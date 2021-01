Pietarissa asuva Vladimir joutui hankalaan tilanteeseen, kun pankkiasioita ei pääse nyt Suomeen hoitamaan ja mökin kulut ovat hoituneet e-laskulla. Nordean mukaan tilien sulkeminen koskee kaikkia EU- ja ETA-alueen ulkopuolella asuvia asiakkaita.

Pietarissa asuva Vladimir sai marras–joulukuun vaihteessa Nordealta yllättävän kirjeen.

”Siinä kerrottiin, että pankki sulkee tilini tammikuun loppuun mennessä, koska en asu EU:n alueella. Olin aivan ihmeissäni. Miten hoitaisin Suomessa olevan mökkini verot tai vakuutus- ja sähkölaskut jatkossa? Niitä ei voi maksaa käteisellä”, hän sanoo.

Vladimir on omistanut vuodesta 2008 mummonmökin Mikkelin lähistöllä. Hänen nimensä on muutettu, koska Vladimir ei ehdottomasti halua viranomaisten tietävän asioistaan. HS on nähnyt pankin lähettämän kirjeen.

Vladimir kertoo käyttävänsä Nordean tiliä ainoastaan mökkiin liittyvien laskujen hoitamiseen. Muut ostoksensa hän maksaa venäläisellä luottokortillaan.

Ote pietarilaisen asiakkaan saamasta kirjeestä, jossa Nordea ilmoittaa tilin ja asiakkuuden lopettamisesta.­

”Tiedän, että en ole yksin. Päätös koskee monia muitakin venäläisiä, joilla on liiketoimintaa tai mökki Suomessa. Erityisen hankalaa tässä on ajoitus. Epidemian takia en pysty matkustamaan Suomeen selvittämään asioita. Eikö pankki olisi voinut odottaa siihen asti, kun rajat aukeavat”, hän sanoo.

Nordean mukaan kyse on siitä, että pankki on sulkemassa kaikkien Venäjällä asuvien henkilöasiakkaidensa tilit ja lopettamassa asiakkuudet kokonaan. Tilien sulkemisista alettiin ilmoittaa asiakkaille riskijohtaja Aki Pohjanmaan mukaan vähitellen noin vuosi sitten ja prosessi on yhä käynnissä.

”Tämä koskee yhtä lailla kaikkia muitakin EU- tai ETA-maiden ulkopuolella asuvia asiakkaitamme”, Pohjanmaa sanoo.

Pohjanmaan mukaan toimet liittyvät muun muassa kiristyneisiin asiakkaan tuntemisen vaatimuksiin ja rahanpesun torjuntaan. Pankkien pitää nykyään selvittää huolellisesti tileillään olevien varojen alkuperä ja varojen todelliset omistajat.

Nordea keskittyy Pohjanmaan mukaan jatkossa henkilöasiakkaiden osalta palvelemaan neljän ydintoimintamaansa eli Pohjoismaiden asiakkaita. Peruspankkipalveluita tarjotaan tämän lisäksi EU- ja ETA-maiden asukkaille.

”ETA-maiden ulkopuolella asuville tarjotaan palveluita vain poikkeustapauksessa, esimerkiksi jos ulkomaille muuttaminen on väliaikaista”, Pohjanmaa sanoo.

Asiakkuus ei riipu Pohjanmaan mukaan kansallisuudesta, vaan ainoastaan asuinpaikasta. Pohjanmaa ei kerro kuinka paljon pankilla on EU- tai ETA-maiden ulkopuolella asuvia asiakkaita.

”Niitä on monista eri maista.”

Nordean Pohjanmaa ei halua ottaa kantaa Vladimirin tapaukseen.

”En voi kommentoida yksittäisen asiakkaan tapausta, mutta yleisellä tasolla voin sanoa, että kirjeessä on pankin yhteystiedot, ja jos tilanne on hankala, asioista pyritään sopimaan fiksulla tavalla”, hän sanoo.

Nordea ilmoitti joulun alla lopettavansa myös Venäjän-yhtiönsä kokonaan. Pankki on viime vuosina ajanut alas liiketoimintojaan Pohjoismaiden ulkopuolella. Pankki on lopettanut toiminnan esimerkiksi Puolassa, Baltiassa ja Luxemburgissa. Myös Venäjällä toimintoja on jo aiemmin supistettu.

Nordean toimet liittyvät pyrkimyksiin vähentää pankkitoiminnan riskejä. Nordea on monien muiden pankkien tavoin kärsinyt viime vuosina rahanpesun torjunnan laiminlyönteihin ja veroparatiisitoimintaan liittyvistä kohuista. Samaan aikaan esimerkiksi asiakkaiden tunnistamiseen liittyvät vaatimukset ovat jatkuvasti kiristyneet.

Vladimir kertoo soittaneensa Nordean asiakaspalveluun kirjeen saamisen jälkeen.

”Siellä vastasi sujuvaa venäjää puhuva ihminen. Hän kysyi asiasta vielä joltain esimieheltään, mutta ilmeisesti mitään ei ollut tehtävissä. Hän kehotti minua nostamaan kaikki rahat tililtä”, Vladimir kertoo.

Hän aikoo olla loppiaisen jälkeen yhteydessä suomalaisiin laskuttajiin siitä, miten laskut parhaiten pystyy hoitamaan venäläisen pankin kautta.

”Siitä tulee varmasti ainakin lisäkuluja. Mökillä minulla on onneksi mukavia suomalaisia naapureita, jotka ovat katsoneet että asiat ovat päällisin puolin kunnossa ja ovi lukossa. Kesällä he leikkasivat nurmikonkin. En ole päässyt mökille viime helmikuun jälkeen.”