Rakentamisessa vasta odotetaan huonoimpia aikoja, kauppakamareiden tekemät kyselyt jäsenilleen kertoo,

”Majoitus- ja ravitsemusalan todellisuus ja näkymät ovat olleet koko ajan synkemmät kuin keskimäärin muiden alojen. Teollisuuden sekä vähittäis- ja tukkukaupan näkymät ovat puolestaan olleet koko ajan hieman keskimääräistä paremmat ja vuoden loppua kohden parantuneet. Rakennusteollisuudessa näkymät ovat synkentyneet sitä mukaa mitä pidemmälle vuosi on edennyt.”

Näin tiivistää Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki kauppakamareiden jäsenilleen maalis–joulukuun aikana jäsenistölleen tekemien laajojen kyselyjen tulokset tiedotteessa.

Kotamäen mukaan laajasti ottaen vuosi 2020 oli kuitenkin ”poikkeuksellisen huono vuosi kaikilla toimialoilla”.

Teollisuudessa odotukset tulevasta ovat kyselyn mukaan parantuneet keväästä jouluun tultaessa sekä liikevaihdon että henkilöstön määrän suhteen.

Konkurssin uhkaakin tuntee ”vain” viidesosa yrityksistä, kun keskimäärin konkurssin uhkaa kokee neljäsosa Kauppakamarien kyselyihin vastanneista yrityksistä, Keskuskauppakamari kertoo.

Majoitus- ja ravitsemusalalla täydellistä kriisiä odotti lähes puolet alan yrityksistä, kun keskimäärin täydellistä kriisiä odottaa 11 prosenttia kyselyihin vastanneista yrityksistä.

Rakennusala eroaa muista toimialoista sen suhteen, että alan tilanne on synkentynyt mitä pidemmälle vuosi on edennyt.

”Pahasti kriisiytyneitä yrityksiä on toistaiseksi vähemmän kuin muilla toimialoilla; lähes kaksi kolmasosaa yrityksistä kertoo, että liikevaihto on vähentynyt vain vähän ja suuria irtisanomisia ja lomautuksia on ollut vähemmän kuin muilla aloilla keskimäärin. Konkurssin uhka on kuitenkin kasvanut sitä mukaa kun vuosi on edennyt.”

”Mielenkiintoista ja hieman yllättävääkin on se, että kyselyiden perusteella rakennusalan ongelmat ovat hieman lisääntyneet ajan kuluessa”, Kotamäki sanoo tiedotteessa.

Keskuskauppakamari kertoo, että ensimmäinen kysely tehtiin maaliskuun lopussa, viimeisin joulukuun alussa. Vastaajia yksittäisessä kyselyssä oli 2500–4000.

Vastanneista noin kahdeksan prosenttia oli yksinyrittäjiä, loput työnantajayrityksiä.