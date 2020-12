EU:n lupa ei välttämättä tule vielä tammikuussakaan. Yhdysvaltalainen talouslehti kertoo lääkeyhtiön ja yliopiston välien kiristyneen, kun rokotteen annostelusta ja tehosta kerrottiin hämmentävästi julkisuuteen.

Britannian keskiviikkona hyväksymä lääkeyhtiö Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston koronarokote ei välttämättä saa hyväksyntää EU:ssa vielä tammikuun aikana.

Euroopan lääkevirasto EMA hyväksyi Pfizerin ja BioNTechin koronavirusrokotteen 21. joulukuuta, ja sen odotetaan hyväksyvän Modernan rokotteen kokouksessaan 6. tammikuuta. Rokotukset Pfizer-BioNTechin rokotteella ovat alkaneet kaikkialla EU:ssa, myös Suomessa.

Lääkevirasto arvioi parhaillaan Astra-Zenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämää koronarokotetta niin sanotussa rullaavassa menettelyssä. EMA tiedotti keskiviikkona, että se odottaa lisätietoja sen laajoista, käynnissä olevista kliinisistä tutkimuksista tammikuussa ja alkuvuodesta.

Rullaava menettely tarkoittaa, että lääkevirasto voi arvioida lääkeyhtiön ja yliopiston luovuttamia rokotteen turvallisuus- ja tehokkuustietoja sitä mukaa kuin niitä valmistuu ja jo ennen kuin valmistaja jättää virallisen hakemuksen myyntiluvasta. Tämä nopeuttaa käsittelyä.

EMA:n varajohtaja Noel Wathion kertoi tällä viikolla belgialaiselle sanomalehdelle Het Nieuwsbladille, että myyntilupa tammikuussa on epätodennäköinen.

Yksikön päällikkö Jukka Sallinen lääkevalvonnasta vastaavasta Fimeasta ei ota kantaa aikatauluun mutta sanoo, että EMA:n tavoitteena on olla riippumaton ulkoisista paineista.

”Britanniassa on nyt kovat paineet, kun epidemia on siellä levähtänyt aivan uusiin lukemiin. Jos tämä menee EU:ssa yhtäkkiä poliittiselle tasolle ja poliitikot alkavat kyseenalaistaa EMA:n toimintaa, niin en tiedä mitä tapahtuu. Mutta tavoite on, että se aika pitää saada ottaa, mikä lupaprosessiin menee.”

Fimea saa tiedot koronavirusrokotteeseen liittyvistä tutkimustuloksista ajantasaisesti ja voi kommentoida niitä EMA:lle.

EMA korostaa tiedotteessaan, että se on tietoinen Britannian lääkevalvontaviranomaisen tekemästä päätöksestä rokotteen tilapäiseen käyttöön ottamisesta epidemiatilanteesta johtuen.

EMA:n mukaan Britannian hyväksyntä on tilapäinen käyttöönottolupa, joka koskee hätätilanteita. Se on eri asia kuin myyntilupa, johon kuuluvat kattavat turvallisuus-, teho- ja laatuarviot.

”Sitä on hämmästelty, kuinka ison riskin Britannia on ottanut ja miten hyvin he ovat ehtineet käymään tiedot läpi. Se on iso kysymysmerkki”, Fimean Sallinen sanoo.

Britannia on ensimmäinen maa maailmassa, joka hyväksyi Astra Zenecan ja Oxfordin rokotteen ja aloittaa sillä rokotukset. Kyseinen rokote on halvempi valmistaa ja helpompi säilyttää ja kuljettaa kuin EU:ssa jo nyt käytössä oleva Pfizer-BioNTechin rokote.

Pfizerin ja Biontechin rokotetta tulee varastoida -70 celsiusasteen lämpötilassa. Astra Zenecan ja Oxfordin rokotteelle riittää jääkaappilämpötila.

Pfizer-BioNTech ja Moderna ovat kumpikin kehittäneet rokotteen, jossa koronaviruksen torjuva immuniteetti synnytetään pienellä pätkällä viruksen omaa perimää, rna:ta.

Oxfordin yliopiston ja Astra Zenecan rokotteessa immuunisuojan valmistusohjeet viedään soluun viruskuljettimella, joka perustuu muokattuun adenovirukseen.

Lue lisää: Näin uudet koronarokotteet toimivat: ”Rna on lähtökohtaisesti turvallisin rokoteteknologia, mitä tällä hetkellä on”, sanoo tutkija

Astra Zeneca on luvannut tuottaa rokotetta kolme miljardia annosta vuoden 2021 aikana, mikä riittäisi rokottamaan 1,5 miljardia ihmistä. Halvempaa ja helpommin käytettävää rokotetta on kaavailtu erityisesti köyhemmille maille ja seuduille, jotka ovat pitkien kuljetusmatkojen takana.

Yhdysvaltalainen talouslehti Wall Street Journal kirjoitti torstaina lääkeyhtiö Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston kiristyneistä väleistä koronavirusrokotteen kehittämisen kuluessa.

Yhtiö ja yliopisto julkistivat marraskuussa tuloksia, joissa rokotteen teho vaihteli huomattavasti annetun rokoteannoksen ja rokotteensaajan iän mukaan.

Koehenkilöt, jotka saivat ensin puolikkaan annoksen ja kuukauden kuluttua kokonaisen annoksen, saivat 90-prosenttisen suojan taudilta.

Kun myös ensimmäinen annos annettiin koehenkilöille kokonaisena, rokote antoi tautia vastaan 62-prosenttisen suojan. Yhdistetyn analyysin perusteella molempien annostelutapojen keskimääräinen tehokkuus on 70 prosenttia.

Rokotteen kehittäjiltä ei tullut selitystä sille, miksi puolikas annos vaikutti olevan tehokkaampi kuin kokonainen annos. Wall Street Journalin mukaan tämä herätti hämmästystä ja epäilyjä rokotetta kohtaan.

Britannian lääkevalvontaviranomainen ei hyväksynyt puolikkaan annoksen antamista käyttöönottoluvassaan, koska sen mukaan tutkimustulokset eivät tue havaintoa.

Fimean Sallisen mukaan kysymys annostelusta on monitahoinen.

”Saattaa kuulostaa kummalliselta, miksi pienempi annos olisi tehokkaampi kuin suurempi. Siinä on kuitenkin hyvin paljon muuttujia, esimerkiksi millaisilla ihmisillä asiaa on tutkittu, milloin tuloksia on kerätty ja niin edelleen. Kyseessä ei myöskään ole yksi iso tutkimus, josta tämä olisi selvä tulos, vaan tutkimuksia on teetetty useampia.”

Syyskuussa Astra Zeneca ja Oxfordin yliopisto joutuivat hetkeksi keskeyttämään rokotekokeilun, kun yksi koehenkilö Britanniassa sairastui vakavasti. Muutamaa päivää myöhemmin Britannian viranomaiset kuitenkin näkivät, että kokeilua on turvallista jatkaa.

Ihmiskokeet olivat käynnissä myös Yhdysvalloissa, jossa ne myös keskeytettiin. Siellä jatkoluvan saanti kesti seitsemän viikkoa. Yhdysvaltain lupaviranomainen FDA ei ollut tyytyväinen siihen, että se sai tiedon koehenkilön sairastumisesta vasta kun asia oli jo mediankin tiedossa, Wall Street Journal kertoo.

Wall Street Journalin tietojen mukaan Oxfordin yliopisto on halunnut enemmän sanansijaa siihen, miten rokotteesta viestitään ulospäin. Yliopisto ei ole ollut täysin tyytyväinen Astra Zenecan tapaan toimia viestinnässä.

Rokote on alun perin Oxfordin yliopiston tutkijoiden kehittämä, mutta laajamittainen tuotanto ja jakelu vaativat lääkeyhtiökumppanin. Yliopisto päätyi huhtikuussa niin ikään britannialaiseen Astra Zenecaan, jonka pääkonttori on Cambridgessa.

Oikaisu 31.12. kello 17.10: Uutisen otsikossa kerrottiin ensin virheellisesti, että Astra Zenecan ja Oxfordin yliopiston rokotteessa voisi itsessään Fimean edustajan mukaan olla riskejä. Kommentti koskee kuitenkin Britannian nopeaa lupamenettelyä rokotteen hyväksymisessä.