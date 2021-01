Teknologia

Yhteysongelmat alkoivat maanantaina illansuussa.

Yhdysvaltalainen pikaviestipalvelu Slack lakkasi toimimasta ympäri maailmaa maanantaina illansuussa. Slack on suosittu viestintäkanava erityisesti yritysten sisäisessä viestinnässä. Koronavirusepidemia ja etätyöt ovat lisänneet palvelun suosiota.

”Jatkamme asiakkaiden yhteyshäiriöiden tutkimista”, Slack ilmoitti verkkosivuillaan kello 18 jälkeen Suomen aikaa.

Yhtiö kertoi nostaneensa valmiustasoaan ongelmien selvittämiseksi, jotta palvelukatko saataisiin korjattua.

Ongelmia oli niin asiakkaiden keskinäisten viestien lähettämisessä ja vastaanottamisessa kuin ohjelmistoon pääsemisessä.

Myös Slackin omilla verkkosivuilla oli illansuussa yhteysongelmia.

Puoli kahdeksan maissa illalla Suomen aikaa yhtiö ilmoitti, että vaikka vaikeudet yhä laajalti jatkuvat, moni käyttäjä sai toiminnot kuntoon kytkeytymällä palveluun uudestaan näppäinkäskyllä (CTRL/CMD + R).

The New York Timesin mukaan Slackilla on yli 10 miljoonaa käyttäjää ja yli 750 000 yritystä käyttää sitä. Sen käyttö on erityisesti monen mediayrityksen suosiossa.

Yhdysvaltainen ohjelmistoyhtiö Salesforce ilmoitti joulukuun alussa päässeensä sopimukseen Slackin ostamisesta 27,7 miljardin dollarin kauppahinnalla.