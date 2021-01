Vajaa puolet Ekonomistikoneen vastaajista yhtyy väittämään, jonka mukaan koronakriisi on jatkunut jo niin pitkään, että sillä on väistämättä pidempiaikaisia tuotantopotentiaalia alentavia vaikutuksia.

Suomalaiset taloustieteilijät ovat erimielisiä siitä, aiheuttaako vuoden 2020 koronaviruskriisi pidempiaikaisia vaikutuksia Suomen talouteen. Asia käy ilmi Ekonomistikoneen kyselystä.

Vajaa puolet Ekonomistikoneen vastaajista (47 %) yhtyy väittämään, jonka mukaan koronakriisi on jatkunut jo niin pitkään, että sillä on väistämättä pidempiaikaisia tuotantopotentiaalia alentavia vaikutuksia. Noin neljännes vastaajista (24 %) on puolestaan eri mieltä väittämästä ja vajaa kolmannes on epävarmoja (29 %).

Esimerkiksi Helsingin yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Tapio Palokagas uskoo, että pidempiaikaisia vaikutuksia talouteen on väistämättä.

”Inhimillistä pääomaa tuhoutuu, jos ihmisiä joutuu työttömäksi ja yrityksiä ajautuu konkurssiin”, hän perustelee vastauksessaan.

Samoilla linjoilla on Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen.

”On selvää, että koronapandemia haittaa taloutta vielä pitkälle ensi vuoden puolella. Siten ei ole nähtävissä nopeaa nousua taloudessa pandemiaa edeltävälle tasolle, niin kuin monet vielä keväällä toivoivat. Kuitenkin kysymys on siitä kuinka pitkään tämä jatkuu, ja on mahdollista että lopulta tuotantopotentiaali palaa aiemmalle kasvu-uralle, joskin [se on] epävarmaa.”

Lue lisää: Pinnan alla tapahtuu nyt jotain sellaista, mitä tilastot eivät vielä kerro: Tutkijat varoittavat Suomen talouden pitkästä piinasta

Aalto-yliopiston mikrotaloustieteen professori Marko Terviö ei puolestaan yhdy väittämään pitkäaikaisista seurauksista talouden tuotantopotentiaalille. Syy on, etteivät seuraukset ole vielä selvät.

”Viime kevään kauhuskenaarioihin nähden aika resilienteiltä vaikuttavat tuotantoketjut. Voi olla että isommat muutospaineet tulee kysynnän rakennemuutoksesta, mutta sekin jää vielä nähtäväksi”, hän perustelee vastaustaan.

Helsigin yliopiston ja Helsinki GSE:n makrotaloustieteen professori Niku Määttänen vastaa olevansa epävarma kriisin pitkäaikaisista vaikutuksista.

”Kriisin alussa pelättiin suurta konkurssiaaltoa. Se on toistaiseksi vältetty hyvin toimivien rahoitusmarkkinoiden ja erinäisten julkisen vallan tukitoimien ansiosta. Siksi arvelen, että lähivuosien tuotantopotentiaali ei ole laskenut kovin merkittävästi”, Määttänen perustelee.

”Arvattavasti joitakin tuotantopotentiaalia nostavia investointeja on kuitenkin kriisin vuoksi jätetty tekemättä. Toisaalta eri tahoilla on ehkä otettu etätyöhön liittyviä ’digiloikkia’, jotka saattavat nostaakin tulevaisuuden tuotantopotentiaalia.”

Toistaiseksi pelätyn konkurssiaallon on estänyt viime keväänä voimaan tullut lakimuutos, joka rajoitti velkojien oikeutta hakea velallista konkurssiin. Lakimuutoksen vaikutukset on helppo nähdä: marraskuuhun mennessä konkursseja oli pistetty vireille vain runsaat 2 000, noin 17 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Koronakriisin vuoksi asetettu väliaikainen konkurssisuoja umpeutuu tammikuun lopussa.

Lue lisää: Keväästä saakka odotetun konkurssi­aallon uskotaan iskevän varmuudella, kun konkurssi­suoja pian raukeaa

Ekonomistikone.fi-sivusto selvittää ekonomistien kantoja ajankohtaisiin talouden kysymyksiin. Sen taustalla on Suomalainen ekonomistipaneeli, joka on riippumaton akateeminen asiantuntijapaneeli.