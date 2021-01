Uusi talouteen keskittyvä mediabrändi HS Visio aloittaa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

HS:n uuden talouden mediabrändin HS Vision tekijöinä aloittaa joukko oman alansa perinpohjaisesti tuntevia taloustoimittajia.

HS Vision toimittajina aloittavat Emil Elo, Alex af Heurlin, Elina Lappalainen, Veera Luoma-aho, Tuomas Niskakangas, Merja Saarinen ja Niclas Storås. HS Vision tuottajaksi siirtyy Anu-Elina Lehti.

HS Visio on kuluvan vuoden alkupuolella aloittava uusi mediabrändi, joka keskittyy yrityksiin, teknologiaan, kansainväliseen talouteen, työelämään ja johtamiseen sekä sijoittamiseen ja markkinoihin.

HS Visio palvelee myös äänimuodossa. HS Visiossa uutta uutispodcastia kokoavat Tuomas Peltomäki ja Antti Tiainen. Tuotteen visuaalisesta toteutuksesta vastaavat designtuottaja Emma-Leena Ovaskainen ja HS:n AD Tuomas Jääskeläinen.

”Olemme valtavan innostuneita, että saamme näin monta lahjakasta uutta tekijää Helsingin Sanomiin. HS:n taloussisältö kasvaa ja monipuolistuu merkittävästi. Teemme teknologiaa, urasisältöjä ja sijoitusjuttuja nuorille ammattilaisille, mutta myös kaikille muille taloudesta ja tulevaisuuden visioista kiinnostuneille lukijoille”, HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi sanoo.

”Erityisesti koronavuoden takia fokus kannattaa suunnata uudella tavalla talouteen, koska se vaikuttaa meidän kaikkien elämään ja hyvinvointiin.”

HS Vision jutut ilmestyvät verkossa osana HS:n digitaalista palvelua ja lauantaisin myös painetussa lehdessä.

”HS Visio on tulevaisuuden tekijöiden ääni. Se kertoo teknologiasta, yrityksistä, ilmiöistä ja ihmisistä, jotka haluavat parantaa sekä maailmaa että omaa elämäänsä”, sanoo HS:n talouden ja politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen.

”Teemme asiantuntevaa ja syvällistä journalismia maailmantaloudesta, yrityksistä ja ihmisistä, jotka rakentavat tulevaisuuden Suomea.”

Samalla HS laajentaa ja fokusoi talousuutisointiaan myös laajemmin. Journalismin keskiössä ovat esimerkiksi yritykset, makrotalous ja talouden murros.

Paperilla HS Visio korvaa HS:n nykyisen Lauantai-osion, jonka sisällöt siirtyvät muualle HS:ään. HS Visio sisältyy HS:n tilaukseen.

Tässä ovat HS Vision tekijät

Emil Elo

”Huoltosuhde, ilmastonmuutos, pienen vientivaltion kamppailu. Vähän päälle kolmekymppisenä olen sitä sukupolvea, jonka syliin kaikki kaatuu, ja jonka on lopulta tehtävä oikein. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Kuka ottaa vastuun? Miten yhteiskunta korjataan? Millä ilmiöillä on väliä? Nämä ovat kysymyksiä, joihin haluan vastauksia.”

Alex af Heurlin

”Seuraan HS Visiossa finanssimarkkinoita ja sijoittamisen ilmiöitä. Minusta markkinat toimivat vähän kuin aikakone, jolla voi kurkistaa nykyhetkestä tulevaisuuteen. Markkinat hinnoittelevat jatkuvasti erilaisia skenaarioita tulevaisuudelle. Ne eivät ole aina oikeassa, mutta niiden antamat hintasignaalit ovat usein se paras veikkaus tulevaisuudesta, mikä meillä nykyhetkessä on.”

Elina Lappalainen

”Suomi tarvitsee nyt suuren kasvuloikan, ja se onnistuu innovaatioiden, T&K-investointien ja rohkeiden kasvuyritysten avulla. Kasvuyritykset ovat muutosvoima, ja meidän on koronan jälkeen entistä tärkeämpää löytää uusia menestystarinoita. Olen seurannut startupeja ja kasvuyrityksiä lähes vuosikymmenen ajan ja nähnyt niiden nousun pienistä alkuvaiheen yrityksistä miljardisarjaan, suuriin yrityskauppoihin ja pörssilistautumisiin. Nyt yhteinen matka jatkuu HS Visiossa. Luvassa on työkaluja kasvuun ja tiukkaa toimialan analyysia. HS Visio itse on eräänlainen suuryrityksen sisäinen startup, ja on hienoa päästä itse rakentamaan uutta.”

Anu-Elina Lehti

”Työskentelen HS Vision tuottajana. Vision tekijöiden missiona on tehdä lukijoillemme kunnianhimoista ja syvällistä talousjournalismia. Maailma muuttuu nyt nopeammin kuin koskaan ennen ja haluamme olla muutoksen etujoukoissa. Hosuvan reaktiivisuuden sijaan esittelemme kiinnostavimmat uuden nimet ja sukellamme syvälle tapahtumien ja trendien juurisyihin.”

Veera Luoma-aho

”HS Visiossa aiheenani on työurat ja johtajuus. Työn muutoksesta puhutaan paljon, varmaan siksi että se on totta. Työ, työpaikat, työurat ja johtaminen muuttuvat niin, että joskus tuntuu ettei mikään ole huomenna samalla tavalla kuin tänään. Tahdon kertoa, mistä tässä jatkuvassa muutoksessa on kyse. Haluan auttaa ihmisiä kehittämään työstään ja työpaikoistaan parempia ja johtamaan itseään ja muita.”

Tuomas Niskakangas

”Aion HS Visiossa seurata talouden isoa kuvaa. Vuosi 2020 oli lopulta helpotus siinä, miten talous selvisi maailmalla ja erityisesti Suomessa. Mutta kun katsoo valtioiden velkaantumista, äärimmäisen löysää rahapolitiikkaa, länsimaiden ikääntymistä ja isojen talousalueiden keskinäistä kilpailua niin edessä on vielä karikoita. Emme voi tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta nyt jos koskaan meidän pitää olla kansantalouden tasolla valmiita isoihinkin yllätyksiin.”

Tuomas Peltomäki

”Minulla on kiitollinen tehtävä osana HS Visiota tiivistää tärkeimmät uutiset ja parhaat jutut podcast-muotoon. Saan vain istua ja jutella näiden nerojen kanssa.”

Merja Saarinen

”HS Vision toimittajana aion pitää sinut lukijana yritysmaailman pulssilla. Toimittajana olen seurannut yritysten toimintaa vuosikausia, niin isoja pörssiyhtiöitä kuin pörssin ulkopuolisiakin yrityksiä. Jos haluat tietää, mitä yritysten kulisseissa tapahtuu, esimerkiksi mikä yritys myydään seuraavaksi pois Suomesta tai mitkä yritykset pärjäävät koronan jälkeisessä maailmassa, ja miten yrityksillä ylipäätään oikeasti menee, niin pysy kuulolla.”

Niclas Storås

”On vaikea kuvitella, miltä elämä tuntuisi ilman teknologiaa. Teknologia on muovannut ihmistä ja maapalloa jo tuhansia vuosia – niin hyvässä kuin pahassa. Jos haluaa ymmärtää millaisessa maailmassa tulevaisuudessa elämme ja miten polttavimmat ongelmat ratkaistaan, on hyvä ymmärtää teknologiaa myös pintaa syvemmältä. Ymmärtää sitä, miten se vaikuttaa maailmaan, ympäristöön ja ihmiseen.”