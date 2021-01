Kustannustuen jakamisesta vastaavan Valtiokonttorin pääjohtajan Timo Laitisen mukaan harkinnanvaraisuuden laajentaminen ja tukiehtoihin tehdyt muutokset johtavat siihen, että useampi hakija saa myönteisen tukipäätöksen.

Koronakriisistä eniten kärsineiden yritysten auttamiseen suunnatun kustannustuen toinen hakukierros käynnistyi jouluviikon maanantaina.

”Onneksi toinen kierros on lähtenyt erinomaisen hyvin liikkeelle sekä teknisesti että palvelullisesti”, Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen kertoo.

Valtiokonttori palkkasi kymmeniä lisäkäsiä käsittelemään uusia kustannustukihakemuksia. Ensimmäisenä hakupäivänä 21. joulukuuta käsittelijät tekivät pitkää päivää, kun Valtiokonttoriin saapui 2 058 hakemusta. Päivän aikana vastattiin noin 400 puheluun ja päätöksen sai 500 hakemusta.

”He [työntekijät] päättivät keskenään, että urakoivat ensimmäisenä päivänä, jotta mahdollisimman moni yritys voisi saada tuen vielä ennen joulua”, Laitinen sanoo.

”Saamme rahat liikkeelle kahdessa päivässä, joten ennen joulua maksoimme yritysten tileille noin kolmisen miljoonaa euroa. Sama tahti on jatkunut.”

Toinen kierros käynnistyi jopa vilkkaammin kuin heinäkuussa alkanut tuen ensimmäinen kierros.

Nyttemmin tukien virta on laantunut. Jouluaattona hakemuksensa lähetti 63 yritystä ja joulupäivänä 112 yritystä. Vuoden viimeiseen keskiviikkoon mennessä hakemuksia tuli yhteensä 5 162.

Päätöksen sai tuohon mennessä 2 905 yritystä, joista 863:lle myönnettiin tukea liki 15 miljoonan euron edestä.

Ensimmäisellä kierroksella rahaa jaettiin noin 125 miljoonaa euroa kaikkiaan tuelle varatusta 300 miljoonasta eurosta. Kustannustuki on osa valtion monen miljardin suuruista koronatukipottia yrityksille.

Nyt toisella kierroksella jaossa on 550 miljoonaa euroa. Jäljellä on siis vielä noin 535 miljoonaa euroa.

Jotta kaikki rahat saadaan jaettua, tulisi hakemuksia hyväksyä joka päivä keskimäärin yli 9 miljoonan euron arvosta. Tähän mennessä hyväksyttyjä tukipäätöksiä on tehty keskimäärin 1,3 miljoonan euron verran päivittäin.

Moni hakija joutuu pettymään. Toisen kierroksen hylättyjen hakemusten osuus oli ennen uuttavuotta 68 prosenttia. Ensimmäisellä kierroksella hylättiin 73 prosenttia hakemuksista, kun 12 852 hakijasta tukea sai reilut 3 500.

Valtiokonttoriin tulee edelleen paljon hakemuksia yrityksiltä, jotka eivät täytä ehtoja. Monen listattujen toimialojen ulkopuolisen yrityksen liikevaihto ei esimerkiksi ole laskenut tarpeeksi tukikaudella. Hakemuksia lähettävät myös yritykset, joiden tuki jäisi alle 2 000 euron minimin.

Yrityskohtainen enimmäistuki on puoli miljoonaa euroa ja konsernikohtainen tuen enimmäismäärä on Suomessa 800 000 euroa.

Listattuihin toimialoihin kuuluvat esimerkiksi hotellit, pitopalvelut ja henkilöstö- ja laitosruokalat sekä osa taiteen, viihteen ja virkistyksen aloista. Kun kustannustuen edellisellä kierroksella listalla oli 365 toimialaa, nyt niitä on 220.

Toimialojen listalla ei ole enää esimerkiksi ravintoloita, kahviloita ja baareja tai parturikampaamoita.

Kustannustukea voivat silti saada kaikkien alojen yritykset. Jos yritys ei toimi listatuilla aloilla, tuki määräytyy harkinnanvaraisesti.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen tukea päätettiin parannella. Nyt tuen hakijan liikevaihto saa olla tukikaudella alle 20 000 euroa, eli useampi pieni yritys on tuen piirissä. Tukikausi on pidempi, kesä–lokakuu, ja hyvitettävien kustannusten määritelmää on laajennettu.

”Lakiin tehdyt uudistukset tai parannukset ovat johtaneet siihen, että hakijoista suurempi osa on korvausten piirissä.”

Laitisen mukaan esimerkiksi ravintolayrityksiltä on tullut lukuisia hakemuksia ja niille on myös jaettu tukea harkinnanvaraisuuteen perustuen. Jos yritys ei kuulu listattuihin toimialoihin, tuessa tarkastellaan yrityksen liikevaihdon laskua heinä–lokakuussa tänä vuonna.

Ravitsemistoimialan yritykset saivat ennen vuoden vaihtumista toisen kierroksen tukia toimialoista eniten, eli noin 1,9 miljoonaa euroa.

Kustannustuen ja muiden koronayritystukien tavoitteena on ollut ehkäistä konkursseja. Tätä tavoitetta varten valtio on ottanut käyttöön myös muita työkaluja. Työeläkemaksuja on alennettu ja konkurssilakia on muutettu väliaikaisesti.

Konkurssien määrä onkin vähentynyt merkittävästi viime vuodesta. Tilastokeskuksen mukaan tammi–marraskuussa 2020 pantiin vireille 2 045 konkurssia. Se on 16,8 prosenttia eli 414 konkurssia vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavana ajanjaksona.

”Uskon, että kaikilla toimijoilla on yhteinen tahto ja tavoite siinä, että suomalainen elinkeinoelämä selviää koronatilanteesta”, Laitinen sanoo.

Yritysten kustannustuen toisen kierroksen hakuaika päättyy 26. helmikuuta.