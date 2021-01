Britanniassa toimivan yhtiön odotetaan listautuvan pörssiin mahdollisesti tänä vuonna.

Ruokalähettipalvelu Deliveroo kertoo keränneensä 180 miljoonaa dollaria eli noin 150 miljoonaa euroa uutta rahoitusta toimintansa laajentamiseksi. Uusi rahoituskierros nostaa brittiyhtiön markkina-arvon yli 7 miljardiin dollariin eli lähes 6 miljardiin euroon, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Vertailun vuoksi: Kevään 2020 rahoituskierros nosti suomalaisen ruokalähettipalvelun Woltin markkina-arvon noin miljardiin euroon.

Vuonna 2013 perustettu Deliveroo toimii 12 maassa, mutta ei Suomessa.

Yhtiö on kertonut, että sen aikeena on kuluvana vuonna laajentaa toimintaansa yli sadalle uudelle paikkakunnalle Britanniassa. Tavoitteena on myös laajentua monille uusille markkinoille Britannian ulkopuolella.

Deliveroon omistajiin kuuluu muun muassa amerikkalainen verkkokauppayhtiö Amazon, joka edellisellä rahoituskierroksella osti yhtiöstä noin 16 prosentin osuuden.

Euroopan arvokkain ruokalähettipalvelu on saksalainen Delivery Hero. Yhtiö on oman arvionsa mukaan maailman suurin ruokalähettipalvelu Kiinan ulkopuolella. Se toimii myös Suomessa Foodoran nimellä. Yhtiö listautui pörssiin vuonna 2017, ja sen markkina-arvo on tällä hetkellä noin 26 miljardia euroa.

Myös Deliveroo on ilmoittanut harkitsevansa listautumista pörssiin. Julkisuuteen tihkuneiden tietojen mukaan se voisi tapahtua vielä alkuvuodesta.