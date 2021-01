The Wall Street Journalin mukaan tutkinnassa oli kyse siitä, johtivatko yhtiön työntekijät valvontaviranomaisia harhaan turvallisuuskysymyksissä.

Yhdysvalloissa lentokonevalmistaja Boeing ja maan oikeusministeriö ovat päässeet sopimusratkaisuun yhtiön 737 Max -koneiden onnettomuuksia koskeneessa rikostutkinnassa. Sopimuksen mukaan Boeing maksaa 2,5 miljardin dollarin eli runsaan kahden miljardin euron korvaukset ja välttyy näin syytteiltä, jos se noudattaa sopimuksen ehtoja kolme vuotta. Asiasta kertoo muun muassa The Wall Street Journal.

Lehden mukaan tutkinnassa oli kyse siitä, johtivatko yhtiön työntekijät valvontaviranomaisia harhaan turvallisuuskysymyksissä.

Wall Street Journalin mukaan korvaussummasta noin 243 miljoonaa dollaria on sakkoja. Noin 2,2 miljardia käytetään korvauksiin muun muassa kahden lentoturman uhrien perheille sekä lentoyhtiön asiakkaille.

Yhteensä 346 ihmistä kuoli Indonesiassa vuonna 2018 ja Etiopiassa vuonna 2019 tapahtuneissa onnettomuuksissa. Jälkimmäisen turman jälkeen konetyyppi oli pitkään lentokiellossa. Se palasi Yhdysvalloissa reittiliikenteeseen vajaat pari viikkoa sitten.

Syyttäjien mukaan Boeingin työntekijät olivat antaneet Yhdysvaltain ilmailuhallinnolle puutteellisia ja harhaanjohtavia tietoja 737 Max -konetyypin tietyistä ominaisuuksista, jotka alkoivat paljastua vasta vuoden 2018 onnettomuuden jälkeen. Kyse on lentokoneen kohtauskulmaa tarkkailevasta MCAS-sakkauksenestojärjestelmästä.

Lisäksi Boeing viivytteli tietojen luovuttamisessa tutkinnan jo alettua, syyttäjät sanoivat.

Boeingin toimitusjohtajan David Calhounin mukaan korvaussopimus on perusteltu, kertoo muun muassa uutistoimisto AFP. Calhoun arvioi, että sopimus tuo riittävällä tavalla esiin yhtiön tekemät virheet.

”Tämä ratkaisu on meille kaikille vakava muistutus siitä, kuinka olennainen on vaatimus toimintamme läpinäkyvyydestä suhteessa valvontaviranomaisiin. Ja siitä, millaiset seuraukset yhtiöllemme on sillä, jos joku meistä luistaa noista vaatimuksista”, Calhoun sanoi lausunnossa.