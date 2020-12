Brexit-sopimus määrittelee tietoturvavaatimuksia 1990-luvun klassikko-ohjelmistojen pohjalta. Sopimus­tekstiä ehkä kopioitu 1990-luvun asiakirjoista.

Euroopan unionin ja Britannian jouluna solmimassa brexit-sopimuksessa viitataan tietokoneohjelmistoihin, joita on ollut yleisessä käytössä viimeksi 1990-luvulla.

Britannian hallituksen julkaisemassa versiossa sivulla 921 ja Euroopan komission julkaisemassa versiossa sivulla 931 mainitaan esimerkiksi Netscape Communicator 4 -verkkoselain ja Mozilla Mail -sähköpostiohjelma. Ne mainitaan esimerkkeinä ”nykyaikaisista” ohjelmistoista.

Jo pari vuosikymmentä sitten vanhentuneiden klassikko-ohjelmistojen mainitseminen sopimuksessa on herättänyt epäilyjä, että osia sopimuksesta on saatettu kopioida suoraan vanhoista asiakirjoista, kertoo brittiläinen sanomalehti The Guardian. Asiasta on kertonut myös Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Vanhoja ohjelmistoja mainitaan sopimuksen kohdassa, jossa käsitellään tiedonsiirrossa vaadittavaa salaustekniikkaa.

”S/MIME-toiminnallisuus on rakennettu valtaosaan nykyaikaisista sähköpostiohjelmistopaketeista, kuten Outlook, Mozilla Mail ja Nescape Communicator 4.x, ja se toimii yhdessä kaikkien merkittävien sähköpostiohjelmistopakettien kanssa”, lukee sopimustekstissä.

Sopimuksessa kehotetaan käyttämään myös SHA-1-salausfunktiota. Vuodelta 1995 peräisin olevaa SHA-1:tä ei ole pidetty tietoturvallisena enää vuoden 2005 jälkeen, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa valtion virastoilta kiellettiin sen käyttö vuonna 2010.

Netscape Communicator 4 -selain puolestaan julkaistiin vuonna 1997. Netscape oli aikoinaan maailman käytetyin verkkoselain, joka kuitenkin jäi toiseksi kilpailussa Microsoft Explorerin kanssa. Netscape-selainten tuki päättyi vuonna 2007.

Mozilla Mail puolestaan oli vuosituhannen vaihteen molemmin puolin käytössä ollut sähköpostiohjelmisto.

Netscape-yhtiö julkaisi Netscape Communicator 4:n avoimena lähdekoodina vuonna 1998. Sen jälkeen ohjelmiston kehittämisestä vastasi Mozilla Organization, joka myöhemmin perusti työtä jatkamaan Mozilla Foundation -säätiön.

Nykyisin säätiö koordinoi Mozilla Firefox -selaimen kehittämistä. Se on Statcounterin mukaan maailman kolmanneksi käytetyin selain, tosin huomattavasti vähemmän käytetty kuin Googlen Chrome ja Applen Safari.