ei ole pandemian aikana laitettu rahaa – kuten yleisötapahtumiin – tullaan kuluttamaan, kun virustartunnan uhka väistyy.

”Yhteisöt tarvitsevat sellaisia yhteisiä kohottavia kokemuksia, jotta ne selviävät. Ei se siihen mene, että massatapahtumat tämän takia lakkaisivat ja tulisi pysyvä massojen pelko. Päinvastoin”, Wilska uskoo.