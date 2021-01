EU tilasi Pfizerin ja Biontechin rokotetta puolet Yhdysvaltain tilaamasta määrästä, koska tarkoitus on ollut jakaa tilaukset usealle valmistajalle. Myyntilupapäätöksissä menee vielä aikaa.

Toistaiseksi ainoan EU:ssa käytössä olevan koronavirusrokotteen kehittäjä Biontech yrittää kumppaninsa Pfizerin kanssa lisätä nopeasti rokotetuotantoa, jotta eri maiden rokotustarve saataisiin katettua.

Biontechin perustajat varoittavat saksalaisen Der Spiegelin haastattelussa, että koronarokotteiden saatavuudessa voi olla aukkoja, kunnes muutkin valmisteet alkavat saada myyntilupia.

”Juuri nyt ei näytä hyvältä. Syntymässä on aukko, koska muita hyväksyttyjä rokotteita ei ole, ja meidän täytyy täyttää se rokotteellamme”, Biontechin toimitusjohtaja Ugur Sahin sanoo haastattelussa.

Startup-yhtiö Biontech on ollut johdossa rokotekehityksessä, mutta EU teki sen ja Pfizerin rokotteesta ensi alkuun melko pienen tilauksen. Tämä on herättänyt arvostelua erityisesti Saksassa, joissa paikoitellen rokotuskeskuksia on jouduttu sulkemaan rokotepulan takia.

Arvostelua on tullut myös EU:n hitaana pidetystä hyväksymisprosessista. Saksan terveysministeri Jens Spahn on kiirehtinyt Euroopan lääkevirastoa EMA:aa hyväksymään pikaisesti Oxfordin yliopiston ja Astra Zenecan rokotteen, joka sai jo tilapäisen käyttöluvan Britanniassa. Myös Intia on uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan hyväksymässä rokotteen.

Sahin perusti Biontechin yhdessä vaimonsa Öslem Türecin kanssa, joka on yhtiön lääketieteellinen johtaja. He kumpikin moittivat Spiegelin haastattelussa EU:n päätöstä jakaa rokotetilaukset usean valmistajan kesken siinä oletuksessa, että rokotteet hyväksyttäisiin nopeasti.

Yhdysvallat tilasi heinäkuussa 600 miljoonaa annosta Biontechin ja Pfizerin rokotetta, kun EU odotti marraskuulle ennen kuin tilasi puolet tästä määrästä.

Sahinin mukaan Biontech aikoo perustaa uuden tuotantolinjan Marburgiin Saksaan helmikuussa. Sen kapasiteetti olisi 250 miljoonaa rokoteannosta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Sahinin mukaan yhtiö käy neuvotteluja myös sopimusvalmistajien kanssa. Näistä tulee lisäselvyyttä tammikuun loppuun mennessä.

Lisäksi Sahin sanoo haastattelussa, että Biontech pyrkii kehittämään toisen sukupolven rokotteen, jota ei tarvitse säilyttää enää niin matalassa lämpötilassa kuin tämänhetkistä rokotetta, joka vaatii -70 celsiusasteen lämpötilan. Toisen sukupolven rokote valmistunee kesän loppupuolella.

Myös Suomessa rokotukset aloitettiin joulun jälkeen Pfizerin ja Biontechin rokotteella.

Euroopan lääkevirasto käsittelee rokotevalmistaja Modernan rokotteen myyntilupaa kokouksessaan 6. tammikuuta. Oxfordin ja Astra Zenecan myyntiluvassa saattaa kestää vielä viikkoja.

EU:n komissio on tehnyt jäsenmaiden puolesta rokotteiden hankintasopimuksia. Modernan kanssa tehty sopimus on niistä pienin, noin 80 miljoonaa kappaletta. Suomi saa osuutensa hankinnoista väkilukuun perustuvan osuuden eli 1,23 prosentin osuuden mukaisesti.

Ugur Sahinin mukaan Biontech tutkii parhaillaan, miten sen rokote tehoaa Britanniassa levinneeseen koronaviruksen muunnokseen, jonka epäillään tarttuvan helpommin. Hänen mukaansa rokotteen mahdollisissa muutoksissa menisi aikaa noin kuusi viikkoa, minkä lisäksi muutettu rokote voisi vaatia myös uuden lupakäsittelyn.

Maailman terveysjärjestö WHO pyrkii samaan aikaan saamaan koronavirusrokotteen myös köyhempien valtioiden käyttöön. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ja kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM ovat lisäksi vaatineet, että pakolaiset ja maahanmuuttajat otetaan huomioon valtioiden rokotehankinnoissa.

Pelkona on, että koronapandemia ehtii levitä muun muassa pakolaisleireillä Syyriassa ja Irakissa ennen kuin rokotejakelu saadaan toimimaan.