EU ja Britannia saivat kauppa­sovun, mutta finanssi­alalla isot väännöt ovat vasta alkamassa: ”Harvoin on ollut näin epäselvää tilannetta”

Britannia toivoo helppoa pääsyä EU-markkinoille, mutta EU ei halua tehdä brexitiä Britannian finanssialalle liian helpoksi. HS keräsi vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin.

Lontoo

Euroopan unioni ja Britannia pääsivät jouluaattona sopuun kauppa- ja yhteistyösopimuksesta, mutta rahoitusalalla työt ovat vasta edessä.

Finanssialan yhteistyöstä EU:n ja Britannian pitää päättää jatkossa aina erikseen. Odotettavissa onkin jatkuva vääntö eri sektoreilla.

”Harvoin on ollut näin epäselvää tilannetta”, sanoo Finanssiala-etujärjestön EU-asioiden johtaja Mari Pekonen-Ranta.

Kummallakin osapuolella on paljon pelissä.

Britannia haluaisi jatkossakin mahdollisimman laajan pääsyn EU:n markkinoille. Finanssipalvelut on Britanniassa tärkeä ala, ja Lontoon City maailmanlaajuisestikin merkittävä alan keskus.

EU:lle taas on tärkeää, että Britannia ei pääse enää brexitin jälkeen hyötymään vapaasti finanssialan sisämarkkinoista.

EU:ssa brexit nähdään myös tilaisuutena vahvistaa omia pääomamarkkinoita sekä Manner-Euroopan finanssikeskuksia, Pekonen-Ranta sanoo.

Lontoon City toivoo, että EU:n ja Britannian läheinen yhteistyö finanssialalla jatkuu, ja että kumpikaan osapuoli ei etsi kohtuutonta etua sääntelyn kautta.

”Tavoitteisiin tulee kuulua järjestelmällinen vuoropuhelu uudesta sääntelystä sekä vanhan muokkaamisesta”, Lontoon Cityn johtajistoon kuuluva Catherine McGuinness ilmoitti torstaina.

Cityä huolestuttaa myös tiedonvaihdon tulevaisuus sekä se, pääseekö Britannia takaisin Luganon yleissopimukseen. Sopimus määrää toimivaltaisista tuomioistuimista sekä tuomioiden tunnustamisesta.

Lontoon Cityn johtajistoon kuuluva Catherine McGuinness toivoo, että EU:n ja Britannian finanssialan sääntely-yhteistyö toimii jatkossakin.­

Jo tammikuun alussa saatiin makua siitä, mitä brexit tarkoittaa käytännössä. Lontoossa käytävästä pörssikaupasta hävisi noin kuusi miljardia euroa, kun kauppa EU-osakkeilla siirtyi Pariisiin ja Amsterdamiin.

Valttikortteja tulevissa finanssialan neuvotteluissa pitelee pitkälti EU, arvioi ulkomaankauppa-asiantuntija Jason Langrish.

”EU oli jo kauppaneuvottelujen voittaja, joka varmisti sisämarkkinoittensa koskemattomuuden”, Langrish arvioi Lontoossa toimiville ulkomaankirjeenvaihtajille.

Kanadan hallitusta taannoisissa EU–Kanada-kauppaneuvotteluissa avustanut Langrish uskoo, että Britannia tavoittelee EU:lta nyt laajaa finanssipalveluiden vastavuoroista tunnustamista. Myyntipuheena on, että se olisi kummankin etu.

EU tähän tuskin suostuu. Miten silloin selviää City?

”Cityssä on paljon osaamista, ja sen toimijat löytävät aina jonkin uuden tien rajoitusten ohi.”

Mitä tapahtuu jatkossa? HS kokosi vastaukset avainkysymyksiin.

Miten brexit näkyy finanssialalla?

Brexitin siirtymäkausi päättyi vuodenvaihteessa, ja samalla loppui brittiläisten finanssiyhtiöiden automaattinen oikeus toimia EU-maissa pelkällä Britanniassa myönnetyllä toimiluvalla (niin sanottu passporting). Sama koskee kääntäen EU-maiden yhtiöitä Britanniassa.

Esimerkiksi EU-osakkeiden kauppa siirtyi heti tammikuun alussa Lontoon pörssistä Amsterdamiin ja Pariisiin.

Jo alun perin tiedettiin, että kauppasopimus ei tule kattamaan rahoituspalveluita, vaikka Britannia niin toivoi.

Kauppasopimuksessa EU ja Britannia sopivat vain sitoutuvansa rahoitusalan kansainvälisesti sovittuihin standardeihin. Lisäksi sovittiin, että omilla markkinoilla ei luoda ylimääräisiä esteitä tulijoille.

Lontoon City eli finanssikeskittymä ehti varautua brexitiin monta vuotta. Joukkopakoa Citystä ei ole nähty. Moni yhtiö on kuitenkin vahvistanut toimintojaan EU-maissa.­

Miten yhteistyö jatkuu tästä eteenpäin?

EU:n ja Britannian on määrä sopia maaliskuuhun mennessä niin sanotusta yhteisymmärrysasiakirjasta (Memorandum of Understanding). Sen on määrä luoda puitteet rahoituspalvelualan sääntely-yhteistyölle. EU-maita neuvotteluissa edustaa komissio.

Liikaa ei pidä silti innostua. Kyse on pelkistä raameista, ei varsinaisesta sopimuksesta. Todennäköistä on, että jatkossa osapuolet tapaavat pari kertaa vuodessa ja pohtivat alan ajankohtaisia kysymyksiä.

Karkeasti ottaen tuleva EU–UK-yhteistyö jakaantuu kahteen osaan: vapaaehtoiseen keskusteluun tulevasta sääntelystä sekä niin sanottuihin vastaavuuspäätöksiin (eli ekvivalenssipäätöksiin).

Mitä ovat tärkeät vastaavuuspäätökset?

Jos toisen osapuolen lainsäädäntö on tarpeeksi lähellä omaa, voidaan tehdä päätös, että finanssipalvelut saavat liikkua tältä osin vapaasti.

Kumpikin osapuoli – sekä EU että Britannia – tekee päätöksen itsenäisesti. Kyse ei siis ole neuvotteluista.

EU:n puolella vastaavuuspäätöksen tekee komissio kuultuaan alan valvojaa (eli esimerkiksi Euroopan pankkiviranomaista tai Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista).

Britanniassa päätöksen tekee valtionvarainministeriö kuultuaan alan brittivalvojaa.

EU on tehnyt jo vastaavuuspäätöksen johdannaisten selvityksestä Britanniassa. Päätös on voimassa vuoden 2022 kesään asti. Pelkona oli, että jos selvitys olisi loppunut vuodenvaihteessa kuin seinään, olisi rahoitusvakaus vaarantunut.

Onko päätöksiä tulossa lisää?

Mahdollisesti, sillä EU-komissio arvioi parhaillaan brittilainsäädännön vastaavuutta EU-lain kanssa 28 eri alalla. Komissio ei pidä kuitenkaan asiassa kiirettä.

Komissio ilmoitti joulukuussa, että sillä ei ole toistaiseksi tarpeeksi tietoa Britannian sääntelyn suunnasta brexitin jälkeen. Päätökset tehdään sen mukaan, mikä on EU:n etu.

Britannia puolestaan teki jo marraskuussa nipun vastaavuuspäätöksiä. Komissio tulkitsee, että ne oli tehty brittietu silmällä pitäen.

Mitä Lontoon City tavoittelee ja pelkää?

Itsestäänselvää on se, että City haluaisi mahdollisimman laajan pääsyn EU:n sisämarkkinoille.

Brexit mahdollistaisi finanssisääntelyn purkamisen, mutta sitä City ei ole tavoitellut ainakaan tähänastisten lausuntojen perusteella. Tarkka sääntely ja ennakoitavuus nähdään pikemminkin kilpailuetuina.

City hyötyy, jos brittihallitus ottaa aktiivisen roolin tulevassa finanssisääntelyssä. Nopeus on valttia: edelläkävijät näyttävät muille tietä, kun luodaan uusia sääntöjä esimerkiksi digitaalisille ja vihreille finanssipalveluille.

Cityn iso pelko on puolestaan se, että EU voi lopettaa vastaavuuspäätöksiä lyhyellä varoitusajalla. Näin EU-alueella toimivilta brittiyrityksiltä vedettäisiin matto alta.

Miten tilanne näkyy suomalaisen arjessa?

Valtaosa brexitin jälkeisistä finanssialan neuvotteluista ei vaikuta tavallisen suomalaisen arkeen. Kyse on lähinnä siitä, kuinka yritysten ja muiden yhteisöjen yhteistyö jatkuu brexitin jälkeen.

Brexit vaikuttaa kuitenkin siihen, kuinka alan yritykset voivat tarjota palvelujaan kuluttajille. Esimerkiksi Britanniassa asuvat suomalaiset eivät saa enää suomalaispankilta luottokorttia.

Eri palveluntarjoajien linjaukset eri EU-maissa voivat vaihdella, koska tarkkaa EU-sääntelyä ei vielä ole. Asiaan vaikuttavat yritysten omat tulkinnat sekä kansallinen lainsäädäntö.