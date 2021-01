Euroopan keskuspankki on suosittanut pankkeja olemaan maksamatta osinkoja. Vaikeassa taantumassa pankkien luottotappiot yleensä kasvavat, koska kaikki niiden asiakkaat eivät pysty lyhentämään lainojaan.

Finanssiyhtiö Aktian hallitus ilmoittaa päättäneensä yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella, että vuoden 2019 tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,53 euroa osaketta kohti. Maksettavien osinkojen yhteenlaskettu määrä on 36,9 miljoonaa euroa.

Päätös on siinä mielessä erikoinen, että Euroopan keskuspankki (EKP) on suosittanut pankkeja olemaan maksamatta osinkoja. Vaikeassa taantumassa pankkien luottotappiot yleensä kasvavat, koska kaikki niiden asiakkaat eivät pysty lyhentämään lainojaan.

Osinko on osakkeenomistajille kuuluva voitto-osuus, joka lasketaan yleensä tuloslaskelman viimeisestä rivistä eli nettotuloksesta

Aktian hallitus ilmoittaa supistaneensa osingon yhtiön osinkopolitiikan alalaitaan eli 60 prosenttiin tilikauden voitosta. Hallituksen mukaan Aktian vakavaraisuus ja rahavarat olisivat mahdollistaneet osingon maksamisen täysimääräisenä yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla.

Yhtiökokous oli valtuuttanut hallituksen päättämään 0,63 euron osingosta osaketta kohti, mikä olisi tarkoittaa 71 prosenttia tilikauden voitosta.

Aktian tavoitteena on osinkopolitiikkansa mukaisesti maksaa 60–80 prosentin osinko tilikauden voitosta.

”Aktian hallitus on huomioinut Finanssivalvonnan 18.12.2020 päivittämän suosituksen luottolaitosten voitonjaosta ja huolellisen harkinnan jälkeen päättänyt maksaa osinkopolitiikkansa alalaidan mukaista osinkoa osakkeenomistajilleen. Finanssivalvonnan suositus on tässä poikkeustilanteessa ymmärrettävä, mutta Aktia on vakavarainen pankki ja se on pitkään ollut luotettava osingonmaksaja”, hallitus toteaa tiedotteessa.

Aktia on toinen suomalaispankki, joka on uhmannut EKP:n suositusta. Tammikuun alussa ahvenanmaalainen Ålandsbanken kertoi jakavansa osingon vuodelta 2019.

Finanssivalvonta on suositellut valvonnassaan oleville pienille pankeille, että ne pidättäytyisivät osingonjaosta tämän vuoden syyskuun loppuun asti.

Ålandsbankenin toimitusjohtaja Peter Wiklöf kertoi HS:lle pankin informoineen asiasta Finanssivalvontaa. Valvoja ei ole antanut pankille erillistä lupaa poiketa suosituksesta.

”Hallituksen arvio on, että Ahvenanmaan yhteiskunnalla on selvästi suurempi tarve näille osingoille kuin Ålandsbankenilla”, pankin 2. tammikuuta julkaistussa tiedotteessa sanottiin.

Finanssivalvonta piti Ålandsbankenin ratkaisua ”valitettavana”.

”Siitä lähdetään, että pankit meidän suosituksiamme noudattaisivat, vaikka kyseinen suositus ei olekaan juridisesti sitova määräys”, sanoi Finanssivalvonnan apulaisjohtaja Jyri Helenius tammikuun alussa.