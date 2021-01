Venäjällä on havaittu viimeisen kahden viikon aikana neljänneksi eniten uusia koronavirustartuntoja.

Lentoyhtiö Finnair on aloittamassa Venäjän lennot tammikuun lopussa. Yhtiöstä kerrotaan HS:lle, että lennot Pietariin alkavat 28. tammikuuta.

Lentoja olisi neljä viikossa torstain ja sunnuntain välillä. Moskovaan lennot on määrä aloittaa maaliskuussa nykyisen aikataulujen mukaan.

Uutistoimisto Reuters kertoi lauantaina, että Venäjä on sallimassa lentomatkustamisen Suomesta jälleen 27. tammikuuta alkaen.

Koronaviruspandemian vuoksi keskeytettynä olleet lennot aloitetaan Suomen lisäksi Vietnamiin, Intiaan ja Qatariin. Kriteerinä on mukaan käytetty muun muassa uusien koronatapausten riittävän alhaiseksi katsottua ilmaantuvuuslukua.

Venäjän pandemiatilanne on koronaviruksen tartuntamäärillä mitattuna maailman neljäneksi pahin. Venäjällä on viimeisen kahden viikon aikana havaittu yhteensä yli 382 600 koronavirustapausta. Tätä enemmän tapauksia on havaittu viimeisen kahden viikon aikana Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Britanniassa.