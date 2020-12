Charles Goodhart ja Manoj Pradhan ennustavat uudessa teoksessaan, että inflaatio voi nousta jopa 10 prosenttiin ensi vuoden aikana. Heidän mukaansa keskuspankit eivät ole joko ymmärtäneet tai myöntäneet sitä, että iso käänne on käsillä. Rahapolitiikan päättäjien on syytä ottaa analyysi ja kritiikki vakavasti, toteaa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn arvioidessaan kirjaa.

Ihmiskunnan ikääntyminen laskee säästämisastetta, nostaa pitkiä reaalikorkoja ja kasvattaa hintapaineita. Sen vuoksi liian nopeaksi kiihtyvä inflaatio palaa rahapolitiikan ensisijaiseksi haasteeksi. Kiinan väestön ikääntyminen ja talousmallin muutos pakotetusta säästämisestä kulutuksen kannustamiseen voimistavat tätä trendikäännettä. Silti keskuspankit eivät ole vielä joko ymmärtäneet tai myöntäneet sitä, että iso käänne on käsillä.

Näin väittävät kokeneet pankkitoiminnan ja rahoituksen tutkijat Charles Goodhart ja Manoj Pradhan teoksessaan The Great Demographic Reversal (Suuri väestökäänne, 2020). Goodhart toimi London School of Economicsin professorina vuosina 1985–2002 ja on Britannian keskuspankin entinen neuvonantaja ja rahapoliittisen komitean jäsen. Pradhan johtaa perustamaansa Talking Heads Macro -tutkimusyritystä ja on toiminut aiemmin yliopistomaailmassa ja investointipankki Morgan Stanleyssa.

Goodhartin ja Pradhanin teos haastaa taloustieteen valtavirran ja on samalla analyyttisesti painavinta keskuspankkien toiminnan kritiikkiä vuosikausiin. Osuvatko he ennustuksessaan oikeaan, on toinen asia. Mutta jo pelkästään näin olennaisen kysymyksen esittäminen yksityiskohtaisesti perustellen on arvokasta rahapolitiikan pidemmän aikavälin strategian pohdinnan näkökulmasta.

Mihin Goodhart ja Pradhan perustavat väitteensä?

He tarkastelevat talouden ja yhteiskunnan megatrendejä korostetusti globaalista näkökulmasta ja esittävät kolme syytä sille, miksi täyskäännös on lähivuosina edessä.

Maailman väestön ikääntyminen tulee nopeasti kasvattamaan hoito- ja hoivamenoja. Samalla se heikentää huoltosuhdetta, mikä tarkoittaa sitä, että eläkeläisten ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien eli niin sanottujen huollettavien osuus kasvaa voimakkaasti verrattuna työssäkäyvään, tuottavaan väestöön.

”Huoltosuhteen paraneminen edistää deflaatiota, koska työntekijät tuottavat enemmän kuin kuluttavat, kun taas huollettavat kuluttavat mutta eivät tuota. Huoltosuhteen jyrkkä heikkeneminen ympäri maailman merkitsee sitä, että huollettavat, jotka kuluttavat mutta eivät tuota, tulevat taloudelliselta painoltaan ohittamaan deflatoriset työntekijät”, Goodhart ja Pradhan toteavat kirjassa.

Tämä rakenteellinen trendi, joka on tuttu Yhdysvalloista ja etenkin Euroopasta, etenee nyt myös Kiinassa, jossa pitkään harjoitettu yhden lapsen politiikka kärjistää väestökäännettä.

Toiseksi huoltosuhteen heikkeneminen vähentää tuottavan työvoiman osuutta maailman väestöstä, mikä aiheuttaa pulaa työvoimasta ja vahvistaa sen neuvotteluvoimaa suhteessa pääomaan. Tämä nostaa reaalipalkkoja ja työvoiman osuutta kansantulosta ja siten palkkainflaatiota, joka on ollut vuosikausia hidasta.

Kun eriarvoisuus on lisääntynyt etenkin angloamerikkalaisen finanssikapitalismin maissa, työntekijöiden neuvotteluaseman paraneminen olisi tervetullut käänne. Goodhart ja Pradhan tosin myöntävät, että tähän kehityskulkuun liittyy paljon epävarmuutta, koska yritykset voivat toisaalta reagoida suhteellisesti supistuvaan työvoimaan lisäämällä tuottavuutta kasvattavia investointeja ja korvaamalla työvoimaa roboteilla ja tekoälyä hyödyntämällä.

Kolmanneksi reaalinen korkotaso voi nousta etenkin tuottokäyrän pitkässä päässä eli esimerkiksi kymmenvuotisten valtionlainojen ja muiden rahoitusvälineiden kohdalla. Tämä on seurausta kansantalouksien säästämisen ja investointien välisen suhteen muutoksesta.

Yleisesti katsotaan, että vanhempi väestö kuluttaa tulojaan enemmän kuin säästää, kun se käyttää elämiseen eläke- ja muita säästöjään. Ikääntyneiden kulutukseen lasketaan tässä yhteydessä mukaan myös heihin kohdistuvat julkiset eläke- ja hoitomenot.

Kirjoittajien mukaan ne, jotka olettavat reaalikorkojen putoavan tai pysyvän matalalla tasolla, uskovat investointien vähenevän entistäkin enemmän säästämiseen verrattuna – ja ovat väärässä. Mielenkiintoiseksi arvion tekee sekin, että kirjoittajien tarkoittamiin ”niihin” lukeutuvat useimmat tai oikeastaan kaikki kehittyneen maailman keskuspankit.

Goodhart ja Pradhan esittävät kaksi syytä siihen, miksi investoinnit pääsevät kovempaan vauhtiin kuin mitä useimmat arvioivat.

Asuntotuotanto pysyy suhteellisen vakaana ikääntymisestä huolimatta, koska ikääntyneet jatkavat elämistä asunnoissaan ja toisaalta uusien kotitalouksien kysyntä ylläpitää asuntorakentamista ja siten investointeja. Samalla yritykset tulevat tuottavuutta vahvistaakseen investoimaan tuotannolliseen pääomaan tavalla, joka kasvattaa pääoman suhdetta työvoimaan. Kirjoittajat väittävät, että nettovaikutuksena säästäminen todennäköisesti vähenee enemmän kuin investoinnit, mikä nostaisi reaalista korkotasoa.

Millä aikajänteellä Goodhart ja Pradhan sitten arvioivat näiden megatrendien kääntävän inflaation kiihtyvään vauhtiin?

Koronavirus­kesänä kirjaansa lisäämissään jälkisanoissa he ennakoivat inflaation nousevan ”todennäköisesti yli 5 prosentin tai jopa 10 prosenttiin vuoden 2021 aikana”. Hintoja nostavat rokotteen myötä normalisoituva tilanne, koronaviruksen aikana kertyneet säästöt, patoutunut kysyntä ja tuotannon pullonkaulat. Pidemmän aikavälin vaikutuksista kirjoittajat eivät esitä tarkkaa ajallista ennustetta, mutta kirjan tilastollisen analyysin nojalla vaikuttaa siltä, että heillä on mielessään karkeasti ottaen 5–10 vuoden aikajänne, jolla inflaatio merkittävästi voimistuisi.

Goodhartin ja Pradhanin teeseihin voisi esittää moniakin vastaväitteitä. Esimerkiksi väestön ikääntyminen ilmeisesti heikentää talouden dynamiikkaa ja siten myös investointitahtia, mikä osaltaan pitää reaalikorkoja alhaalla. Lisäksi taloudessa on koronavirus­pandemiankin myötä yhä paljon käyttämätöntä kapasiteettia – siis työttömyyttä, joko avointa tai piilevää – mikä ei puolla työvoiman neuvotteluvoiman nopeaa vahvistumista eikä siten palkkainflaation vauhdittumista.

EKP arvioi tämän vuoden inflaation pysyvän nollan tuntumassa ja lähivuosinakin vain noin prosentin tasolla.

Mutta olennaista ei ole ennusteiden tarkkuus tai edes oikeaan osuvuus, vaan se, että esittää vankkaan analyysiin nojaavia perusteltuja, kriittisiä kysymyksiä, jotka pakottavat pohtimaan aiempia oletuksia tulevasta kehityksestä. Rahapolitiikan päättäjien on syytä ottaa Goodhartin ja Pradhanin esittämä analyysi ja kritiikki vakavasti, vaikka ei samaa mieltä olisikaan.

Heidän ennustamansa megatrendien täyskäännös on hyvä peruste sille, että Euroopan keskuspankki tekisi säännöllisen arvion rahapolitiikan strategiansa perusteista esimerkiksi viiden vuoden välein. Näin kyettäisiin tunnistamaan talouden syvävirtojen vaikutukset toimintaympäristöön ja säännöllisesti päivittämään strategia niiden mukaisiksi ja siten tekemään paremmin tehtävänsä täyttävää rahapolitiikkaa.

Kirjoittaja on Suomen Pankin pääjohtaja.