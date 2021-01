Keskustelu rahan arvon kehityksestä virisi uudelleen loppuvuodesta. Suurin osa tutkijoista uskoo yhä, ettei hintojen laajaan nousuun ole edellytyksiä.

Inflaatio eli hintojen nousu ja rahan arvon lasku on loistanut pitkään poissaolollaan.

Koko 2000-luvulla inflaatio on noussut Suomessa ja euroalueella yli kahden prosentin tavoitetason vain pariin otteeseen ja hyvin lyhyesti.

Viime vuosina inflaatio on suorastaan madellut. Odotukset inflaation kiihtymisestä olivat matalat jo ennen koronavirusta, ja pandemia painoi ne entistä alemmaksi.

Viime vuoden lopulla keskustelu inflaation paluusta kuitenkin kiihtyi.

Inflaatio-odotuksia voi seurata markkinoilla johdannaisista, joiden avulla sijoittajat tai yritykset voivat suojautua inflaatiota vastaan. Niiden mukaan loppuvuodesta oli nähtävissä pientä mutta selkeää kohoamista.

Kansainvälinen talouslehdistö kirjoitti inflaatiosta vuoden vaihteessa tiiviisti. Olisiko vuosi 2021 inflaation paluun vuosi?

Perustelu tälle ajatukselle on yksinkertainen. Pandemian aikana keskuspankit ovat painaneet vimmatusti rahaa pitääkseen taloutta pystyssä. Samaan aikaan kuluttajat ovat säästäneet, koska eivät ole päässeet käyttämään rahaa palveluihin normaalisti.

Jos ihmiset ympäri maailman säntäisivät ostoksille purkamaan säästöjään ja samanaikaisesti palvelujen ja tavaroiden tuotantokapasiteetti olisi taantunut pandemian aikana, kysyntä olisi tarjontaa suurempaa. Hinnat lähtisivät nousuun. Rahaa olisi käytettävissä liikaa hyödykkeisiin nähden, jolloin rahan arvo alkaisi heikentyä.

Inflaatiokeskustelua on virkistänyt myös Charles Goodhartin ja Manoj Pradhanin kirja The Great Demographic Reversal, jossa tutkijat povaavat inflaation paluuta. Heidän ennusteensa ovat kaukana ekonomistien valtavirran ja markkinoiden ennusteista, mutta perustelut ovat herättäneet kiinnostusta myös rahapolitiikan päättäjissä. Suomen Pankin pääjohtajan ja Euroopan keskuspankin neuvoston jäsenen Olli Rehnin kirja-arvion mukaan kirja esittää perusteltuja kysymyksiä, jotka pakottavat pohtimaan aiempia oletuksia tulevasta kehityksestä.

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen kirjoitti tiistaina OP:n sivuilla, että Goodhartin ja Pradhanin kaavailemat vaikutukset voisivat toteutua Suomessa muita maita vahvempina. Tällä voisi olla sekä hyötyjä että haittoja.

Inflaatio on tärkeä talouden muuttuja, koska hintavakaus on tärkeää niin kotitalouksien kuin yritysten suunnitelmien kannalta. Korkea inflaatio kohtelee myös talouden toimijoita epätasa-arvoisesti. Yleensä se rankaisee niitä, joilla on paljon säästöjä ja vähän velkaa.

Goodhartin ja Pradhanin kirja keskittyy pidemmän aikavälin inflaatiopaineisiin, mutta samat tutkijat ovat myös ennustaneet, että vuonna 2021 inflaatio voisi kiihtyä melko todennäköisesti yli viiteen prosenttiin ja mahdollisesti jopa 10 prosenttiin.

Goodhartin ja Pradhanin mukaan keskuspankkien kiivas elvytys on koronakriisin aikana lisännyt rahan määrää poikkeuksellisen paljon. He katsovat, että talouden toipuminen tällaisesta erikoisesta kriisistä voi yllättää nopeudellaan, jolloin elvytys voi suurelta osin osua nousukauteen.

Lisäksi Kiinan rooli maailmantaloudessa on muuttunut puhtaasta vientitaloudesta tasapainoisemmaksi. Kiina ei siis enää aiheuta vanhaan malliin deflatorista eli inflaation vastavoimaista painetta talouteen.

Tutkijat myös pohtivat, mitä inflaation noustessa tapahtuisi. He tulkitsevat, että vastatoimet jäisivät puuttumaan:

Ensin päättäjät sanoisivat, että inflaatiopiikki on väliaikainen. Sitten he sanoisivat, että inflaation kohoaminen on hyväksyttävää, koska inflaatio on niin pitkään ollut liian matalalla. Eivätkä he sen jälkeenkään lähtisi suitsimaan inflaatiota, koska korkojen nostaminen satuttaisi monia talouden velkaantuneita sektoreita. Kun keskustelu etenisi, velkaiset valtiot, yritykset ja asuntovelalliset saisivat äänensä paremmin kuuluviin kuin ne säästäjät, joiden rahojen arvoa inflaatio alkaisi syödä.

Inflaation nousuun uskovat ovat usein verranneet pandemian jälkeistä taloutta sota-aikojen päättymiseen, jolloin on esiintynyt voimakasta inflaatiota.

Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen ei näe pandemian päättymistä kuitenkaan samanlaisena tapahtumana kuin sotien päättymistä.

”Pandemian loppuminen on lopulta kohtuullisen hidas ja ennakoitu prosessi. Globaalin talouden näkökulmasta se myös tapahtuu aika eritahtisesti eri maissa”, Kilponen sanoo.

Hänen mukaansa nopeaa globaalin kysynnän hyppäystä ei ole näköpiirissä. Tarjontapuolella palvelujen tuottajat ovat pystyneet valmistautumaan kysynnän elpymiseen.

”En usko inflaation nopeaan kokonaisvaltaiseen kiihtymiseen”, Kilponen summaa. Hän kuitenkin lisää, ettei tämä sulje pois yksittäisten tuotteiden hintapiikkien esiintymistä.

Mihin hintapiikit sitten muodostuisivat?

Yksi mahdollisuus ovat kesälomakohteet, joiden kysyntä voisi olla kovaa epidemian helpottaessa. Mutta syntyisikö siitä pomppua hintoihin? Lentolippujen hinnat kallistuisivat kysyntäpiikistä, mutta ravintoloissa ja huvipuistoissa pandemian päättymiseen liittyvä huuma näkyisi todennäköisemmin jonoina kuin inflaationa.

Inflaatio etenee tavallisesti kierteenä, jossa yhtenä tekijänä ovat inflaatio-odotukset. Kun hintojen odotetaan nousevan, yritykset nostavat hintojaan. Sitten nostetaan palkkoja, että niiden ostovoima säilyisi. Palkkojen nosto puolestaan nostaa kustannuksia, joka voi nostaa tuotteiden hintoja entisestään.

Tällaista kierrettä Kilponen ei näe syntyvän.

Samaa sanoo talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeri Seppo Orjasniemi. Vaikka tänä vuonna nähtäisiin hetkellisiä hintojen nousuja, se ei riitä inflaatiokierteen syntymiseen.

”En usko, että se sieltä niin vahvasti lähtee liikkeelle”, Orjasniemi sanoo.

Yksi syy on se, että suomalaisessa järjestelmässä tehdään palkkasopimukset pidemmäksi aikaa. Ne ovat niin sanotusti ankkuroituneet.

”Eivät ne pääse sieltä yllättäen nousemaan.”

Palkkapaineita pienentää se, että työttömyys on koholla joka puolella maailmaa. Usein vasta pula työvoimasta saa palkat nousemaan.

”Uskomme, että inflaatio pysyy matalana, koska työttömyys on yhä korkealla”, sanoi JPMorgan Chasen pääekonomisti Michael Feroli Bloombergille.

Tähän saakka löysä rahapolitiikka ei ole saanut inflaatiota laukkaamaan. Sen sijaan sijoitusmarkkinoiden inflatoitumisesta on syntynyt paljon puhuttu ilmiö. Lisääntynyt rahamäärä on lisännyt sijoituskohteiden kysyntää. Pandemian keskellä pörssikurssit sekä kiinteistöjen ja velkakirjojen hinnat ovat paikoin nousseet kiivaastikin.

Yksi inflaatiota vauhdittava tekijä voisi olla se, että ihmiset ryhtyisivät siirtämään rahaa sijoituksista kulutukseen. Mutta mistä syntyisi sellainen kulutushuuma?

”On aika vaikea ajatella, että Suomessa löytyisi niin paljon kulutustarpeita, että ne vaikuttaisivat inflaatioon”, Orjasniemi pohtii.

Suursijoittajat, kuten eläkerahastot, ovat pakotettuja sijoittamaan. Ne eivät voi päättää, että kannattaa mieluummin törsätä rahat, kun sijoituskohteet ovat niin kalliita.

Kilponen muistuttaa, että myös pandemian alkaessa puhuttiin inflaation mahdollisuudesta. Silloin perusteluna oli tuotantoketjujen mahdollinen katkeaminen, mikä johtaisi tarjonnan vähentymiseen ja inflaatioon. Tätä ei suuressa mittakaavassa tapahtunut.

Nyt keskeinen kysymys on kotitalouksien säästämisen purkautuminen. Virallisissa ennusteissa lähdetään siitä, että säästämisasteet jäävät pidemmäksi aikaa normaalia korkeammalle tasolle.

”On kiinnostavaa nähdä, millä tavalla kotitaloudet purkavat säästämisen. Sillä tulee olemaan vaikutuksensa inflaation kehitykseen”, Kilponen sanoo.

Toinen kiinnostava tekijä on se, mitä tapahtuu tuottavuuden kehitykselle. Pandemia on muuttanut työn tekemisen tapoja. Muutoksilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia paitsi talouteen myös tuottavuuteen ja sitä kautta inflaatioon.

Jos inflaatio kuitenkin kiihtyisi, keskuspankit olisivat hankalan tehtävän edessä. Selvältä tuntuu, että ne sallisivat normaalin kahden prosentin tavoitteen ylittävän inflaation jonkin aikaa. Yhdysvaltojen keskuspankki on tämän strategiassaan suoraan sanonutkin.

Keskuspankkien ongelma on edelleen se, että inflaatio on liian matala, ei liian korkea.