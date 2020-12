Metsäteollisuus

Hankkeen puuhamies uskoo lujasti tehtaan toteutuvan. Omistuskuvio on muuttunut: kiinalaisten sijaan tilalle on tullut ”suomalaisia ja länsimaisia” sijoittajia.

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Kemijärven biojalostamosta tehdyt valitukset ja tehnyt tarkistuksia sen lupaehtoihin. Biojalostamohankkeen taustalla oleva Boreal Bioref -yhtiö pitää päätöstä kannaltaan ”erittäin myönteisenä”.

Boreal Biorefin mukaan hallinto-oikeuden päätös mahdollistaa biojalostamon rakentamisen. Varmaa se ei vielä ole, sillä hanke tarvitsee rahoituksen.

Lisäksi Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Boreal Bioref on suunnitellut Kemijärvelle biojalostamoa eli sellutehdasta. Hanke on ollut vireillä useita vuosia.

Yhtiön tämänhetkisen suunnitelman mukaan investointipäätös tehdään vuonna 2021 ja jalostamo rakennetaan vuosien 2021–25 aikana. Kaupallinen tuotanto käynnistyisi vuonna 2025.

Pääomistajat yhtiössä olivat alun perin kiinalaisia, mutta nyt omistuskuvio on muuttunut, kertoo hankkeen taustalla pitkään vaikuttanut Boreal Biorefin toimitusjohtaja Heikki Nivala.

Nivalan mukaan kiinalaiset voivat olla mukana maksimissaan 30 prosentin finanssisijoituksella, mutta he eivät ole mukana rakentamisessa. Sen sijaan mukaan on tullut ”suomalaisia ja länsimaisia” sijoittajia, joiden nimiä Nivala ei suostu tarkemmin kertomaan.

Nivala on aiemmin kertonut muun muassa Maaseudun Tulevaisuudessa, että rahoituksen järjestelystä vastuun ottaa Vataset Teollisuus oy. Se on myös vuokrannut Kemijärven kaupungilta Patokankaan maa-alueen, jonne tehdasta on suunniteltu.

Alun perin taustalla oli kiinalainen valtio-omisteinen Camc Engineering eli Camce, josta on tarkoitus tulla tehtaan pääurakoitsija. Toinen kiinalaisyhtiö eli Shanying olisi vastannut Kemijärven sellutehtaan operatiivisesta toiminnasta.

Heikki Nivalan mukaan yhtiö tutustuu nyt tarkemmin päätöksen sisältöön sekä perusteluihin ja palaa päätöksen yksityiskohtiin alkuvuoden 2021 aikana.

Hän itse uskoo yhä lujasti hankkeeseen, joka käynnistyi Stora Enson suljettua Kemijärven sellutehtaan vuonna 2008.

”Kyllä se toteutuu”, alusta asti mukana ollut Nivala sanoo.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Boreal Biorefille ympäristö- ja vesitalousluvan sekä töiden aloittamisluvan kesäkuussa 2019. Ympäristöluvasta tehtiin 16 valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden mukaan valittajat koostuivat yksityishenkilöistä, ympäristöterveyslautakunnasta, kylätoimikunnasta, yhdistyksistä sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Hallinto-oikeus poisti kaksi lupamääräystä, muutti viittä lupamääräystä sekä lisäsi päätökseen kolme lupamääräystä.

Muutetut lupamääräykset koskivat jäähdytysvesiä ja jätevesiä sekä vedenottoputken, jäähdytysvesi- ja prosessivesien viemäriputkien sekä diffuusorin sijoittamista ja rakentamista. Lisätyt lupamääräykset koskivat ennakkotarkkailua ja elinkeinokalastajille osoitettavaa moottorikelkkareittiä. Muilta osin ympäristölupaa ja vesitalouslupaa koskeneet valitukset hylättiin.

Hallinto-oikeus katsoi, että biotuotetehtaan päästöistä ei ennalta arvioiden aiheudu vesistön merkittävää pilaantumista. Jätevesien ja jäähdytysvesien purkupaikkoja ei ole syytä muuttaa.

Sellutehdashankkeissa ympäristölupa on keskeinen hankkeen toteutumiselle. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi joulukuussa 2019 Kuopion seudulle Sorsasaloon suunnitellun havusellutehtaan ympäristöluvan.

KHO hyväksyi haitankärsijöiden ja ympäristönsuojeluyhdistysten valitukset ja kumosi Vaasan hallinto-oikeuden ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökset.

Finnpulp oli kaavaillut Kuopioon 1,4 miljardia euroa maksavaa tuotantolaitosta. Yhtiön mukaan se olisi ollut toteutuessaan maailman suurin vain havupuun käyttöön perustuva sellutehdas.