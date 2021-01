Kuluneen viikon pörssikurssien perusteella Tesla on arvokkaampi kuin Toyota, Volkswagen, Daimler, Ford, Honda, BMW, GM, Fiat, Hyundai ja kiinalainen SAIC yhteensä.

Autonvalmistaja Teslan markkina-arvo nousi perjantaina ensimmäistä kertaa yli 800 miljardin dollarin.

Kaupan päätyttyä yhtiön markkina-arvo oli jo 834 miljardia dollaria eli noin 680 miljardia euroa.

Helsingin pörssin arvokkain yhtiö on Neste, jonka markkina-arvo oli perjantain kurssien mukaan 48 miljardia euroa.

Teslan kurssinousu teki yhtiön toimitusjohtajasta Elon Muskista maailman rikkaimman ihmisen.

Yhtiön arvo on noussut vuoden aikana yli 800 prosenttia. Se on nyt New Yorkin pörssin viidenneksi arvokkain yhtiö ja arvokkaampi kuin Facebook.

Teslan markkina-arvo on huikea ottaen huomioon, että automaailmassa se on varsin pieni ja nuori yhtiö. Vuonna 2003 perustettu Tesla myi viime vuonna reilusti alle prosentin maailmassa myydyistä autoista.

Silti sen markkina-arvo on suurempi kuin kymmenen suurimman autonvalmistajan markkina-arvo yhteensä.

Kuluneen viikon pörssikurssien perusteella Tesla oli yli sata miljardia dollaria arvokkaampi yhtiö kuin Toyota, Volkswagen, Daimler, Ford, Honda, BMW, GM, Fiat, Hyundai ja kiinalainen SAIC yhteensä.

Suurimpien lista hiukan vaihtelee eri lähteiden mukaan. Tässä kirjoituksessa on käytetty muun muassa Investopedian ja eri valmistajien tietoja. Suuruuden mittari on yhtiön liikevaihto.

Kymmenen suurimman autonvalmistajan yhteenlaskettu liikevaihto oli syyskuun 2019 ja syyskuun 2020 välisenä aikana hiukan alle 1 500 miljardia dollaria.

Teslan liikevaihto oli samaan aikaan noin 28 miljardia dollaria. Tesla myi viime vuonna noin puoli miljoonaa autoa. Pelkästään Toyota myy usein vastaavan määrän autoja noin kolmessa viikossa.

Sadalla miljardilla dollarilla eli noin 82 miljardilla eurolla voisi ostaa Koneen, Nokian, UPM:n, Telian ja Keskon, mikäli näiden yhtiöiden osakkeiden arvo olisi ostohetkellä sama kuin kuluneen viikon lopussa pörssissä.

Teslan arvo ei perustu sen varsin vaatimattomiin voittoihin saati osinkoihin, joita se ei jaa.

Arvo perustuu sen sijaan uskoon, että siitä tulee jokin päivä maailman merkittävin autonvalmistaja tai ainakin maailman merkittävin sähköautojen valmistaja.

Teslan kykeni ensimmäisenä valmistamaan kauniita ja sporttisia sähköautoja, joiden akku kesti pitkiäkin ajoja.

Teslan autojen odotetaan olevan kuin pyörillä liikkuvia Iphoneja, joista ihmiset ovat valmiita maksamaan huomattavasti enemmän kuin muiden valmistajien samanlaisista tai jopa paremmista tuotteista.

Monet sijoittajat uskovat, että Tesla voittaa muut yhtiöt kolmessa asiassa: se tekee parempia tai ainakin trendikkäämpiä sähköautoja, kestävämpiä akkuja ja luo parhaat robottiautot.

Teslan uskotaan tekevän voittonsa paremmin kuin muut erilaisilla autoihin liittyvillä palveluilla pikemmin kuin itse autojen myynnillä.

Yhtiön arvoa on vuodenvaihteessa kiihdyttänyt myös se, että se tuli osaksi tärkeimpien yhdysvaltalaisosakkeiden kehitystä seuraavaa S&P 500 -indeksiä.

Monet suuret sijoitusinstituutiot joutuvat sääntöjensä mukaan sijoittamaan jonkin osan varallisuudestaan yhtiöihin, jotka kuuluvat tähän indeksiin. Tämä lisää osakkeen kysyntää, mikä usein myös nostaa yhtiön arvoa.

Monet analyytikot ovat jo pitkään epäilleet, että yhtiön osakkeen arvo perustuu liikaa yhtiöön kohdistuvaan valtavaan hypeen ja Elon Muskiin liittyvään ihailuun.

Sijoitusmaailma on odottanut syntyväksi uutta Applen perustajaa Steven Jobsia, ja jotkut näkevätkin Muskissa uuden Jobsin. Tesla on kulttiyhtiö.

Ainakaan osakkeen nykyistä arvoa ei pysty perustelemaan millään olemassa olevalla osakkeiden arvoa mittaavalla mittarilla.

Sijoittajat tuntuvat melkein unohtaneen, että kilpailu sähköautoissa on koko ajan kiristymässä, kun perinteiset autonvalmistajat ovat kehittämässä yhä parempia akkuja ja sähköautoja.

Korea IT News kertoi sunnuntaina, että Hyundai ja Apple aikovat allekirjoittaa sähköautojen valmistuksen kumppanuussopimuksen maaliskuuhun mennessä ja aloittaa tuotannon Yhdysvalloissa vuonna 2024.

Osakemarkkinoilla käy usein niin, että ihmiset sijoittavat osakkeeseen, jonka nousun arvellaan jatkuvan yleisen innostuksen takia, vaikka pitävät osakkeen arvoa itse järjettömänä.

Syntyy kultakuumeilmiö: kaikki haluavat saada osansa satojen prosenttien kurssinoususta ja pikarikastumisesta.

Ilmiö on ongelma niille lukuisille perinteisille sijoitusinstituutioille, jotka ovat suhtautuneet Teslaan epäileväisesti.

Salkunhoitajan on helpompi sulkea silmänsä ja lähteä muiden joukossa sijoittamaan Teslaan kuin jäädä sivuun. Jos kaikki tekevät saman virheen, kukaan ei saa potkuja, mutta jos harvat jättävät ostamasta Teslaa ja sen arvo nouseekin, potkut ovat lähellä.

Kulttiyhtiöiden kohdalla maalaisjärki voi olla vaaraksi.

Teslan osake lähti keväällä kovaan nousuun sen jälkeen, kun se aukaisi toukokuussa uudelleen Kaliforniassa tehtaan, joka oli ollut jonkin aikaa suljettuna koronaviruksen takia.

Yhtiö kertoi syksyllä tehneensä jo yli vuoden voitollista tulosta yhtä mittaa ja kertoi ylittäneensä tuotantoennustuksensa.

Yleensä vanhan tehtaan uudelleenaukaisu tai vuoden mittainen voitollinen tulos ei vielä nosta yhtiön osakkeen arvoa satoja prosentteja.

”Vaikka Tesla on loistava yritys, osakkeella on erittäin vahvat merkit siitä, että se on ylihinnoiteltu”, sanoi Europe at Research Affiliatesin tutkimusjohtaja Vitali Kalesnik yhdysvaltalaiselle talousuutisiin erikoistuneelle CNBC:lle joulun aikaan.

Hän sanoo, että osakkeen arvo perustuu vahvoilla oletuksille.

”Teslan osake on mielestämme ja käytännöllisesti katsoen kaikkien mittareiden mukaan ei vain yliarvostettu vaan dramaattisesti yliarvostettu”, kirjoitti puolestaan JP Morgan -analyytikko Ryan Brinkman analyysissaan vuoden lopulla uutistoimisto Bloombergin mukaan.

The Big Short -elokuvasta tunnettu sijoittaja Michael Burry on Business Insider -lehden mukaan kutsunut Teslan arvoa ”naurettavaksi” ja ennustanut Tesla-kuplan puhkeavan.

Burry on kuuluisa, koska hän joukkopsykoosin kaltaisen globaalin sijoitushuuman keskellä ennusti Yhdysvaltojen asuntomarkkinakuplan puhkeamisen, joka osittain aiheutti vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin.