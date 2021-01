Taloustieteilijöitä halutaan valjastaa maailman pelastajiksi, ja siksi Suomeenkin on rantautunut ”radikaaliin” uudistukseen pyrkivää oppimateriaalia

Core-ryhmän oppimateriaalin ensimmäiset suomennokset ovat ilmestyneet. Koko käännös valmistuu ensi keväänä.

”Taloustiede selittää maailmaamme, mutta taloustieteen tutkinnot eivät.”

Näin luki taloustieteen professori Wendy Carlinin Financial Timesissä vuonna 2013 julkaistun mielipidekirjoituksen otsikossa. Carlin harmitteli kirjoituksessaan, kuinka taloustieteen opetus oli jämähtänyt paikoilleen. Se ei antanut opiskelijoille tarpeeksi välineitä ajankohtaisten ongelmien käsittelemiseen.

Tästä syystä samana vuonna käynnistyi Core-niminen hanke, jota Carlin yhä luotsaa. Sen tarkoituksena on uudistaa taloustieteen perusopetusta ja tehdä siitä ratkaisukeskeisempää ja helpommin lähestyttävää.

Päämääränä on ”radikaalisti muuttunut taloustieteen opetus, joka voi edesauttaa rakentamaan reilumpaa, kestävämpää ja demokraattisempaa maailmaa”, kerrotaan Coren nettisivuilla. Hankkeessa halutaan, että taloustieteen opetus keskittyy ilmastonmuutokseen, epäoikeudenmukaisuuteen, innovaatioihin ja työn tulevaisuuteen. Nämä ovat hankkeen mukaan ”tärkeimpiä ongelmia, joita yhteiskunnat kohtaavat”.

Hanke on rantautunut myös Suomeen. Englanninkielistä Core-oppimateriaalia on käytetty ainakin Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa jo muutaman vuoden ajan, kertoo Aalto-yliopiston taloustieteen professori Juuso Välimäki.

Professori Juuso Välimäki­

Marraskuussa julkaistiin Talous-nimisen oppimateriaalin ensimmäiset suomennokset. Kaikkiaan todennäköisesti yli 1000-sivuinen kokonaisuus tulee valmiiksi kevään aikana. Materiaali on verkossa kaikille avointa.

”Ajattelimme, että on parempi, jos saamme tämän oppikirjan myös suomeksi, jotta taloustieteen termit on käännetty kerralla kunnolla”, sanoo Välimäki.

Tavoitteena on, että suomenkielistä oppimateriaalia käytetään jatkossa yliopisto-opetuksen lisäksi taloustieteen avoimessa, verkkopohjaisessa kurssissa.

Kyse on laajasta taloustieteen opetuksen suunnanmuutoksesta. Coren oppimateriaalia on käytetty noin 300 yliopistossa ainakin 57 maassa. Talous on aiemmin käännetty muiden muassa ranskaksi ja italiaksi ja parhaillaan sitä käännetään suomen lisäksi portugaliksi ja esimerkiksi vietnamiksi.

Mistä tämä kertoo?

Brittiläisen Newcastlen yliopiston taloustieteen apulaisprofessorin Riikka Savolaisen mukaan Core-hanke on vastaus eräänlaiseen kommunikaatio-ongelmaan. Savolainen on käyttänyt Core-oppimateriaalia luennoillaan lukuvuosina 2017–2019 lontoolaisessa King’s College -yliopistossa.

”Ihmisillä on taloustieteestä vanhentuneita käsityksiä. Tuntuu, että osalla käsitykset ovat vuosikymmeniä jäljessä eikä vaivauduta perehtymään mitä taloustiede on tänä päivänä.”

Edelleen saatetaan esimerkiksi ajatella, että taloustieteilijät näkevät ihmisen yksinomaan taloudellista hyötyä tavoittelevana homo economicuksena. Tai että taloustiede on kiinnostunut vain rahasta ja kulutuskäyttäytymisestä. Näin ei kuitenkaan ole.

Myös professori Juuso Välimäki tunnistaa ongelman. Hänen mukaansa taloustieteilijät eivät usein tunnista itseään taloustiedettä koskevista luonnehdinnoista.

”Meille tulee silloin mieleen, että tulkaa katsomaan millaisia asioita käsitellään meidän seminaareissa. Tyypillinen teema on esimerkiksi se, millaisia vaikutuksia varhaislapsuuteen liittyvillä asioilla on ihmisten myöhempään elämään. Nämä ovat yleissosiaalitieteellisiä kysymyksiä, joita lähestytään enemmän tilastollisin ja kvantitatiivisin menetelmin”, Välimäki sanoo.

Savolaisen mukaan taloustieteen piirissä ei ole tapahtunut viimeisten parin kymmenen vuoden aikana mitään radikaalia muutosta, vaan taloustiede on laajentunut vähitellen. Hän itse tutkii tilastollisilla menetelmillä politiikkaa sekä julkistaloustiedettä, kuten veroja, tulonsiirtoja ja julkisia palveluita.

”On taloustieteilijöiden vastuulla päivittää laajan yleisön käsityksiä taloustieteestä”, hän sanoo.

Tässä perusopetus on tärkeässä roolissa. Siihen osallistuu paljon muitakin opiskelijoita kuin taloustieteen pääaineopiskelijoita. Perustason oppikirjoista myös muutkin kuin opiskelijat hakevat tietoa taloustieteestä.

Savolaisen ja Välimäen mukaan Core-oppimateriaali ei kokonaisuudessaan eroa radikaalisti aikaisemmin käytössä olleista oppimateriaaleista. Joitakin keskeisiä eroja siinä kuitenkin on.

Yksi esimerkki on Savolaisen mukaan se, kuinka makrotason – eli talouden kokonaisuuden – toiminta selitetään yksilön toiminnan kautta.

”Perinteisissä perusoppikirjoissa yksilötason optimointia käydään jonkin verran läpi, mutta makrotalouden mallit jäävät kuitenkin irrallisiksi. Niissä ei selitetä, kuinka kokonaistaloudellinen toiminta johtuu siitä, että yksilöt toimivat tietyllä tavalla.”

Tämän takia taloustiede on Savolaisen mukaan koettu liian teoreettiseksi ja ymmärrys talouden toiminnasta on jäänyt pintapuoliseksi.

”Taloustieteen opiskelijat ovat keskittyneet opettelemaan ulkoa malleja ja graafeja ja samalla maallikoille on jäänyt käsitys siitä, ettei taloustiede ole millään lailla relevantti taloudellisen toiminnan kuvaamisessa. Core pyrkii näyttämään selkeämmin sen, miten yksilön valinnoista seuraa erilaisia maailmantalouteen tai esimerkiksi työmarkkinoihin vaikuttavia asioita”, Savolainen sanoo.

Core-hanke ei ole suinkaan yksin poistamassa yksipuolisia käsityksiä. Niihin pureutuu myös esimerkiksi talousnobelistien Abhijit Banerjeen ja Esther Duflon reilun vuoden takainen kirja. Siinä Banerjeen ja Duflon tavoite on samankaltainen kuin Core-hankkeella: osoittaa, että oikeanlaisen taloustieteen avulla pystytään ratkaisemaan maailman polttavimmat ongelmat.

Heidän mielestään maailma tarvitsee enemmän sellaista taloustiedettä, joka pyrkii hahmottamaan maailmaa laaja-alaisesti ja rakentamaan siitä inhimillisemmän. Samalla Banerjee ja Duflo kirjoittavat, että taloudelliset kysymykset ovat niin tärkeitä, ettei niitä saa jättää vain taloustieteilijöiden harteille.

Myös Välimäki ja Savolainen pitävät tärkeänä sitä, että mahdollisimman moni ymmärtäisi talouden toiminnasta edes jonkin verran.

”Ymmärrys taloustieteestä ei ratkaise arvoristiriitoja, mutta olisi yhteiskunnan toimivuuden kannalta hyvä, jos perusfaktoista olisi yhteisymmärrys”, Savolainen sanoo.