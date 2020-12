Sijoittaminen

Erityisesti teknologiayhtiöihin ja kotoiluyhtiöihin sijoittaneet vaurastuivat merkittävästi koronavuonna.

Koronavuodesta tuli pörssisijoittajille perin makoisa.

Vaikka kansantalouksien käyrät syöksyivät alaspäin, keskuspankkien nollakorot ja valtioiden elvytystoimet lihottivat eri omaisuuserien arvoja.

Loppuvuodesta kursseja ja toiveita ensi vuoden talouskasvusta nostivat hyvät uutiset koronavirusrokotteesta.

Erityisen hyvin markkinamyllerryksessä pärjäsivät isot teknologiayhtiöt, jotka hyötyivät etätyön ja nettikaupan kasvun aiheuttamasta digiloikasta.

Maailman seuratuin pörssi-indeksi, 500 amerikkalaisten pörssiyhtiön kurssikehitystä seuraava S&P 500 -indeksi, oli tiistaina 29. joulukuuta pörssien sulkeuduttua 15,6 prosenttia korkeammalla kuin vuoden alussa.

Kurssinousua korostaa vielä se, että koronapandemian alettua maaliskuun lopulla kurssit rojahtivat noin 30 prosenttia alle 2 100 indeksilukemaan. Nyt S&P 500 -indeksi huitelee yli 3 700 pisteen lukemissa.

Vanha, karu ohje ”rahaa tehdään silloin, kun veri virtaa kaduilla”, piti siis paikkansa maaliskuussa.

Yhdysvaltain kolmesta keskeisestä pörssi-indeksistä suurin voittaja oli teknologiapörssi Nasdaqin Composite -indeksi. Se oli tiistaina 43,2 prosenttia vuoden alkua korkeammalla tasolla.

Nasdaq-indeksi kävi maaliskuun lopuilla tasolla 6 850. Tiistai-illan päätöslukema oli lähes tuplat eli 12 850.

Indeksin roima nousu selittyy pitkälti suurten amerikkalaisten teknologiayhtiöiden kuten Applen, Amazonin, Microsoftin, Facebookin ja Netflixin kurssinousuilla.

Maailman arvokkaimman pörssiyhtiön Apple kurssi nousi 12 kuukaudessa 86 prosenttia, Amazonin 78 prosenttia.

Applen markkina-arvo oli tiistai-iltana jo yli 2300 miljardia dollaria,ja Amazonin 1667 miljardia dollaria.

Voit kokeilla alla olevalla laskurilla, miten eri indekseihin sidotut sijoitukset olisivat kehittyneet vuoden loppuun mennessä.

Yhdysvaltain talousmediassa menestyneitä teknologiayhtiöitä kutsuttiin stay-at-home-yhtiöksi [pysy kotona], koska ne kaikki hyötyivät pandemian ajan elintapa- ja ajankäyttömuutoksista.

Jättiyhtiöiden kurssinousu oli silti pientä verrattuna pörssiraketti Teslaan. Sähköauto- ja akkuyhtiön kurssi nousi 12 kuukaudessa peräti 558 prosenttia.

Euroopassa kurssit toipuivat kevättalven romahduksesta takaisin kutakuinkin vuoden alun tasoille.

Suomessa OMX Helsinki PI -indeksi oli noussut vuoden 2020 alun lukemasta 9 988 tiistai-iltana lukemaan 10 950.

S-pankin ja FIM varainhoidon päästrategi Lippo Suominen muistuttaa, että osakemarkkinat lähtivät tammi-helmikuussa 2020 vahvaan nousuun. Sitten tulivat uutiset koronapandemiasta.

”Tämä meni täysin sen mukaan, että kun paniikki on kovimmillaan, silloin pitää ostaa.”

Suomisen mukaan tunteet ovat olleet pörssivuonna 2020 isossa roolissa, myös tiettyihin teknologiayhtiöihin asetettujen toiveiden osalta.

”Vuosituhannen vaihteen IT-huuma tulee mieleen. Toivotaan, että tappiolliset yhtiöt tekevät voittoa ja niistä maksetaan miljarditolkulla. Kertoimet alkavat olla niin hurjia, että täytyy kysyä, voimmeko me kaikki ostaa uusia Iphoneja ja ajaa kaikki Tesloilla.”

Toisaalta kurssinousua selittää se, että asiat ovat menneet monelta osin paremmin kuin keväällä pelättiin.

”Valtioiden ja keskuspankkien tuki on ollut massiivista. Helsingissä asuntojen hinnatkin ovat nousseet vuodessa kahdeksan prosenttia. Rahaa on siis enemmän kuin sijoituskohteita.”

Euroopan osakemarkkinoiden heikkoutta selittää Suomisen mielestä moni seikka. Yhdysvallat on ylivoimainen uuden talouden yhtiöissä ja siellä päätöksenteko on Eurooppaa nopeampaa.

Lisäksi Euroopan kurssikehitystä on heikentänyt Britannian ero EU:sta. Britannia on Euroopan suurin osakemarkkina. Euroissa mitattuna se painui tänä vuonna 20 prosenttia miinukselle, Suominen huomauttaa.

Saksan 30 suurimman yhtiön DAX 30 -indeksi on niukasti plussalla, mutta Ranska ja Italia ovat miinuksella, Suominen listaa.

Muuhun Eurooppaan verrattuna Suomi ja Ruotsi ovat pärjänneet hyvin.

”Suomi on ollut erittäin vahva.”

Suomisen mukaan Pohjoismaiden vahvuutta pörssimarkkinoilla voi selittää osin se, että yritykset ovat olleet hyviä uudistumaan. Suomessa niin sanotut laatuyhtiöt selvisivät epidemiasta yleisesti ottaen hyvin.

Monissa maissa erityisesti energiasektori kärsi talouden hidastumisesta, mutta Suomessa biopolttoaineyhtiö Neste on ollut pörssin todellisia valopilkkuja.

Nesteen osake on vuodessa kallistunut 92 prosenttia. Se on nykyisellä 45 miljardin euron markkina-arvollaan myös pörssin ylivoimaisesti arvokkain yhtiö. Toiseksi suurin on 36 miljardin euron arvoinen Kone.

Suurista suomalaisista pörssiyhtiöistä hyvin ovat tänä vuona pärjänneet kurssikehityksessä hyvin myös esimerkiksi Metsä Board, Metso, Storaenso, Kone ja Outokumpu.

Samaan aikaan moni perinteinen osinkoja hyvin jakava yhtiö kuten Elisa, Telia ja Sampo ovat menestyneet huonommin.

”Näkee, että sijoittajat ovat hakeneet kasvua. Siitä ollaan valmiita maksamaan kovaa hintaa”, Suominen sanoo.

Kasvun arvo yhtiöiden arvostuksissa nousee, kun tulevia kassaviroja hinnoitellaan nollakorkoympäristössä, Suominen selittää.

Ensi vuoden näkymiin on Suomisen mukaan monta syytä suhtautua positiivisesti.

”Sijoittajan kannalta ongelmana on se, että kasvu on jo hinnoiteltu osakkeisiin. Sen verran huumaa on markkinoilla, että tietty korjausliike olisi tarpeen”, Suominen sanoo.

”Mutta peruspositiivinen olo tässä on.”