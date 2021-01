Mikropiirien kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti ja puolijohdeyhtiöillä on vaikeuksia vastata siihen.

Autoja valmistavat Ford, Toyota, Fiat Chrysler ja Nissan ilmoittivat perjantaina vähentävänsä autojen valmistusta tammikuussa, koska niillä on pulaa puolijohteista.

Pula johtuu siitä, että mikropiirien kysyntä on kasvanut voimakkaasti, koska kuluttajat ovat alkaneet ostaa yhä enemmän elektroniikkaa.

Merkittävä autoissa käytettävien mikropiirien valmistaja NXP ilmoitti myös, että autojen valmistus on lisääntynyt ennakoitua enemmän. Siksi sillä on ollut vaikeuksia vastata kasvavaan kysyntään. Samaan aikaan tietokoneiden ja pelikonsoleiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti koronaviruspandemian takia.

Kaiken lisäksi Yhdysvallat on määrännyt kiinalaisen puolijohdeyhtiön Semiconductor Manufacturing Internationalia vastaan pakotteita. Pakotteiden takia monet kansainväliset yhtiöt ovat joutuneet etsimään uusia kumppaneita.

Ford aikoo karsia tuotantoaan Louisvillessä sijaitsevassa tehtaassaan, jossa valmistetaan Ford Escape ja Lincoln Corsair autoja. Sanomalehti The Wall Street Journalin mukaan tehtaalta irtisanotaan tilapäisesti 3 900 työntekijää.

Chrysler puolestaan viivyttää tuotannon uudelleenaloitusta Meksikossa Tolucan tehtaalla, jossa yhtiö valmistaa Jeep Compasseja. Lisäksi yhtiö viivyttää tuotannon uudelleen aloittamista Bramptonin tehtaallaan Ontarion osavaltiossa.

Toyota vähentää tuotantoaan myös Meksikossa sijaitsevalla tehtaallaan, kun taas Nissan karsii autojen valmistusta Japanissa.

Nykyaikaisissa autoissa on vähintään 40 mikropiirisarjaa ja hienoimmissa autoissa niitä voi olla 150, arvioi markkinatutkimusyhtiö Guidehouse Insightsin analyytikko Sam Abuelsamid Wall Street Journalille.

”Jos yhdessäkin [mikropiirisarjassa] on tuotannossa on häiriöitä, autoja ei voi toimittaa [myyntiin].

Saksalainen autojen valmistaja Volkswagen ilmoitti jo joulukuussa, että se voi joutua sopeuttamaan tuotantoon Kinassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa puolijohdepulan takia.