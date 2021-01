Rakentaminen

Ammattiliiton mielestä nykyinen omaehtoinen karanteeni ei toimi rakennusalalla.

Rakennusalan työntekijöitä edustava Rakennusliitto vaatii tiukempia toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi rakennustyömailla.

Liiton mukaan riskejä aiheuttavat erityisesti ulkomaiset työntekijät, jotka Suomeen saapuessaan eivät halua tai pysty jäämään omaehtoiseen karanteeniin, jota viranomaiset nykyisellään suosittelevat. Rakennusliitto esittää ratkaisuksi rajalla tehtäviä pakollisia koronatestejä.

Tällä hetkellä ihmisiä, jotka saapuvat Suomeen maista, joihin kohdistuu matkustusrajoituksia, kehotetaan jäämään omaehtoiseen karanteeniin. Lähes kaikki maailman maat ovat tällä hetkellä matkustusrajoitusten piirissä. Viranomaisten suosituksen mukaan karanteenissa on oltava 10 vuorokautta, mutta rakennusalan omien ohjeiden mukaan karanteenissa on oltava 14 vuorokautta.

Rakennusliiton mielestä suositukset eivät kuitenkaan riitä turvaamaan rakennustyömaiden turvallisuutta. Liiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi sanoo, että ulkomaisten työntekijöiden majoitusolot ovat usein sellaiset, että karanteeni jää näennäiseksi. Kontakteja on vaikea välttää, kun samassa asunnossa asuu useita ihmisiä.

”Majoitustilat ovat huonot ja ahtaat. Erittäin harvoin ihmisellä on käytössä oma huone, saati sitten omat peseytymistilat”, Harjuniemi sanoo.

”Omaehtoinen karanteeni ei tarkoita meidän alalla yhtään mitään, kun ei voi tehdä etätöitä.”

Rakennusliitto vaati pitkin viime vuotta työmaille tehokkaampia toimia virustartuntojen ehkäisemiseksi. Viime kesänä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) patisti alan toimijoita tehokkaampiin toimiin sen jälkeen, kun useilla rakennustyömailla havaittiin tartuntaryppäitä.

Harjuniemi arvioi, että rakennustyömailla on tavallista enemmän koronavirustartuntoja. Kattavaa tilastoa tartuntatilanteesta Harjuniemellä ei ole, mutta hän pohjaa arvionsa viesteihin, joita saa liiton toimitsijoiden työmaavierailuilta, joita tehdään tuhansia vuodessa.

”Näppituntuma on, että kun rakennustyöläisten keskuudessa on tehty testejä, positiivisia tuloksia on ollut enemmän kuin koko väestön keskuudessa.”

Työnantajia edustavan Rakennusteollisuuden (RT) toimitusjohtaja Aleksi Randell sanoo, että alan yritykset ovat tehneet paljon työturvallisuuden takaamiseksi pandemian keskellä. Sen ansiosta rakennustyömailla ei ole nähty mittavia viivästyksiä.

”Tartuntoja on ollut, mutta ala on noudattanut ohjeita ja luonut käytäntöjä, joilla töitä on voitu tehdä turvallisesti.”

Randell kuitenkin myöntää, että väliaikaismajoituksiin liittyy riskejä.

”Osa ulkomaisesta työvoimasta ei asu Suomessa pysyvästi, vaan elää yhteismajoituksessa. Selvää on, että altistumisriski siellä on suurempi.”

Randell ei suoralta kädeltä tyrmää ajatusta pakollisista koronatesteistä maahan saapumisen yhteydessä.

”Mutta täytyy arvioida, aiheuttaako työvoiman liikkuvuus aidon riskin. Esimerkiksi Baltiassa tautitilanne ei ole huonompi kuin Suomessa. Ei ole näytetty, että koronavirus Suomessa leviäisi nimenomaan ulkomaisen työvoiman vuoksi”, hän sanoo.

Pääkaupunkiseudulla noin kolmannes rakennustyömaiden työvoimasta tulee ulkomailta, ennen kaikkea Baltiasta.

”On hyvä tuoda esiin, että ulkomaiset työntekijät, joita on hyvin monenlaisissa tehtävissä, eivät ole korvattavissa suomalaisilla työntekijöillä. Heitä on niin paljon”, Randell sanoo.