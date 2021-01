P2X Solutions etsii parhaillaan Suomesta sijaintipaikkaa ensimmäiselle elektrolyysilaitteistolle. Yhtiö suunnittelee vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotannon aloittamista

Peliyhtiö Rovion entinen toimitusjohtaja Kati Levoranta siirtyy osakkaaksi ja johtajaksi P2X Solutions -yritykseen, jonka tarkoituksena on rakentaa Suomeen vedyn tuotantolaitoksia.

Levoranta on toiminut Rovio Entertainmentin toimitusjohtajana vuosina 2016–2020 ja sitä ennen infrahankkeiden parissa muun muassa Nokian verkkotoiminnoissa. Levoranta aloittaa P2X Solutionsin palveluksessa 1. huhtikuuta.

Levorannan tarkoituksena on kehittää yhtiön operatiivista ja kaupallista toimintaa.

P2X:n taustalla on energia-alalla pitkään vaikuttanut Herkko Plit, joka on vetänyt muun muassa Suomen ja Viron välisen kaasuputken Balticconnectorin rakennushanketta ja työskennellyt virkamiehenä työ- ja elinkeinoministeriössä. Yhtiön taustalla on myös suomalainen infrarakentaja Andament Group.

Plit toimii P2X:n toimitusjohtajana.

P2X Solutions aikoo tuottaa niin sanottua vihreää vetyä, jota tehdään uusiutuvalla, esimerkiksi tuulivoimasta saatavalla sähköllä. Yhtiön tarkoituksena on on jatkojalostaa siitä niin sanottuja synteettisiä polttoaineita, joita tehdään vedyn ja hiilidioksidin avulla.

P2X Solutions etsii parhaillaan Suomesta sijoituspaikkaa ensimmäiselle 20 megawatin elektrolyysilaitteistolle.