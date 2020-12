Pullovesi ja rokotteet nostivat uuden nimen miljardöörilistan kärkeen: Aasian rikkain on nyt kiinalainen Zhong Shanshan

Zhongin omaisuuden arvo on noin 78 miljardia dollaria eli 63 miljardia euroa.

Aasian rikkaimmaksi henkilöksi on noussut yllätysnimi, kiinalainen Zhong Shanshan.

Uutistoimisto Bloombergin listauksessa hän ohitti intialaisen Mukesh Ambanin sekä useita teknologiayhtiöillä omaisuutensa ansainneita kiinalaismiljardöörejä.

Zhongin omaisuuden arvo on 77,8 miljardia dollaria eli noin 63 miljardia euroa. Miljardöörien maailmanlistalla sillä pääsee 11. sijalle. Listalla on pääosin yhdysvaltalaisia teknologiayhtiöillä omaisuutensa luoneita miehiä.

Zhong, 66, on luonut omaisuutensa pullotetulla vedellä ja rokotteilla. Viime huhtikuussa hän vei pörssiin rokotevalmistaja Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprisen ja hieman myöhemmin pullovesiyhtiö Nongfu Springin. Kummankin yhtiön osakkeiden arvo on noussut huomattavasti listauksen jälkeen.

Beijing Wantai on yksi yhtiöistä, jotka kehittävät rokotetta koronavirusta vastaan.

Zhongin tie miljardööriksi on ollut monivaiheinen: ennen nykyistä menestystä hänellä on ollut sientenviljelyyn ja terveydenhuoltoon keskittyneitä yrityksiä, minkä lisäksi hän on työskennellyt myös toimittajana.

Zhongia sanotaan Kiinassa myös ”yksinäiseksi sudeksi”, koska hän toimii politiikan ja rikkaiden kiinalaisperheiden yrityskytkösten ulkopuolella.

Kiinalaisten miljardöörien omaisuuden arvoa on syönyt se, että Kiinan hallitus on ottanut muutamat heistä tarkemman huomionsa kohteeksi.

Viranomaiset estivät esimerkiksi miljardööri Jack Man hallitseman maksuyhtiö Ant Groupin jättilistautumisen pörssiin. Man omaisuuden arvo oli Bloombergin listauksessa nyt 51,2 miljardia dollaria, kun se vielä lokakuussa oli kymmenen miljardia dollaria suurempi.