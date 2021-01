Tietoliikenne

Saksalainen CamLine on erikoistunut teollisuuden tuotanto- ja laadunhallintaohjelmistoihin.

Suomen suurin teleoperaattori Elisa ilmoittaa ostavansa saksalaisen ohjelmistoyhtiön CamLinen. Kauppahinta on 60 miljoonaa euroa, jonka Elisa maksaa käteisellä.

CamLine on erikoistunut teollisuuden tuotanto- ja laadunhallintaohjelmistoihin. Sen kansainvälisessä asiakaskunnassa on esimerkiksi puolijohde-, elektroniikka- sekä lääkintälaitevalmistajia.

Elisan mukaan yrityskauppa edistää sen kansainvälisten digitaalisten palveluiden strategiaa ja vahvistaa sen asemaa teollisuusohjelmistoissa, joiden keskipisteessä on erilaisten laitteiden ja koneiden kytkeminen internetiin sekä tekoälyn hyödyntäminen.

Varsinaisen 60 miljoonan euron kauppahinnan lisäksi yritysjärjestely sisältää enintään neljän miljoonan euron mahdollisen lisäkauppahinnan, joka maksetaan kolmen vuoden kuluessa, jos kaupalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Kaupalla ei ole vaikutusta Elisan keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin eikä osingonmaksukykyyn.

CamLinen liikevaihto oli 20,8 miljoonaa euroa vuonna 2019 ja liikevoitto 5,1 miljoonaa euroa. Vuonna 1989 perustetun camLinen pääkonttori on Petershousenissa Saksassa ja sen palveluksessa 220 työntekijää Saksassa, Romaniassa, Unkarissa, Singaporessa, Malesiassa, Indonesiassa, Taiwanissa ja Yhdysvalloissa

”Elisan teknologinen tietämys ja koneoppimiseen liittyvä osaaminen on vaikuttavaa, ja heillä on valmius tukea yrityksiä tuotannon digitalisoimisessa. Meillä on kunnianhimoisia yhteisiä tavoitteita, ja Elisan ainutkertainen tuotevalikoima sekä koneoppimis- ja tekoälyvalmiudet auttavat meitä kehittymään yhä kilpailukykyisemmäksi kasvavilla älytehdasmarkkinoilla”, sanoo CamLinen toimitusjohtaja Heinz Linsmaier tiedotteessa.