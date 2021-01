Yhtiö pelkää ongelmia tärkeillä Kiinan markkinoilla.

Kiinalaisille verkkoyhtiöille määrätty kielto osallistua Ruotsin 5g-verkkojen rakentamiseen on herättänyt huolta verkkoyhtiö Ericssonin johdossa. Yhtiö pelkää seuraamuksia tärkeillä Kiinan markkinoilla ja on aloittanut painostuskampanjan hallitusta vastaan, kirjoittaa Dagens Nyheter.

Lehden mukaan Ericssonin toimitusjohtaja Börje Ekholm lähetti kauppaministeri Anna Hallbergille tekstiviestejä, joissa hän uhkasi yhtiön lähtevän Ruotsista, ellei Huawein ja ZTE:n porttikieltoa peruta.

”Toivon edelleen apua Ruotsilta ja että läsnäoloamme maassa arvostetaan”, Ekholm kirjoitti yhdessä viestissään.

Hallbergin mukaan hallitus ei voinut puuttua asiaan, koska päätöksen teki suojelupoliisi Säpon ja puolustusvoimien suosituksen perusteella Ruotsin posti- ja telehallitus PTS. Ekholmin sävy muuttui kärjekkäämmäksi.

”Hei Anna, arvostan tekemäänne työtä, mutta juuri nyt näyttää siltä, että Ruotsi on Ericssonille erittäin huono maa”, hän kirjoitti.

Hallberg vakuutti Ruotsin hallituksen arvostavan Ericssonia ja pitävänsä kiinni Ruotsin asemasta yhtenä maailman vapaakauppamielisimmistä maista. Ekholm ei leppynyt.

”Kun on meidän kaltaisemme, ymmärtää täysin, miksi Euroopassa on niin harvoja teknologiayhtiöitä. Täällä niitä ei ole mahdollista pyörittää”, Ekholm moitti.

PTS:n päätöksestä kerrottiin lokakuussa, mutta sen toimeenpano pantiin väliaikaisesti jäihin, kun Huawei valitti siitä. Tuomioistuin päätti marraskuussa, että Ruotsiin suunniteltu 5g-taajuuksien huutokauppa voidaan järjestää tammikuussa, vaikka valituksen käsittely on yhä kesken.

Ekholmin viesteistä ilmenee, että Ericsson on yrittänyt palkata asianajajia auttamaan Huaweita oikeusjutussa.

”On mielenkiintoista huomata, että vaikka olemme keskustelleet useiden ruotsalaisten lakitoimistojen kanssa, ei kukaan halua lähteä auttamaan Huaweita. Valitettavasti pelkureita on paljon”, Ekholm paheksuu.

Hallbergin vastaus tähän on salattu.

Ericssonilla on Kiinan 5g-markkinasta noin kymmenen prosentin osuus, ja yhtiö on lisäksi vahvasti riippuvainen kiinalaisista alihankkijoista. Kiinan suurlähettiläs sanoi syksyllä, että kiinalaisyhtiöiden rajaamisesta pois Ruotsin 5g-verkoista seuraa kielteisiä vaikutuksia Ericssonin toiminnalle Kiinassa.

Ekholm on julkisuudessa ollut hyvin maltillinen kommentoidessaan PTS:n päätöstä, mutta vaati tekstiviesteissään hallitusta tarttumaan toimiin ja muuttamaan viranomaisen päätöksen.

”En ymmärrä miten valtion virkamiehellä voi olla mandaatti tehdä päätös, joka uhkaa haitata Ruotsin suhteita ulkomaihin”, Ekholm kummasteli.

Ericssonin pääkonttori on Ruotsissa, ja se työllistää maassa noin 13 000 ihmistä.

Verkkomarkkinoiden suurimmaksi toimijaksi nousseelle Huaweille määrättyjä porttikieltoa on perusteltu yhtiön läheisillä suhteilla Kiinan armeijaan. Yhtiö on järjestelmällisesti torjunut syytökset, että se vuotaisi rakentamiensa verkkojen kautta tietoja Kiinaan. Yhtiön sulkemista pois länsimaiden verkoista on aktiivisimmin ajanut Yhdysvallat.