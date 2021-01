Rahoitettavat tutkimus- ja tuotekehityshankkeet toteutetaan Valmetin tehtailla Suomessa ja Ruotsissa.

Euroopan investointipankki ilmoittaa antaneensa konepajayhtiö Valmetille 100 miljoonan euron lainan. Lainalla on tarkoitus rahoittaa yhtiön tutkimus- ja kehityshankkeita, jotka kohdistuvat energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuuden parantamiseen, uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön ja Valmetin asiakkaiden tuottamien päästöjen vähentämiseen.

Rahoitettavat tutkimus- ja tuotekehityshankkeet toteutetaan Valmetin tehtailla Suomessa ja Ruotsissa.

Euroopan investointipankin mukaan laina auttaa Valmetia rahoittamaan sen vuosien 2020–2023 tutkimus- ja tuotekehitysinvestointinsa paperi- ja kartonkituotantonnossa, sellu- ja kuituteknologiassa, pehmopaperin valmistuksessa, energiantuotannossa sekä investoinnit biopolttoaineiden ja biomateriaalien tuotantolaitteisiin.

Investointipankin mukaan Valmetin tutkimus- ja kehitystoiminnasta odotetaan useita myönteisiä ympäristövaikutuksia, koska se kestävään energiantuotantoon tarvittavan teknologian kehittämistä ja uusiutuvien raaka-aineiden lisääntyvää käyttöä.

Hankkeiden odotetaan myös parantavan energia- ja resurssitehokkuutta uusiutuvien kuitujen prosessoinnissa korkealaatuisiksi kuluttajatuotteiksi, kun laitteistoja kehitetään entistä tehokkaammiksi ja loppuvaiheen ympäristökuormitus vähenee. Lisäksi hankkeissa tutkitaan biopohjaisia materiaaleja ja polttoaineita.

”Sitten kun meneillään oleva terveyskriisi on ohi, ilmastonmuutoksen haasteet ovat yhä edessämme. Siksi Euruopan investointipankki tukee erittäin mielellään Valmetin panostusta tälle alueelle. Nyt on aika katsoa eteenpäin ja tarkastella, miten perinteistä yritystoimintaa voidaan mukauttaa vähähiiliseen tulevaisuuteen. On mukava nähdä, että Valmetin kaltaiset suuryritykset ottavat nämä haasteet vakavasti”, sanoo Euroopan investointipankin varapääjohtaja Thomas Östros tiedotteessa.

Euroopan investointipankki on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat Euroopan unionin jäsenvaltiot.