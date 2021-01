Tukea on hakenut moni yritys, joka ei täytä tuen kriteerejä.

Jo 1 100 yritystä on saanut koronakriisin aiheuttamien vaikeuksien helpottamiseksi tarkoitettua kustannustukea, tiedottaa tuen jakamisesta vastuussa oleva Valtiokonttori. Tukia on jaettu tähän mennessä noin 21 miljoonaa euroa.

Eniten tukea, 2,6 miljoonaa euroa, on myönnetty ravitsemistoiminnan alalle.

Kustannustuen toinen hakukierros avautui 21. joulukuuta. Ensimmäisen kahden viikon aikana tukihakemuksia saapui noin 6 400 kappaletta. Tukipäätöksen on saanut tähän mennessä runsaat 3 700 yritystä.

Noin 70 prosenttia tukea hakeneista yrityksistä on saanut kielteisen päätöksen.

Yleisin syy tuen hylkäämiselle on ollut se, että hakijayrityksen liikevaihto on pudonnut vähemmän kuin 30 prosenttia, mikä on asetettu tuen ehdoksi. Toiseksi yleisin syy on, että maksettava tukisumma jäisi alle minimirajaksi asetetun 2 000 euron.

Kolmanneksi yleisin syy hylkäyspäätöksille on se, että yrityksellä on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa.

Kustannustukea voi hakea 26. helmikuuta asti. Valtiokonttori muistuttaa, että yritys voi kuitenkin hakea tukea vain kerran.

”Ennen hakemista kannattaa tutustua tuen ehtoihin ja varmistaa, että yrityksellä ei ole esimerkiksi verovelkaa”, sanoo toimialajohtaja Jyri Tapper Valtiokonttorista.