KRP:n käsityksen mukaan GT Trading Finland käytännössä pumpattiin tyhjäksi vuosina 2009–2013 ennen sen asettamista konkurssiin vuonna 2013.

Syyttäjä vaatii öljynvälitysyhtiö GT Tradingin entiselle toimitusjohtajalle ehdotonta vankeutta useista törkeistä talousrikoksista. Miestä syytetään muun muassa törkeistä veropetoksista vuosina 2008–2012. Syyttäjän mukaan niissä on kyse lähes kuudesta miljoonasta eurosta.

Syytetyn oikeudenkäyntiavustaja kommentoi aiemmin STT:lle, että syytetty kiistää kaikki häneen kohdistuvat rikosepäilyt ja pitää syytteitä täysin perusteettomina.

Oikeudenkäynti alkoi tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Keskusrikospoliisin (KRP) tapauksesta tekemä esitutkinta valmistui alkuvuodesta 2018. KRP:n käsityksen mukaan GT Trading Finland käytännössä pumpattiin tyhjäksi vuosina 2009–2013 ennen sen asettamista konkurssiin vuonna 2013. Poliisin mukaan varoja oli siirretty muihin yhtiöihin ja myös ulkomaille.

”Esitutkinnan perusteella konkurssi aiheutui näistä perusteettomista siirroista”, kertoi KRP:n rikostarkastaja Erkki Rossi STT:lle vuonna 2018.

Velkojille aiheutettu vahinko oli poliisin mukaan yli 25 miljoonaa euroa.

Helsingin Sanomien mukaan Huoltovarmuuskeskus oli vuonna 2012 myynyt 24 miljoonan euron arvosta raskasta polttoöljyä ylivelkaantuneelle GT Trading Finlandille. Yhtiön heikko maksukyky havaittiin Huoltovarmuuskeskuksessa vasta sitten, kun yhtiö jätti laskuja maksamatta.

Huoltovarmuuskeskuksen epäonnistuneista öljykaupoista uhkasi HS:n mukaan aiheutua valtiolle yli 15 miljoonan euron tappiot.

Esitutkinnassa rikoksista epäiltynä oli useita GT Trading Finlandin johtoon kuuluneita ihmisiä. Oikeudenkäynnissä syytettynä on vain yhtiön entinen toimitusjohtaja. Hän kiistää kaikki häneen kohdistuvat rikosepäilyt ja pitää syytteitä täysin perusteettomina, sanoo puolustuksen oikeudenkäyntiavustaja Markus Liesegang.

”Asian käsittely on jo tähän mennessä kestänyt huomattavan kauan, ja tapahtumia on puitu jo vuodesta 2012 lähtien. Tämä on aiheuttanut merkittäviä vahinkoja vastaajalle”, Liesegang kommentoi maanantaina sähköpostitse STT:lle.

Käräjäoikeus on varannut kokonaisuuden käsittelyä varten useita päiviä aina maalis-huhtikuun vaihteeseen asti.