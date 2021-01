Pankin perustelun mukaan Ahvenanmaan yhteiskunta tarvitsee osinkoja enemmän kuin Ålandsbanken.

Ahvenanmaalainen pankki Ålandsbanken on päättänyt jakaa osingon vuodelta 2019, vaikka Finanssivalvonta on suositellut valvonnassaan oleville pienille pankeille, että ne pidättäytyisivät osingonjaosta 30. syyskuuta 2021 asti.

Ålandsbanken kertoo tiedotteessaan päättäneensä, ettei se noudata tätä suositusta. Pankki korostaa, että kyseessä on ei-sitova suositus.

Ålandsbankenin toimitusjohtaja Peter Wiklöf kertoo HS:lle pankin informoineen asiasta Finanssivalvontaa. Valvoja ei ole antanut pankille erillistä lupaa poiketa suosituksesta.

”Hallituksen arvio on, että Ahvenanmaan yhteiskunnalla on selvästi suurempi tarve näille osingoille kuin Ålandsbankenilla”, pankin tiedotteessa kerrotaan.

Pankin suurin omistaja on ahvenanmaalainen liikemies Anders Wiklöf, joka syyskuun omistajatietojen mukaan omistaa noin kolmanneksen pankin äänivallasta. Toiseksi suurin omistaja noin 11 prosentin äänivallalla on ahvenanmaalainen vakuutusyhtiö Alandia.

Finanssivalvonnan suosituksen taustalla on pankkeja valvovan Euroopan keskuspankin EKP:n suositus voitonjaon lykkäämisestä tuonnemmaksi. EKP on huolissaan eurooppalaispankkien kriisinsietokyvystä koronapandemiassa, joka on laittanut ahtaalle osan kotitalouksista ja yrityksistä.

Suomen pankkivalvoja Fiva ei ole ollut innostunut EKP:n kaikkia pankkeja koskevasta suosituksesta, vaan se olisi ennemmin halunnut suosituksen olevan pankkikohtainen. Suomalaispankit ovat vakavaraisia ja varautuneet hyvin luottotappioihin.

Osingonmaksusta pidättäytyminen voi vähentää sijoittajien kiinnostusta pankkeihin.

Valvojan suositusta on aiemmin pidetty käytännössä määräyksenä, mutta Ålandsbanken perustelee vuolaasti, miksi se ei sitä noudata.

Pankin mukaan sen tulos vuodelta 2019 on pankin satavuotisen historian paras. Myös vuodesta 2020 on tulossa liiketulokseltaan hyvä, ennusteen mukaan parempi tai mahdollisesti merkittävästi parempi kuin edellisvuodesta.

Pankin järjestämättömät luotot ovat edelleen alhaisella tasolla eikä vuoden 2020 alkupuolella tehtyjä ylimääräisiä varauksia arvonalennusten takia ole tarvinnut ottaa käyttöön.

Pankin mukaan osingot vuosilta 2019 ja 2020 on jo vähennetty pankin ydinpääomasta, joten osingonjako ei vaikuta sen vakavaraisuustunnuslukuihin.

Ålandsbanken kertoo myös, että Ålandsbanken on viranomaisluokituksessa ”vähemmän merkittävä pankki”, minkä se tulkitsee merkitsevän sitä, että mahdollisessa kriisitilanteessa valtio ei pelastaisi sitä. Ålandsbankenin mukaan tämän kategorian pankeille on erittäin tärkeää, että niillä on pitkäaikaisia omistajia tukenaan, jos mahdollinen tuleva kriisi vaatisi heidän panostaan.

”Tämän vuoksi Ålandsbankenin hallitus arvioi, että pitkän aikavälin riskit ovat suuremmat Ålandsbankenille, jos päätämme pankin nykyinen tulos- ja riskitaso huomioiden jatkaa viranomaisten suositusten noudattamista kuin että alamme ottaa huomioon myös pankin muut tärkeät sidosryhmät”, pankki muotoilee tiedotteessaan.

Nämä muut tärkeät sidosryhmät tarkoittavat omistajia, joita Ålandsbankenilla on yhteensä noin 5 300.

Pankki jakaa yhden euron osingon vuodelta 2019 nyt alkuvuodesta. Valtuutus tähän saatiin huhtikuussa 2020. Maksupäivä on 12. tammikuuta.