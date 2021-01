Pääomasijoittaja ja hallitusammattilainen Julianna Borsos on tottunut olemaan eri tilanteissa ensimmäinen nainen tai nuorin – tai molempia.

”Olen kypsynyt markkinoiden mukana ja nähnyt lukuisia yrityksiä eri puolilta pöytää. Pääomasijoittamisessa kokemuksesta on hyötyä ja on hienoa huomata, että minähän osaan. Se onkin ainoa hyvä asia vanhenemisessa”, Julianna Borsos sanoo naurahtaen.­

Viime keväänä Julianna Borsos oli kovan paikan edessä. Maailma onnistui yllättämään pääoma­sijoittamisen ja rahoitusalan ammattilaisen melkoisella koukulla.

”Aamulla tuli puhelu, että merkintöjä peruuntuu parin kymmenen miljoonan edestä”, Borsos muistelee.

Hän oli maaliskuussa valmistautumassa oman Bocap-pää­omasijoituskonsernin kolmannen rahaston ensimmäiseen sulkemiseen, mutta korona romahdutti osakemarkkinat ja isot sijoittajat jarruttivat.

Borsos ei halunnut perääntyä. Se ei olisi ollut reilua jo mukana olevia kohtaan, ja lisäksi paljon tehtyä työtä olisi valunut hukkaan.

”Piti kääriä hihat, että saimme riittävän rahamäärän kasaan. Ei tällaista toivo kenellekään, mutta vaikeissakin oloissa pitää puskea. Nyt näyttää hyvältä ja rahasto pääsee tavoitekokoonsa.”

Borsos on käärinyt hihat ennenkin. Vuonna 2012 perustettu Bocap on Pohjoismaiden ensimmäinen naisen perustama pää­omasijoitusyhtiö. Borsos on tottunut olemaan eri tilanteissa ensimmäinen nainen tai nuorin – tai molempia.

BORSOS syntyi Brysselissä. Isä oli lahjakas belgialainen matemaatikko Lehel Borsos ja äiti Ylen ensimmäinen Brysselin-kirjeenvaihtaja Eva-Liisa Borsos.

Isän asiantuntijatyöt veivät kolmilapsista perhettä Belgiasta Kanadaan ja Pohjois-Afrikkaan.

”Hätkähdin, kun tajusin, että olin 9-vuotiaana asunut kolmella mantereella ja neljässä kaupungissa. Se opetti minulle sopeutumiskykyä ja suvaitsevaisuutta.”

Lapsuuden kielikylvyissä suomi jäi, mutta paljon muita tuli tilalle. Borsos opetteli suomen myöhemmin, ja nyt hän puhuu seitsemää kieltä.

Koska koulut ja ystävät vaihtuivat, Borsos ymmärsi, kuinka tärkeä merkitys omalla perheellä ja suvulla on. Hän kertoo olleensa isän tyttö ja saaneensa osan matemaattisista taidoista häneltä.

11-vuotiaana Borsos yllätti isänsä kertomalla tulevaisuuden haaveistaan.

”Ilmoitin haluavani mukaan öljybisnekseen. Dallasia en ollut katsonut, mutta olimme asuneet Pohjois-Afrikassa. Isää nauratti, koska tavallisesti tytöt halusivat kampaajiksi tai kosmetologeiksi”, Borsos kertoo.

”Sitten hän sanoi, ettei öljybisnes taida olla tyttöjen puuhaa. Ihan siksi, ettei kaikissa kulttuureissa neuvotella niistä asioista naisten kanssa.”

VANHEMPIEN erottua lapset muuttivat äidin kanssa Helsinkiin, ja Borsos aloitti 11-vuotiaana ranskalais-suomalaisessa koulussa. Suomen hän opetteli niin hyvin, että kirjoitti kuusi laudaturia.

Bisnes ja taloustiede vetivät puoleensa enemmän kuin oikeustiede tai arkkitehdiksi opiskelu. Borsos mietti myös sitä, että kauppatieteilijänä hänellä olisi auki useampi ammatillinen ovi.

”Olin miettinyt muuttoa pois Suomesta, mutta kauppakor­keaan pääsyn jälkeen päätin tutustua kunnolla äitini kotimaahan. Olen Suomi-fani”, Borsos sanoo ja nauraa.

Hän valmistui kolmessa vuodessa maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta 1993, ja kuusi vuotta myöhemmin hän väitteli tohtoriksi nuorimpana naisena. 1990-luku vierähti tutkijana Etlassa sekä pääanalyytikkona ja ekonomistina Merita-Nordbankenissa.

VIIMEISTELLESSÄÄN väitöskirjaansa Lontoossa Borsoksesta tuntui, että kaikki olivat töissä investointipankeissa. Aloitettuaan 1999 Mandatumissa nuorimpana partnerina hän ymmärsi viehätyksen.

”Olin mukana muun muassa monissa listautumisanneissa, ja se oli hienoa. Nallen [Björn Wahlroos] jälki näkyi, ja hänellä oli todella stimuloiva vaikutus.”

Mandatum-vuosina Borsos alkoi miettiä yrittäjyyttä. Niinpä vuonna 2003 hän perusti kolmen muun asiantuntijan kanssa yrityskauppa- ja rahoitusneuvon­antoa tarjoavan yhtiön.

Se loi pohjan haaveelle perustaa oma rahasto, ja sapattivapaallaan Pohjois-Kaliforniassa 2009 Borsos ymmärsi, että olisi oikea aika.

”Finanssikriisin jälkeen hyvilläkin pk-yrityksillä oli vaikeuksia saada rahoitusta. Halusin auttaa juuri näitä suomalaisia yrityksiä seuraavassa kasvuloikassa, ja se on konseptimme edelleen.”

BORSOS sanoo, ettei ole juurikaan törmännyt lasikattoihin vaan pääsi jo varhain urallaan hyvään – miesten – seuraan.

”Etlan toimitusjohtaja Pentti Vartia otti siipiensä suojaan, ja sain toteuttaa itseäni. Ja kun Nalle näki, että osasin, sain paljon kannustusta ja tie oli auki”, Borsos sanoo.

”Aina on myös ikäviä tyyppejä, ja toiset kokevat lasikattoja, mutta oma asenne ratkaisee paljon.”

Borsoksen mukaan tytöille ei opeteta riittävästi numeroiden hallinnan tärkeyttä, ja koulussa monet tytöt eivät välitä matematiikasta tai pelkäävät sitä.

Rahoitusala ei kuitenkaan ole rakettitiedettä. Kun Borsos aloitti kauppakorkeakoulussa, rahoitusta ei ollut pääaineena.

”Olen elävä esimerkki siitä, että kaikkea voi opetella, vaikka kantapään kautta.”