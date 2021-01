Suuttunut Kiina estää tuote toisensa jälkeen tuonnin Australiasta, ja Kiinan-viennistä riippuvainen maa on helisemässä.

Kolmasosa myynnistä on vaakalaudalla. Sen verran Steinborner & Reynoldsin viinitila on vienyt tuotannostaan Kiinaan, mutta nyt Kiina on ilmoittanut suurimmillaan 212 prosentin rangaistustulleista australialaisviineille.

Se on valtava isku maan viinialalle.

Onnekseen pienen, 12 hehtaarin tilan omistaja Rebecca Reynolds on luonteeltaan optimistinen.

”Meidän tilanne on vain pisara meressä”, Reynolds sanoo, ja iloinen ääni pulppuaa pitkin puhelinkaapeleita Australian Barossasta Suomeen.

Rebecca Reynolds uhkaa menettää viinitilansa myynnistä kolmanneksen Kiinan määräämien tullien vuoksi.­

”Voisivat asiat olla huonomminkin.”

Toki voisivat, sillä Australian viiniteollisuudella on ollut hirveyksien vuosi.

Ensin jättimäiset metsäpalot ja niiden savu tuhosivat monien tilojen rypäleet, sitten koronavirus lopetti turistien vierailut tiloille. Reynoldsin tila säästyi savulta (”No, vähän kuivuus vaivasi”), eikä tälle tilalle turismi tuo muutenkaan isoja tuloja.

Nyt viinintuottajien kiusaksi tulivat vielä marraskuussa ilmoitetut Kiinan jättimäiset tullit, jotka käytännössä ovat jo lopettaneet kiinalaisten sisäänostajien ostot. Kuka kuluttaja maksaisi 100—200 prosenttia ylimääräistä juomastaan?

Australian viininvientiin uhkaa tulla Kiinan kokoinen eli lähes 40 prosentin lovi. Loven arvo on 750 miljoonaa euroa. Vienti on alalle merkittävämpi kuin kotimaan myynti, ja ala on merkittävä Australialle. Viinintuottajien järjestöjen mukaan viininviljely ja -tuotanto työllistävät yli 160 000 ihmistä.

Penfoldsin viinitilan omistaa iso Treasury Wine Estates, jonka pörssikurssi putosi, kun uutinen Kiinan australialaisviineille asettamista tulleista levisi.­

Kiina syyttää Australiaa viinin polkumyynnistä, ja tutkii asiaa nyt kuukausia tai jopa yli vuoden. Kiina määräsi kovat väliaikaiset tullit tutkintansa tuloksia odotellessa. Länsimaissa yleinen käsitys on, että todellinen syy rangaistustulleille on Kiinan halu kostaa Australian poliitikkojen puheet.

Australia on äänekkäästi tuominnut Kiinan aluevaltauksia Etelä-Kiinanmerellä, sananvapauden hiljentämistä Hongkongissa ja uiguurien leirittämistä Xinjiangissa. Australia on säätänyt lakeja estääkseen Kiinan vaikutusvallan kasvua Australiassa, jossa se onkin näytellyt muskeleitaan enemmän kuin ehkä missään muussa länsimaassa.

Lue lisää: Australia heräsi Kiinan ”hiljaiseen maahantunkeutumiseen” liian myöhään – Nyt tutkija varoittaa Suomea: ”Euroopassa harva ymmärtää tätä”

Erityisesti Kiina näytti suuttuvan siitä, että Australia vaati kansainvälistä tutkintaa koronapandemian alkuperästä.

Australia myös houkuttava testikenttä Kiinan kovalle politiikalle, sillä Australian viennistä Kiinaan meni viime vuonna noin 40 prosenttia. Australia on riippuvainen Kiinasta ja siksi haavoittuvainen.

Kiinan toimet eivät olekaan rajoittuneet viiniin, vaan tämän vuoden mittaan Kiina on kyykyttänyt Australian vientiä monin tavoin. Kiina on määrännyt ohralle 80 prosentin rangaistustullit polkumyynnin vuoksi. Australialaisohrasta valtaosa on viety Kiinaan. Monen teurastamon naudanlihan tuonti kiellettiin erilaisten merkintävirheiden vuoksi.

Australialaisia hummereita esiteltiin Shanghain messuilla kaksi vuotta sitten. Nyt Kiina on estänyt hummereiden tuontia.­

Kiinan tulli löysi tuholaisia tuontipuusta, eläviä hummereita ei päästetty maahan ja viranomaiset kehottivat kiinalaisyrityksiä olemaan ostamatta monia australialaisia tuotteita – ja yritykset tottelivat. Yksi kielletyistä tuotteista on ollut iso vientituote hiili.

Koska Kiinan toimet ovat niin moninaisia ja osin epäselviä, taloudellisia vaikutuksia Australialle on yhä vaikea laskea.

Australian viiniteollisuus – kuten moni muukin ala – on kertonut etsivänsä markkinoita muualta maailmasta, mutta helppoa se ei ole. Kiinaan uponneet viinimäärät ovat niin isot, että vientiä on vaikea korvata.

Kiina on Australian toiseksi suurin hiilen viennin kohdemaa.­

Rebecca Reynoldsin optimismille on käyttöä.

”Meillä on ollut vientiä muihinkin Aasian maihin. Ehkä se elpyy. Tai sitten etsimme uusia markkinoita. Olen luottavainen, että jotenkin tämä järjestyy.”

Koska tila tuottaa sangen vähän ja vieläpä laadukasta Shirazia, myyntiväylien löytäminen voi olla helpompaa kuin monelle isolle tuottajalle.

Kiinan asettamien rangaistusten syissä on myös osin perää. Esimerkiksi australialaislihan merkinnöissä on todella ollut ongelmia.

Polkumyyntisäädökset ovat niin mutkikkaat, että niiden tulkinta Maailman kauppajärjestön edellyttämällä tavalla vie aikaa, sanoo kauppapolitiikan säännöksiin erikoistunut tutkija Weihuan Zhou australialaisesta New South Walesin yliopistosta puhelinhaastattelussa.

Hän tutkii Australian viinialan pyynnöstä Kiinan syytöksiä. Viiniala on huomauttanut, että viinien hinta on vain noussut Kiinan markkinoilla.

Kiinalainen rahtilaiva lähti Sydneyn satamasta. Kiina on Australian isoin kauppakumppani.­

Weihuan Zhou sanoo vielä alkuvuodesta olettaneensa Kiinan lähinnä vastaavan Australian kiinalaistuotteille määräämiin kaupanhidasteisiin. Australia oli jo aiemmin syyttänyt Kiinaa muun muassa alumiinin, teräksen, A4-paperin ja kemikaalien polkumyynnistä, mikä usein unohtuu kansainvälisestä keskustelusta.

Australian toimet olivat ärsyttäneet Kiinaa, onhan mailla voimassa vapaakauppasopimus. Ohran polkumyyntiä Kiina oli tutkinut jo pitkään ennen maiden välisen kiistan kärjistymistä.

Nyt Zhoukin on varma, että pohjimmiltaan Kiinan toimissa on kyse kansainvälisestä politiikasta. Australia saa syyttää sotkusta paljolti itseään, Zhou uskoo.

”Australia on ollut etujoukoissa moittimassa Kiinan toimia, usein ennen Yhdysvaltoja ja EU:ta.”

Poliitikkojen pitäisi Zhoun näkemyksen mukaan säätää ääntään sellaiseksi, ettei Australia näyttäisi maailman johtavalta Kiinan-kriitikolta. Myös moni australialainen etujärjestö on vaatinut hallitukselta diplomaattisesti ovelampaa toimintaa.

Suhtautuminen Kiinaan jakaa kuitenkin australialaisia vahvasti. Osa näkee räyhäkän Kiina-linjan perusteltuna, osa typeränä.

Kukaan ei tiedä, kauanko maiden välirikko jatkuu.

Optimisti viininviljelijä Reynolds odottaa jo seuraavaa korjuuaikaa.

”Näyttää hyvältä. Toivottavasti saadaan maaliskuussa hyvä sato.”