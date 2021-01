Maksuhäiriöistä kärsivien määrä on suurempi kuin koskaan, mutta koronavuosi lisäsi ongelmia ”yllättävän” vähän – yksi alue erottuu synkillä luvuillaan muista

Viime vuonna suurin kasvu maksuhäiriöisten henkilöiden määrässä tapahtui jo tammi–maaliskuussa. Toinen piikki nähtiin heinä-syyskuussa, jolloin mukana saattoi olla jo koronan vaikutustakin.

Viime vuoden vaikutus maksuhäiriöistä kärsivien määrään jäi Suomen Asiakastiedon mukaan yllättävän pieneksi. Viime vuoden lopussa maksuhäiriömerkintöjä oli yli 392 000 suomalaisella. Maksuhäiriöistä kärsivien henkilöiden määrä kasvoi 5 500 henkilöillä. Prosentuaalisesti määrä on kasvanut 1,4 prosentilla vuodentakaisesta.

”Maksuhäiriöisten henkilöiden joukko on suurempi kuin koskaan ennen, mutta 2020 se kasvoi ehkä yllättävänkin vähän. Näyttää siltä, että suomalaiset ovat pääosin onnistuneet sopeuttamaan menojaan, jos tulot ovat olleet yllättävien lomautusten tai työttömyyden takia entistä epävarmempia”, sanoo Ville Kauppi Asiakastiedon tiedotteessa. Hänen tittelikseen on merkitty mediakontakti.

”Suurin kasvu maksuhäiriöisten henkilöiden määrässä tapahtui jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toinen piikki nähtiin heinä-syyskuussa, jolloin mukana saattoi olla jo koronan vaikutustakin. Loppuvuonna kasvu oli taas hyvin vähäistä.”

Maksuhäiriöistä kärsitään etenkin Päijät-Hämeessä. Asiaskastiedon mukaan Päijät-Hämeessä maksuhäiriöitä on 9,6 prosentilla aikuisista. Kanta-Hämeessä maksuhäiriöitä on 8,8 prosentilla aikuisista. Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Lapissa maksuhäiriöitä on 8,6 prosentilla aikuisista.

Koko Suomessa maksuhäiriöistä kärsii 8,8 ja Uudellamaalla 8,5 prosenttia aikuisista. Harvinaisimpia maksuhäiriömerkinnät ovat Ahvenanmaalla. Siellä niitä on vain 4,5 prosentilla aikuisista.

Maksuhäiriöt yleistyivät viime vuonna eniten Etelä-Karjalassa. Siellä häiriöistä kärsivien osuus kasvoi viime vuonna 0,4 prosenttiyksiköllä.