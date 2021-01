Elintarvikkeet

Ruokaviraston ylitarkastaja muistuttaa, ettei yhdestäkään kananmunasta ole löydetty salmonellaa, vaan salmonellabakteeria on löydetty kanalassa otetuista pintapuhtausnäytteistä.

K-ryhmä vetää kananmunia myynnistä salmonellariskin vuoksi. Takaisinveto koskee Pirkka-kananmunien yhtä tuote-erää.

K-ryhmän mukaan yhdeltä kananmunien tuotantotilalta otetussa näytteessä on havaittu salmonellaa. Koska salmonellaa on saattanut päätyä myös osaan kananmunista, virheellinen tuote-erä on varotoimenpiteenä vedetty pois ruokakaupoista.

Takaisinveto koskee tuotteen Pirkka kananmuna 10 kpl/580 g erää EAN 6410405085627, jonka parasta ennen -päiväys on 5.2. Tuotantotilan leima kananmunissa on 2FI15464. Tuotetta on myyty Joensuun keskustan K-Citymarketissa sekä Jyväskylän Keljon K-Citymarketissa.

Tuotteen muilla päiväyksillä merkityt erät ovat moitteettomia.

Kananmunien tuotantotilan leima on sama kuin niissä kananmunissa, jotka vedettiin takaisin viime viikolla. Kyse on siis saman kanalan tuotteista.

”Nämä ovat sellaisia eriä, joita pakkaaja ei ollut viime viikolla huomannut”, sanoo Ruokaviraston ylitarkastaja Mika Varjonen.

Varjosen mukaan ei ole todennäköistä, että salmonellariskin sisältäviä tuotantoeriä tulisi tietoon vielä lisää.

”Kananmunien tuotanto ja pakkaus ovat selkeitä. Tuskin tapahtuu laajenemista.”

Varjonen muistuttaa, ettei yhdestäkään kananmunasta ole löydetty salmonellaa, vaan salmonellabakteeria on löydetty kanalassa otetuista pintapuhtausnäytteistä. Jos kananmunan kuumentaa, salmonellabakteeri tuhoutuu.

On kuitenkin mahdollista, että salmonella pääsisi leviämään kananmunan käsittelyssä tai silloin, jos kananmuna syödään raakana, Varjonen sanoo.

Virheellistä erää ostaneet voivat palauttaa tuotteen kauppaan, josta ovat sen ostaneet tai ottaa yhteyttä K-Kuluttajapalveluun.

K-ryhmän, S-ryhmän ja Kiekun kananmunia vedettiin salmonellariskin vuoksi myynnistä myös viime viikolla.