Takaisinveto koskee Pirkka vapaan kanan munien kahta tuote-erää.

K-ryhmä vetää kananmunia myynnistä salmonellariskin vuoksi. Takaisinveto koskee Pirkka vapaan kanan munien kahta tuote-erää.

K-ryhmän mukaan yhdellä munien tuotantotilalla otetussa näytteessä on havaittu salmonellaa. Koska on riski, että salmonellaa on saattanut päätyä myös osaan kananmunista, tuote-eriä vedetään myynnistä.

Takaisinveto koskee Pirkka vapaan kanan munien 10 kpl/580g erää EAN 6410402016242 sekä Pirkka vapaan kanan munien 6 kpl/408 g erää EAN 6410405074737. Virheellisten munaerien parasta ennen -päiväykset ovat 20.1.2021, 22.1.2021, 30.1.2021 ja 12.2.2021.

Salmonellariskin sisältävät munaerät on vedetty pois K-ruokakaupoista.

Virheellisiä eriä ostaneet voivat palauttaa tuotteet kauppaan, josta munat on ostettu tai ottaa yhteyttä K-kuluttajapalveluun.