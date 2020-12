Suomen talous yllätti positiivisesti koronavuoden kestokyvyllään, mutta pitkän aikavälin ongelmat pitävät Risto Murron yhä huolissaan.

Viime keväänä Helsingin Sanomat haastatteli eläkeyhtiö Varman toimitusjohtajaa Risto Murtoa, kun talous oli romahtanut.

Koronapandemia oli pysäyttänyt maailman, ja Murto kertoi haastattelussa kriisin vakavuudesta.

Monelle jäi kuitenkin haastattelusta mieleen yksi asia, joka ei suoranaisesti liittynyt talouteen tai koronaan lainkaan.

Se oli kajakki.

Haastattelussa Murto nimittäin kertoi lyhyesti kajakki­retkistään, joilla hän valokuvaa lintuja ja muuta luontoa. Murron luonto­suhde edusti sympaattista vasta­painoa hänen talous­huolilleen.

Kun monessa maassa on pistetty kansalaisia koronavuoden aikana ulkonaliikkumiskieltoon, Suomessa ihmiset tuntuvat löytäneen maamme upean luonnon uudelleen.

Nyt kahdeksan kuukautta on kulunut.

Risto Murto käy yhä kajakkiretkillään, mutta harmillisen usein hän ehtii niille vasta pimeän laskeuduttua.

”Jos otsalampun valossa lähtee kajakilla pimeään, niin reissusta tulee väkisinkin lyhyempi”, hän sanoo.

Taloudessa tilanne on muuttunut päinvastaiseen suuntaan. Näkymät ovat huomattavasti valoisammat.

Bruttokansantuotteen pudotus Suomessa vuonna 2020 on jäämässä noin kolmeen prosenttiin eli alle puoleen siitä mitä keväällä ennustettiin.

Onko yllätys, miten vähällä Suomi on selvinnyt?

”On. Se on ollut positiivinen yllätys”, Murto sanoo.

Hänellä on paljon muutakin myönteistä sanottavaa taloudesta ennen kuin huolien pato murtuu.

Varman toimitusjohtajana vuodesta 2014 toimineella Murrolla on poikkeuksellinen näkymä siihen, mitä taloudessa kokonaisuutena tapahtuu.

Lähes 50 miljardin euron sijoitusomaisuudella Varma on niin iso tekijä, että se on jatkuvassa yhteydessä maailman rahoitusmarkkinoiden ytimeen. Suomen pörssiyhtiöissä ja kiinteistöissä Varma on suurimpia omistajia ja vallankäyttäjiä.

Eläkeyhtiön johtajana Murto on ydinjoukkoa myös silloin, kun puhutaan suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta.

Murto tunnustaa ristiriidan, jonka tällainen vuosi pitää sisällään hänen kaltaiselleen taloustieteen tohtorille ja talousvaikuttajalle: inhimillisesti vaikea, mutta älyllisesti mielenkiintoinen.

”Oli sijoittaja tai tutkija, kriisivuodet opettavat paljon”, Murto sanoo. ”Tämä kriisi oli jälleen kerran erilainen.”

Nyt Murto on iloinen, että Suomen talouden kestokyky osoittautui niin hyväksi. Maailmantalouskin on välttynyt pahimmilta uhkakuvilta. Finanssikriisiä ei ole syntynyt, vaan talous on jatkanut pyörimistään sen minkä rajoitustoimilta on pystynyt.

Kriittisiä hetkiä oli vuoden aikana muutama.

Niistä ensimmäinen oli talouskriisin ensivaihe. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed pystyi estämään finanssikriisin nopeilla rahapoliittisilla elvytystoimilla. Murto kuvaa keskuspankin toimia tulpan laittamiseksi paikalleen.

”Se määrätietoisuus kriisin alkumetreillä oli ratkaisevaa.”

Toinen kriittinen hetki koitti, kun Euroopan keskuspankki horjui viestinnässään Italian tilanteen kärjistyessä. Tuore pääjohtaja Christine Lagarde antoi lausunnon, josta tulkittiin, ettei EKP olisi valmis tekemään riittävästi pitääkseen ylivelkaantuneen Italian valtion lainakustannuksia alhaisina.

Seurasi lyhyt paniikki, jonka päätteeksi EKP:n johtajat ryntäsivät korjaamaan lausuntoja ja vakuuttamaan, että keskuspankki hoitaa homman. Seuraavissa EKP:n kokouksissa viesti oli yksiselitteinen: keskuspankki tekee mitä tahansa vakauden ylläpitämiseksi eli käytännössä Italian pelastamiseksi.

”Suomelle tärkeä kysymys euromaiden yhteisvastuusta ratkaistiin siinä hetkessä”, Murto sanoo.

Kesällä vielä Saksa ja Ranska päättivät, että EU tarvitsee yhteisen elvytysrahaston. Se pistettiin nopeasti kasaan. Murron mukaan Suomi jäi ”historiallisella tavalla” pieneen vähemmistöön kriittisyydessään.

Syksyä dominoivat Yhdysvaltojen vaaliuutiset. Niissä merkillepantavaa oli, että lopulta tulosten laskenta toteutui ilman ongelmia.

Kajakkiretket ovat Risto Murron tapa päästä luontoon etäkokousten välissä tai niiden jälkeen.­

Ammatilliselta kannalta Murrolle huojentavaa oli se, että Varman eläkevarojen arvo elpyi mukavasti, kun osakemarkkinat puskivat kevään kuopasta takaisin junan lailla.

”Sijoitusammattilaisten tyypillinen odotus elpymisestä oli, että saattaisi tulla joku uusi pettymys. Toistaiseksi se on jäänyt kokematta.”

Henkilökohtaisella puolella plus-sarakkeeseen menee se, että kajakkitunteja merellä on kertynyt enemmän kuin yhtenäkään aikaisempana vuotena.

Kaikki hyvin siis?

Noh.

”Jos hyvin käy, pääsemme pian palaamaan vanhaan ongelmaamme. Eli alhaiseen pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin”, Murto sanoo.

Kriisi ei vienyt Suomen talouden ongelmia uusiin syvyyksiin. Mutta ei se niitä kyllä helpottanutkaan.

Murto katsoo Suomen talouden näkymää huolestuneena. Hän mainitsee Suomen Pankin tuoreet laskelmat, joissa käytännössä kaikki kasvun elementit puuttuivat. Väestörakenne on tunnettu ongelma, mutta lisäksi tuottavuuden kasvu näyttää vaatimattomalta.

Investointien ja tuottavuuden heikkous on Murron mukaan syvällinen ongelma. Kännykkä-Nokian hiipumisen jälkeen Suomen talouselämä ei ole päässyt positiiviseen kierteeseen.

”Voi olla, että meidän pitää nöyrtyä siihen, että emme saa markkinaosuuksiamme ja rooliamme kansainvälisessä taloudessa enää nostettua”, Murto sanoo.

”Se tarkoittaa, että olemme väestörakenteellamme ja heikolla tuottavuuskehityksellämme hiipuva kansantalous, jossa on riskinä negatiivinen noidankehä. Tänne ei kannata investoida, koska täällä ei kasveta. Siitä noidankehästä ulos hyppääminen tulee vaatimaan tuuria ja toimenpiteitä, joista on vaikea hahmottaa, mitä ne edes olisivat.”

Tuskin kuitenkaan haluamme hyväksyä tuollaista kierrettä?

Emme toki, Murto sanoo.

Hänen analyysinsa tilanteesta johtaa ajattelemaan väestönkasvua.

”Todennäköisesti emme pysty ohjaamaan syntyvyyttä ylhäältä käsin. Silloin politiikkamuuttuja tulee olemaan työperäinen maahanmuutto.”

Murto ajattelee, että Suomen pitäisi ottaa vielä yksi askel kansainvälistymisessä. Hän vertaa Suomea Ruotsiin, jossa talouden suurten toimialojen kirjo on laajempi.

Ruotsilla on enemmän osaamista luovilla ja korkeasti koulutetuilla aloilla: finanssipalveluissa ja konsulttialalla – ja vaikkapa musiikki-, elokuva- ja kirjallisuusviennissä.

Suomen pitäisi kehittyä houkuttelevaksi paikaksi näiden alojen osaajien kannalta.

”Pitäisi tulla seuraava aalto Suomen kansainvälistymisessä. Siinä me menemme maailmalle ja maailmalta tullaan meille. Molemmissa me olemme askeleen jäljessä.”

Risto Murto aloitti Varman toimitusjohtajana vuonna 2014. Sitä ennen hän toimi eläkeyhtiön sijoitusjohtajana.­

Haastattelun alkupuolen toiveikkuus on tiessään. Murto tuntuu nyt melovan syvissä vesissä.

Vauhtiin päästyään hän löytää harmiteltavaa myös tämän vuoden talouskehityksestä.

Vuoden alkupuoliskolla Murto nimittäin pohti, josko Euroopan olisi aika pärjätä kriisissä Yhdysvaltoja paremmin. Mutta ei se ollut.

”Lopputulos oli, että vaikka katsomme [presidentti Donald] Trumpin Yhdysvaltoja kaaoksen pesänä, heidän taloudelliset vahinkonsa jäivät puoleen Euroopasta”, Murto sanoo.

Euroopan talouspolitiikka reagoi ketterämmin kuin finanssikriisissä, mutta se ei muuttanut suurta kuvaa. Yhdysvallat selviää kaoottisesta tilanteesta vähemmin vaurioin, koska se elvytti nopeammin ja kovempaa.

Rokoteohjelmankin osalta Yhdysvallat tuntuu olevan edellä.

”Jos ne pirskutti soikoon onnistuvat vielä saamaan rokotesuojan kaksi kuukautta aikaisemmin, niin ne ovat pitkät kaksi kuukautta eurooppalaisille.”