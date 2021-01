Maahanmuutto

Ikean ja Suomen pakolaisavun ohjelmassa yhteensä noin 70 pakolaiselle tarjotaan töitä kolmeksi kuukaudeksi.

Ruotsalainen huonekaluketju Ikea tarjoaa seuraavien vuosien aikana töitä kymmenille Suomeen pakolaisena tulleille. Yhtiö aloittaa Suomen pakolaisavun kanssa ohjelman, jonka tavoitteena on auttaa pakolaisia työllistymään ja pääsemään osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Suomen pakolaisavun ja Ikean tavoitteena on kolmen vuoden aikana auttaa yhteensä noin 70 pakolaista hankkimaan työllistymistä tukevia taitoja ja kokemusta. Kyseiset henkilöt valitaan Pakolaisavun Sauma-nimeä kantavaan työelämävalmennushankkeeseen osallistuvien joukosta.

Ohjelmaan on jo osallistunut kaksi henkilöä. He toimivat Espoon Ikeassa. Jatkossa ohjelmaa on tarkoitus laajentaa myös Vantaan ja Raision Ikea-tavarataloihin.

”Yhteistyö Ikea Suomen kanssa on merkittävä, sillä se on ohjelmaan osallistuville väylä yhteiskuntaan. Yhdenkin pakolaisen työllistymisen vaikutus on kertautuva, ja sillä on suuri merkitys ohjelmaan osallistuvan koko perheelle ja jopa yhteisöille”, sanoo Suomen Pakolaisavun yhteiskuntasuhdepäällikkö Katja Mannerström tiedotteessa.

Kaikki ohjelmaan osallistujat työskentelevät Ikean tavaratalossa kolme kuukautta. He voivat työskennellä esimerkiksi Ikean ravintolassa ja bistrossa. asiakaspalvelussa tai varastossa.

Ikean mukaan työntekijöille solmitaan määräaikainen sopimus ja heille maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Yhtiö sanoo, että ohjelmaan osallistuvien palkka määritellään samalla tavalla kuin muille taulukkopohjaisen palkkauksen piirissä oleville.

Palkan tarkkaa määrää yhtiö ei suostu luottamuksellisuuteen vedoten kertomaan.

Ikean henkilöstöjohtaja Camilla Weurlander sanoo Ikean haluavan toimia hankkeen avulla ”suunnannäyttäjänä työelämän monimuotoisuuden edistämisessä”.

”Pakolaiset ovat Suomen työmarkkinoilla erityisen haavoittuvassa asemassa esimerkiksi puutteellisten kielitaitojen ja verkostojen takia. Yhteistyömme tavoitteena on tukea pakolaisia kerryttämään taitoja ja kokemusta, jotka auttavat heitä työllistymisessä ja sen kautta sopeutumisessa yhteiskuntaan”, Weurlander sanoo tiedotteessa.