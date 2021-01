Yhdysvaltojen seuraava presidentti ehdottaa uutta 1 900 miljardin dollarin hätärahoitusta pandemian torjumiseen.

Yhdysvaltojen velkaantuminen kiihtyy. Seuraava presidentti Joe Biden aikoo lisätä hätärahoitusta koronaviruspandemian kansanterveydellisten ja taloudellisten vahinkojen torjumiseen 1 900 miljardilla dollarilla.

Bidenin ehdottama 1 900 miljardin dollarin lisäys hätärahoitukseen rahoitettaisiin hankkimalla rahoitusmarkkinoilta lainaa niin kuin Yhdysvallat on tähänkin mennessä tehnyt. Se tarkoittaisi, että Yhdysvaltojen julkisen talouden velka kasvaisi taas kerran uuteen ennätykseen.

Ehdotuksessa karkeasti laskettuna 1 000 miljardia dollaria annetaan kotitalouksille avustuksina, 415 miljardia dollaria käytetään rokotusten nopeuttamiseen ja 440 miljardia dollaria on rahoitusta pienille yrityksille ja yhteisöille, joihin pandemia on iskenyt erityisen pahoin. Yhden dollarin arvo oli perjantaina 0,83 euroa.

Bidenin keinot ovat kutakuinkin samanlaisia kuin nykyisellä presidentillä, mutta 1 900 miljardin dollarin lisäys voisi kiihdyttää hintojen kallistumista eli inflaatiota.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Markku Lehmus pitää hätärahoituksen lisäämistä pääpiirteittäin myönteisenä, koska ilman sitä yritysten ja kotitalouksien ahdinko voisi kasvaa sietämättömäksi.

”Yhdysvaltojen koronaelvytys kasvaisi jo todella merkittäväksi ja suorana tukena mittaluokkaa suuremmaksi kuin on tehty Euroopassa. Kiinnostavaa tässä on se, että näin suuri elvytys alkaa näkyä jo markkinoiden inflaatio-odotuksissa.”

Inflaatiosuojatuista liittovaltion joukkolainoista lasketut Yhdysvaltojen keskipitkän aikavälin inflaatio-odotukset alkavat lähestyä jo 2,4 prosenttia.

”Inflaation käynnistyminen Yhdysvalloissa tarkoittaisi merkittävää muutosta suhteessa euroalueeseen, jossa inflaatio-odotukset ovat yhä laimeat”, Lehmus sanoo.

Joulukuussa kongressi hyväksyi edellisen 900 miljardin dollarin hätärahoituksen. Sitä ennen Yhdysvallat oli käyttänyt pandemian vahinkojen torjuntaan 3 000 miljardia dollaria.

Bidenin ehdotuksessa kotitalouksille annettaisiin 1 400 dollaria henkeä kohti joulukuussa päätetyn 600 dollarin suoran henkilökohtaisen avustuksen lisäksi. Se tarkoittaisi, että suora avustus kotitalouksille olisi sama 2 000 dollaria henkeä kohti kuin mitä nykyinen presidentti Donald Trump kannatti, mutta kongressi vastusti.

Kotitalouksille annettavaa suoraa rahallista avustusta on myös rajoitettu: sitä annetaan ihmisille, joiden tulot ovat alle 75 000 dollaria vuodessa. Viime keväänä avustusta annettiin kaikille yhdysvaltalaisille.

Suorat avustukset eivät johtaneet aivan siihen, mikä oli yksi niiden perimmäinen tarkoitus: kulutuksen lisääntyminen. Yhdysvaltojen bruttokansan­tuotteesta vajaat 70 prosenttia muodostuu yksityisestä kulutuksesta. Sen painoarvo on siis hyvin suuri.

Suurin osa taloudellisen tutkimuslaitoksen Ifo-instituutin kyselytutkimukseen vastanneista laittoi avustukset säästöön tai lyhensi velkojaan. Avustuksista 40 prosenttia käytettiin tutkimuksen mukaan kulutukseen tai ne oli suunnitteilla käyttää kulutukseen.

”Tutkimus osoittaa, että suorat avustukset eivät ole ihanteellisinta elvytyspolitiikkaa, sillä suurin osa saadusta rahasta säästetään. Tosin viime vuoden lopussa päätetyt avustukset kohdentuvat niihin määritellyn tulorajan takia hieman keväällä jaettuja avustuksia paremmin.”

Vähävaraisissa kotitalouksissa avustukset käytetään todennäköisimmin kulutukseen.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan Tuomas Kososen mielestä Bidenin ehdottama uusi hätärahoitus kertoo siitä, että demokraatit haluavat tyypillisesti lisätä julkisen sektorin asemaa taloudessa.

Republikaanit puolestaan vastustavat julkisen sektorin kasvattamista, vaikka hekin ovat nykyisessä kriisissä hyväksyneet sen, että liittovaltio ottaa suuremman vastuun.

”Monet taloustieteilijät ovat sitä mieltä, että pandemiassa valtioiden on syytä antaa hätärahoitusta avokätisesti kotitalouksille ja yrityksille, jotta vältetään vielä suuremmat taloudelliset vahingot. Se johtaa luonnollisesti siihen, että julkisen talouden tila heikkenee ja velkaantumiseen täytyy jossain vaiheessa puuttua vähentämällä sitä”, Kosonen sanoo.

Merkittävä kysymys on velkaantumisen vähentämisen ajoitus. Kysymys on ajankohtainen, kun talouskasvu on palannut vakaaksi ja bruttokansantuote alkaa lähestyä kriisiä edeltävää tasoa.

”Valtioiden varainhankinta markkinoilta on todennäköisesti vielä pitkään poikkeuksellisen edullista keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan takia. Siksi voisi olla perusteltua, että julkisen talouden menoja ei alettaisi leikata kovin nopeasti sen jälkeen, kun talous alkaa palata normaaliin kasvuvauhtiin.”

Suuri joukko taloustieteilijöitä on jo pitkään painottanut, että velkaantuminen ei ole ongelma niin pitkään kuin valtion varainhankinnan kustannukset eli korko on pienempi kuin talouden kasvun vauhti.

Kosonen tähdentää myös, että esimerkiksi koulutuksen ja tuotekehityksen verraten suuri julkinen rahoitus voi olla perusteltua hyvän aikaa talouskasvun palauduttua vakaaksi.

”Voi olla, että Yhdysvalloissa republikaanit esittävät pian talouden normalisoituessa etenkin sosiaaliturvan leikkauksia, joita demokraatit tyypillisesti vastustavat. Alustavasti vaikuttaa siltä, että Biden taas kannattaa talouden tukemista valtion varoin vielä pidempään”, Kosonen sanoo.