Suksikaupassa käy kova kuhina – Pulkat ja luistimet on jo myyty monessa paikassa loppuun

Luminen sää on kasvattanut talviurheiluvälineiden myyntiä jopa kymmenkertaiseksi viime talveen verrattuna.

Pääkaupunkiseudun ulkojäillä ja hiihtoladuilla on juuri nyt ruuhkaa.

Tammikuun alkuun sattunut luminen pakkassää on innostanut suomalaiset talviurheilun pariin, mikä näkyy myös urheiluvälinemyymälöissä poikkeuksellisen kiivaana myyntinä.

Kaupoista haetaan nyt etenkin maastohiihtovälineitä, pulkkia ja luistimia. Esimerkiksi Itäkeskuksen XXL:stä kerrotaan, että viime viikonlopun myynti oli paras viimeiseen kahteen vuoteen.

HS kiersi Helsingin urheiluvälinekauppoja maanantaina, jolloin väkeä riitti suksiosastoilla jo puolelta päivin.

Maastohiihtosuksia on edelleen hyvin tarjolla, mutta etenkin monoista monet koot oli myyty XXL:ssä loppuun. Myös luistimista suosituimmat koot olivat vähissä.

”Käytännössä heti, kun lumi jää pidemmäksi aikaa maahan, alkaa kauppa käydä. Viimeisen viikon aikana on myyty todella paljon hiihtovälineitä. Pulkat taas ovat loppuneet meiltä ja monesta muusta paikasta kokonaan”, kertoo XXL:n suksimyyjä Jari Sopanen.

Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset ovat jo aikaisemmin ohjanneet suomalaisia ulkoilun pariin. Urheiluvälinekauppiaille tämä on sopinut hyvin, sillä moni kuluttaja on käyttänyt ulkomaanmatkojen peruuntumisesta säästyneet varansa juuri uusien välineiden hankkimiseen.

Perinteisen tyylin maastohiihtoon hankitaan etenkin niin kutsuttuja karvapohjasuksia, joilla pääsee hiihtämään melko pienellä vaivalla.

Sopanen muistuttaa, että myös karvapohjasukset on hyvä voidella kauden alussa, jolloin myöhemmin pärjää kevyemmällä ylläpitovoitelulla.

”Etenkin täällä Itä-Helsingissä moni asiakas on hankkimassa ensimmäisiä suksiaan pitkään aikaan. Lapsillekin on alettu ostaa paljon karvapohjasuksia, ja ylipäätään perinteisen tyylin suksia ja monoja on kaikista myydyistä paketeista noin 80 prosenttia”, hän sanoo.

Myös kovempaan vauhtiin soveltuvia luistelusuksia kysytään, mutta valikoima on hieman perinteisen tyylin suksia suppeampi. Tämän joutui toteamaan helsinkiläinen Tessa Auvinen.

”Olen käynyt aika pitkälti kaikki liikkeet tässä lähialueella läpi, eikä mistään tahdo löytyä minulle sopivaa settiä luistelutyylin hiihtoon”, Auvinen kertoo.

Tessa Auvinen olisi halunnut ostaa itselleen uudet luistelutyylin sukset, mutta oikeaa kokoa ei enää ollut.­

Tavallisen muovisen pulkan löytäminen ei myöskään ole tällä hetkellä helppoa. Monessa päivittäistavarakaupassa hyllyt ovat jo tyhjiä.

Sen sijaan Itäkeskuksen Prismassa oli vielä maanantaina pieni erä perinteisiä muovipulkkia tarjolla.

”Nämä tulivat tänään aamulla, mutta kasa on jo siitä aika lailla huvennut”, kertoo käyttötavaran tuoteryhmävastaava Pertti Riikonen.

Hänen mukaansa myös Prismasta haetaan karva- ja pitopohjasuksia. Etenkin lapsiperheet tulevat hiihtovälinekaupoille muiden ostosten tekemisen yhteydessä. Myynnissä on talvikaudella myös esimerkiksi sähköavusteisia fatbike-pyöriä, joiden myynti on Riikosen mukaan kasvanut viime aikoina tuntuvasti.

Helsingin keskustassa talviurheiluvälineitä myy esimerkiksi Forumissa sijaitseva Intersport, joka on maastohiihto- ja laskettelusuksien ohella erikoistunut lumilautojen myyntiin.

Myymäläpäällikkö Markku Toponen kertoo, että säätilan kehittymisellä on ratkaiseva vaikutus talviurheilu­välinekauppaan.

”Tässä on nyt kaksi huonompaa talvea alla. Se tarkoittaa, että monessa perheessä on jätetty sukset ja pulkat kokonaan hankkimatta. Nyt kun lunta tulee, on mukana myös paljon patoutunutta kysyntää”, Toponen sanoo.

Hänen mukaansa viime talvena sää oli niin vetinen, että talviurheiluvälineitä myytiin tavallista vähemmän. Nyt luminen alkutalvi on saanut kuluttajat liikkeelle siten, että monissa tuoteryhmissä myynti on jopa kymmenkertaistanut edellisvuoteen verrattuna.

Hiihto- ja lasketteluvälineiden ohella esimerkiksi nastapohjakengät, luistimet ja muut talviulkoiluvälineet käyvät kaupaksi kovalla vauhdilla.

Yksi luminen viikko ei kuitenkaan vielä takaa menestystä. Esimerkiksi talvella 2018–2019 alkutalven hyvät säät vaihtuivat vielä tammikuun aikana vesisateeseen.

”Olimme silloin juuri ehtineet tilata uutta tavaraa varastoon, kun myynti romahti. Tänä talvena näyttää paremmalta, ja lunta on satanut niin paljon, että sitä riittää pitkälle kevääseen asti”, Toponen sanoo.

Urheilukauppaketju XXL:n toimitusjohtaja Pasi Lämpsän mukaan talvinen sää lisää roimasti myyntiä, kun olosuhteet ovat ihanteelliset: riittävästi lunta, mutta ei liikaa pakkasta.

Vielä viime talvena yhtiö oli kovissa vaikeuksissa. Tammikuun myynti oli yhtiön historian huonoin, ja helmikuussa jouduttiin toteuttamaan mittava tyhjennysmyynti. Pelkästään Suomessa XXL alaskirjasi seitsemällä miljoonalla eurolla tuotteita, jotka myi asiakkaille tyhjennysmyynnin aikana roimalla tappiolla.

Keväällä ja kesällä suunta kuitenkin muuttui, kun kuluttajat innostuivat ostamaan ulkoiluvälineitä ja vesiurheiluvarusteita. Myös pyörien ja sähköpyörien kasvanut myynti näkyi kesällä yhtiön taloudessa myönteisesti.

”Täydellisestä alakulosta noustiin ennätyksellisen hyvään kesäkauteen. Loppuvuodesta kerromme lisää helmikuun alun tulosjulkistuksen yhteydessä”, Lämpsä sanoo.

Hänen mukaansa alan vähittäismyyjillä menee nyt hyvin, sillä kuluttajat etsiytyvät entistä enemmän ulkoilun ja talviurheilun pariin, kun monet harrastuspaikat ja elokuvateatterit ovat suljettuina.

Säällä on toki myös merkitystä.

”Tietysti lainalaisuus on se, että sukset myyvät paremmin lumi- kuin vesisateella. Mutta ihmiset myös tekevät myös paljon etätöitä ja haluavat viettää vapaa-aikaansa ulkona. Se näkyy myös meillä myynnin onnistumisessa”, Lämpsä sanoo.